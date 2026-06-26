Yaşlanma hızı artıyor: Günümüz gençlerinin biyolojik yaşı çok daha hızlı ilerliyor

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Tam Boyutta Gör Genç yaşta görülen kanser vakalarının son yıllarda giderek artması, bugün artık herkesin dikkatini çeken bir fenomene dönüşmüş durumda. Eskiden büyük ölçüde ileri yaş hastalığı olarak görülen kanser türleri bile artık genç yaştaki insanlarda görülmeye başladı. Bilim insanları şimdiye kadar bu artışı obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve çevresel faktörler gibi pek çok farklı sebeple açıklamaya çalıştı. Ancak bugüne kadar tek başına bu faktörlerden hiçbiri, erken yaşta görülen kanserlerdeki yükselişi tam anlamıyla açıklayamadı. Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma ise sorunun çok daha temel bir biyolojik değişimden kaynaklanıyor olabileceğini öne sürüyor. Araştırmaya göre günümüzün genç nesli, önceki nesillere kıyasla biyolojik olarak daha hızlı yaşlanıyor. Üstelik bu hızlanmış yaşlanma süreci, kanserin beklenenden çok daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor olabilir.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, kişinin kronolojik yaşından ziyade vücudunun gerçek biyolojik durumunu ifade eden "biyolojik yaş" kavramına odaklandı. Çünkü aynı yaşta olan iki kişinin organları, bağışıklık sistemi ve metabolizması birbirinden oldukça farklı durumda olabiliyor. Genetik yapı kadar yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, çevresel etkenler ve stres gibi faktörler de biyolojik yaşın ilerleme hızını doğrudan etkiliyor.

Araştırma, Genç Nesillerin Daha Hızlı Yaşlandığını Gösteriyor

Araştırma kapsamında İngiltere'deki UK Biobank veritabanından 154 binden fazla kişinin, ABD'deki NIH All of Us araştırma programından ise 10 bini aşkın katılımcının sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar, biyolojik yaş hesaplamasında uzun süredir kullanılan PhenoAge, Klemera-Doubal Method ve metabolomik yaş skorları gibi farklı yöntemlerden yararlandı. Bu yöntemler, kandaki biyolojik belirteçleri analiz ederek kişinin vücudunun biyolojik açıdan kaç yaşında göründüğünü hesaplıyor.

Araştırmada ayrıca yalnızca genel biyolojik yaş değil, belirli organların ne kadar hızlı yaşlandığı da incelendi. Bunun için araştırmacılar, kanda dolaşan ve farklı organlarla ilişkilendirilen proteinleri analiz ederek bağışıklık sistemi, yağ dokusu ve diğer organların biyolojik yaşını ayrı ayrı tahmin etti. Böylece herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tüm vücuttaki yaşlanma süreci değerlendirilebildi.

Yaşlanmayı tersine çeviren ilaç ilk kez bir insanda denendi 22 sa. önce eklendi

Elde edilen sonuçlar ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İngiltere'de 1965-1974 yılları arasında doğan kişilerin, aynı yaşta karşılaştırıldığında 1950-1954 doğumlulara göre daha ileri biyolojik yaş belirtileri gösterdiği görüldü. ABD'de ise fark çok daha belirgindi. 1990-1999 yılları arasında doğan katılımcılar, aynı yaş grubundaki 1965-1969 doğumlulara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek biyolojik yaş değerlerine sahipti.

Araştırmacılar bunun kesin nedenini henüz bilmiyor. Ancak modern yaşam tarzının bunda önemli rol oynadığı düşünülüyor. Artan obezite oranları, metabolik bozukluklar, yağlı karaciğer hastalığı, düzensiz uyku, düşük fiziksel aktivite, kronik stres ve çevresel kirleticilerin uzun vadede vücudu daha hızlı yıpratıyor olabileceği değerlendiriliyor.

Daha Hızlı Yaşlananlarda Kanser Riski de Artıyor

Tam Boyutta Gör Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise biyolojik yaş ile erken yaşta görülen kanserler arasındaki ilişki oldu. Sonuçlara göre biyolojik yaşlanma hızındaki artış, 55 yaşından önce görülen katı tümör kanserlerinde yaklaşık yüzde 8 daha yüksek riskle ilişkilendirildi. Biyolojik olarak en hızlı yaşlanan gruptaki kişilerde ise bu risk, en düşük biyolojik yaşa sahip gruba kıyasla yaklaşık yüzde 15 daha yüksekti.

Araştırmacılar ayrıca bu ilişkinin yalnızca genetik faktörlerle açıklanamayacağını belirtiyor. Çünkü analizlerde kişilerin kalıtsal kanser riski ve yaşlanmayla ilişkili genetik özellikleri de hesaba katıldıktan sonra bile biyolojik yaş ile kanser arasındaki bağlantı varlığını korudu. Bu da biyolojik yaşın, genetik testlerin tek başına sağlayamadığı ek bilgiler sunabileceğine işaret ediyor.

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