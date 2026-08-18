Gençlere yönelik ChatGPT tanıtıldı: Güvenlik ön planda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

OpenAI, 18 yaş altındaki kullanıcılar için ChatGPT’nin daha sıkı güvenlik önlemleri ve ebeveyn kontrolleri içeren yeni sürümünü kullanıma sunuyor. “ChatGPT for Teens” olarak duyurulan sistemde ebeveynler hesapları birbirine bağlayabilecek, kullanım saatlerini sınırlandırabilecek ve yüksek riskli durumlarda bildirim alabilecek.

Otomatik olarak ayrı deneyim sunulacak

Şirketin açıklamasına göre yeni sistem, kullanıcının 18 yaşından küçük olduğu tahmin edildiğinde veya 13-17 yaş aralığında olduğunu belirtmesi halinde otomatik olarak devreye girecek. OpenAI, gençlerin yapay zekayı kullanırken gerçek dünyadaki ilişkilerini korumasını, eleştirel düşünmesini ve sağlıklı kullanım alışkanlıkları geliştirmesini hedeflediğini belirtiyor.

Şirket, kullanıcıların yaşının nasıl tespit edileceğine ilişkin ayrıntılı bir yöntem açıklamadı. 13 yaşından küçük çocukların ChatGPT kullanmasına ise izin verilmiyor.

ChatGPT daha az "insan gibi" görünecek

Yeni güvenlik yaklaşımıyla birlikte ChatGPT, gençlere yönelik olarak daha az insan benzeri davranış sergileyecek. Yeni genç hesaplarında ChatGPT'nin sesli yanıt özelliği kapatılabilecek. Böylece sistemin gerçek bir insanla konuşuyormuş hissini güçlendirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı açıklandı: İşte detaylar 8 sa. önce eklendi

OpenAI ayrıca gençlere düzenli olarak mola vermelerini hatırlatacak. ChatGPT, belirli aralıklarla kullanıcıya yapay zekayla konuştuğunu ve kullanımına ara verebileceğini hatırlatacak.

Ebeveyn kontrolleri güçleniyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT for Teens ile ebeveynlere de daha fazla kontrol sunuluyor. Ebeveynler çocuklarının hesaplarını kendi hesaplarına bağlayabilecek, belirli ayarları yönetebilecek ve "Quiet Hours" özelliğiyle kullanımın tamamen durdurulacağı saatleri belirleyebilecek.

Bu özellik sayesinde gençlerin belirlenen zamanlarda ChatGPT'ye erişmesinin önüne geçilebilecek. OpenAI böylece yapay zeka kullanımının günlük yaşam, uyku ve diğer faaliyetlerle dengelenmesini amaçlıyor.

Ebeveynler ayrıca yüksek riskli durumlarda bildirim alabilecek. Bu kapsamda yeme bozukluklarıyla ilgili içerikler de ebeveynlere bildirilebilecek riskli talepler arasına eklendi. OpenAI, bu tür bir uyarının ebeveyne gönderilmeden önce insan tarafından inceleneceğini ve bildirimin talep oluşturulduktan sonra yaklaşık bir saat içinde ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Eğitim özellikleri de genişletiliyor

OpenAI, gençlerin ChatGPT kullanımının önemli bölümünün eğitim amaçlı olduğunu belirtiyor. Şirkete göre ChatGPT kullanan gençlerin 10'da 9'u platformdan öğrenme amacıyla yararlanıyor.

Bu nedenle yeni deneyimde eğitim araçlarına da ağırlık veriliyor. Daha önce kullanıma sunulan Study Mode, öğrencinin ödevlerini doğrudan çözmek yerine konuyu adım adım anlamasına yardımcı oluyor. Genç kullanıcılar artık Study Mode'un varsayılan olarak devrede olacağı belirli çalışma saatleri oluşturabilecek.

Sistem ayrıca sorumluluk odaklı ödev hatırlatıcıları, testler ve öğrenmeyi görselleştiren araçlar sunacak. Böylece öğrencilerin farklı yöntemlerle pratik yapması ve düzenli çalışma saatleri oluşturması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Gençlere yönelik ChatGPT tanıtıldı: Güvenlik ön planda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: