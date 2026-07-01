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    Gemini Spark Mac'e geldi: Artık sizin yerinize işlem yapabiliyor

    Google, görevleri kullanıcı adına yerine getirebilen yeni yapay zekâ asistanı Gemini Spark'ı macOS için Gemini uygulamasında kullanıma sunmaya başladı. İlk etapta sınırlı olacak.

    Gemini Spark Mac'e geldi: Artık sizin yerinize işlem yapabiliyor Tam Boyutta Gör
    Google, üretken yapay zekâ platformu Gemini'yi daha yetenekli hale getirecek yeni Gemini Spark özelliğini macOS uygulamasına getirdi. Şirketin "ajan yapay zekâ" (agentic AI) olarak tanımladığı sistem, yalnızca soruları yanıtlamak yerine kullanıcı adına çeşitli görevleri yerine getirebiliyor.

    Gemini Spark Mac'e geldi

    İlk kez mayıs ayında düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında tanıtılan Gemini Spark, Gemini'yi pasif bir sohbet botundan aktif bir dijital asistana dönüştürmeyi hedefliyor. Google'ın verdiği örneklere göre kullanıcılar Gemini Spark'tan İndirilenler klasöründeki yüzlerce PDF dosyasını belirli klasörlere otomatik olarak ayırmasını isteyebiliyor.

    Bununla da sınırlı kalmayan sistem, bilgisayardaki dosyaları kullanarak Google Workspace uygulamalarında da işlem yapabiliyor. Örneğin dizüstü bilgisayarda bulunan fatura dosyalarından yararlanarak otomatik şekilde bir elektronik tablo hazırlayabiliyor.

    Google, ilerleyen dönemde Spark'ın uzaktan görev çalıştırma özelliğine de kavuşacağını açıkladı. Böylece kullanıcılar evden uzaktayken telefonları üzerinden bilgisayarlarına komut gönderebilecek. Örneğin belirli bir dosyanın bulunması ve e-posta ile gönderilmesi gibi işlemler uzaktan gerçekleştirilebilecek.

    Üçüncü taraf uygulama desteği geliyor

    Bu yeteneklerin çalışabilmesi için Gemini Spark'ın kullanıcı dosyalarına erişmesi gerekiyor. Google ise sistemin yalnızca açık izin verilen dosyalara erişeceğini ve kullanıcı onayı olmadan kişisel verilere ulaşmayacağını belirtiyor. Spark ayrıca artık Google Tasks ve Google Keep ile de entegre çalışabiliyor. Önümüzdeki haftalarda ise Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable ve Zillow Rental gibi üçüncü taraf uygulamalara yönelik destek de eklenecek.

    Şimdilik Gemini Spark beta aşamasında bulunuyor. Özellik yalnızca ABD'de yaşayan, 18 yaşını doldurmuş ve aylık 100 dolar ücretle sunulan Google AI Ultra aboneliğine sahip macOS kullanıcılarının erişimine açılmış durumda. Google'ın önümüzdeki aylarda Gemini Spark'ı daha fazla ülkeye, farklı platformlara ve daha geniş kullanıcı kitlesine sunması bekleniyor. 

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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