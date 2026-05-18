    Gemini uygulamasına “daha uzun” düşünme modu geliyor

    Google’ın yapay zeka uygulaması Gemini, yeni özelliklere kavuşuyor. Aktarılanlara göre Google, Gemini’a daha fazla düşünme modu ekliyor ve ayrıca üçüncü taraf entegrasyonlarını artırıyor.

    Google, I/O 2026 etkinliği öncesinde Gemini uygulamasına yönelik yeni özellikleri kademeli olarak kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Son günlerde bazı kullanıcılar, uygulamada “Thinking level” yani düşünme seviyesi seçeneğinin görünmeye başladığını fark etti. Bununla birlikte şirket, Gemini’ın üçüncü taraf servislerle entegrasyonlarını da genişletmeye hazırlanıyor.

    Daha uzun düşünme ayarı geliyor

    Yeni düşünme seviyesi menüsünde Kullanıcılara şu an için iki farklı seçenek gösteriliyor: “Standard” ve “Extended.” Bu seçenek, model seçim penceresinin alt kısmında yer alıyor ve yalnızca Fast (Gemini 3 Flash) ile Gemini 3.1 Pro modelleri seçildiğinde aktif hale geliyor. Halihazırda “Thinking” modeli için bu ayarın sunulmadığı belirtiliyor.

    Yeni yapı, Google AI Studio platformunda bulunan düşük, orta ve yüksek düşünme seviyeleriyle benzer bir mantık taşıyor. Bu ayarların, modelin daha karmaşık sorgular üzerinde daha uzun analiz yapmasına olanak tanıyabileceği değerlendiriliyor.

    Yeni üçüncü taraf uygulama entegrasyonları

    Google ayrıca Gemini uygulamasına yeni üçüncü taraf servis entegrasyonları eklemeye hazırlanıyor. Şu anda Gemini içerisinde desteklenen üçüncü taraf uygulamalar arasında @GitHub, @OpenStax, @Spotify ve @WhatsApp bulunuyor.

    Ortaya çıkan destek dokümanlarına göre yakında @Canva, @Instacart ve @OpenTable entegrasyonları da kullanıma sunacak. Bu özelliklerin henüz genel kullanıma açılmadığı belirtiliyor.

    Gemini’ın Canva entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, tasarım fikirlerini Gemini üzerinden oluşturup doğrudan Canva projelerine aktarabilecek. Sistem, tasarım dosyalarına erişim, klasör yönetimi ve yorum yanıtlamaya kadar uzanan kapsamlı işlevler sunacak.

    Gemini’ın Instacart entegrasyonu ise market alışverişini doğrudan sohbet deneyiminin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, market ürünlerinin mağazalardaki stok durumunu kontrol edebilecek ve ürünleri doğrudan Instacart sepetine ekleyebilecek.

    Gemini’ın OpenTable entegrasyonu ise restoran rezervasyon süreçlerini yapay zeka destekli hale getirmeyi amaçlıyor. Sistem, Google’ın “Reserve with Google” altyapısını kullanarak restoran müsaitlik durumlarını kontrol edecek ve rezervasyon işlemlerini OpenTable üzerinden tamamlayacak.

    Müştemilat Bey 19 saat önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    M0meNtS 3 gün önce
    M0meNtS 3 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 3 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

