Gemini uygulamasına “daha uzun” düşünme modu geliyor

Daha uzun düşünme ayarı geliyor
Yeni düşünme seviyesi menüsünde Kullanıcılara şu an için iki farklı seçenek gösteriliyor: “Standard” ve “Extended.” Bu seçenek, model seçim penceresinin alt kısmında yer alıyor ve yalnızca Fast (Gemini 3 Flash) ile Gemini 3.1 Pro modelleri seçildiğinde aktif hale geliyor. Halihazırda “Thinking” modeli için bu ayarın sunulmadığı belirtiliyor.
Yeni üçüncü taraf uygulama entegrasyonları
Google ayrıca Gemini uygulamasına yeni üçüncü taraf servis entegrasyonları eklemeye hazırlanıyor. Şu anda Gemini içerisinde desteklenen üçüncü taraf uygulamalar arasında @GitHub, @OpenStax, @Spotify ve @WhatsApp bulunuyor.
Ortaya çıkan destek dokümanlarına göre yakında @Canva, @Instacart ve @OpenTable entegrasyonları da kullanıma sunacak. Bu özelliklerin henüz genel kullanıma açılmadığı belirtiliyor.
Gemini’ın Canva entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, tasarım fikirlerini Gemini üzerinden oluşturup doğrudan Canva projelerine aktarabilecek. Sistem, tasarım dosyalarına erişim, klasör yönetimi ve yorum yanıtlamaya kadar uzanan kapsamlı işlevler sunacak.
Gemini’ın Instacart entegrasyonu ise market alışverişini doğrudan sohbet deneyiminin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, market ürünlerinin mağazalardaki stok durumunu kontrol edebilecek ve ürünleri doğrudan Instacart sepetine ekleyebilecek.
Gemini'ın OpenTable entegrasyonu ise restoran rezervasyon süreçlerini yapay zeka destekli hale getirmeyi amaçlıyor. Sistem, Google'ın "Reserve with Google" altyapısını kullanarak restoran müsaitlik durumlarını kontrol edecek ve rezervasyon işlemlerini OpenTable üzerinden tamamlayacak.
