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    Gençlere yönelik ChatGPT tanıtıldı: Güvenlik ön planda

    OpenAI, 18 yaş altı kullanıcılar için daha güvenli bir ChatGPT deneyimi sunacak. Yeni sistem, ebeveyn kontrolleri, saat kısıtlamaları ve eğitim araçlarıyla daha fazla koruma hedefliyor.

    Gençlere yönelik ChatGPT tanıtıldı: Güvenlik ön planda Tam Boyutta Gör

    OpenAI, 18 yaş altındaki kullanıcılar için ChatGPT’nin daha sıkı güvenlik önlemleri ve ebeveyn kontrolleri içeren yeni sürümünü kullanıma sunuyor. “ChatGPT for Teens” olarak duyurulan sistemde ebeveynler hesapları birbirine bağlayabilecek, kullanım saatlerini sınırlandırabilecek ve yüksek riskli durumlarda bildirim alabilecek.

    Otomatik olarak ayrı deneyim sunulacak

    Şirketin açıklamasına göre yeni sistem, kullanıcının 18 yaşından küçük olduğu tahmin edildiğinde veya 13-17 yaş aralığında olduğunu belirtmesi halinde otomatik olarak devreye girecek. OpenAI, gençlerin yapay zekayı kullanırken gerçek dünyadaki ilişkilerini korumasını, eleştirel düşünmesini ve sağlıklı kullanım alışkanlıkları geliştirmesini hedeflediğini belirtiyor.

    Şirket, kullanıcıların yaşının nasıl tespit edileceğine ilişkin ayrıntılı bir yöntem açıklamadı. 13 yaşından küçük çocukların ChatGPT kullanmasına ise izin verilmiyor.

    ChatGPT daha az "insan gibi" görünecek

    Yeni güvenlik yaklaşımıyla birlikte ChatGPT, gençlere yönelik olarak daha az insan benzeri davranış sergileyecek. Yeni genç hesaplarında ChatGPT'nin sesli yanıt özelliği kapatılabilecek. Böylece sistemin gerçek bir insanla konuşuyormuş hissini güçlendirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    OpenAI ayrıca gençlere düzenli olarak mola vermelerini hatırlatacak. ChatGPT, belirli aralıklarla kullanıcıya yapay zekayla konuştuğunu ve kullanımına ara verebileceğini hatırlatacak.

    Ebeveyn kontrolleri güçleniyor

    Gençlere yönelik ChatGPT tanıtıldı: Güvenlik ön planda Tam Boyutta Gör
    ChatGPT for Teens ile ebeveynlere de daha fazla kontrol sunuluyor. Ebeveynler çocuklarının hesaplarını kendi hesaplarına bağlayabilecek, belirli ayarları yönetebilecek ve "Quiet Hours" özelliğiyle kullanımın tamamen durdurulacağı saatleri belirleyebilecek.

    Bu özellik sayesinde gençlerin belirlenen zamanlarda ChatGPT'ye erişmesinin önüne geçilebilecek. OpenAI böylece yapay zeka kullanımının günlük yaşam, uyku ve diğer faaliyetlerle dengelenmesini amaçlıyor.

    Ebeveynler ayrıca yüksek riskli durumlarda bildirim alabilecek. Bu kapsamda yeme bozukluklarıyla ilgili içerikler de ebeveynlere bildirilebilecek riskli talepler arasına eklendi. OpenAI, bu tür bir uyarının ebeveyne gönderilmeden önce insan tarafından inceleneceğini ve bildirimin talep oluşturulduktan sonra yaklaşık bir saat içinde ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

    Eğitim özellikleri de genişletiliyor

    OpenAI, gençlerin ChatGPT kullanımının önemli bölümünün eğitim amaçlı olduğunu belirtiyor. Şirkete göre ChatGPT kullanan gençlerin 10'da 9'u platformdan öğrenme amacıyla yararlanıyor.

    Bu nedenle yeni deneyimde eğitim araçlarına da ağırlık veriliyor. Daha önce kullanıma sunulan Study Mode, öğrencinin ödevlerini doğrudan çözmek yerine konuyu adım adım anlamasına yardımcı oluyor. Genç kullanıcılar artık Study Mode'un varsayılan olarak devrede olacağı belirli çalışma saatleri oluşturabilecek.

    Sistem ayrıca sorumluluk odaklı ödev hatırlatıcıları, testler ve öğrenmeyi görselleştiren araçlar sunacak. Böylece öğrencilerin farklı yöntemlerle pratik yapması ve düzenli çalışma saatleri oluşturması hedefleniyor.

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