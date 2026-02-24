General Mobile geri döndü: GM Fenix II Pro 5G ve GM 26 Pro 5G tanıtıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli telefon markası General Mobile, uzun zaman sonra suskunluğunu bozarak akıllı telefon piyasasına geri dönüş yaptı. Şirketin iki yeni akıllı telefonu GM Fenix II Pro 5G ve GM 26 Pro 5G modelleri tanıtıldı. Ayrıca yapay zekalı GM AI özellikleri bu iki telefonla birlikte kullanıma sunuldu.

GM 26 Pro 5G arka ekranıyla dikkat çekiyor

General Mobile’ın tasarımı ve teknik özellikleriyle öne çıkan yeni telefonu GM 26 Pro 5G, 24.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazın arka kamerasının yanında 1,6 inç boyutunda bir arka ekrana yer veriliyor. Bu ekran sadece tasarımsal güzellik sunmakla kalmıyor aynı zamanda çeşitli fonksiyonlar barındırıyor. Tarih, adımsayar gibi bilgilerin olduğu çeşitli saat arayüzleri, bildirimler, arka kamera ile selfie ekranı, müzik kontrol aracı gibi özelliklere sahip.

Tam Boyutta Gör

GM 26 Pro 5G, 6.67 inç AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı iddialı bir ekran deneyimi sunarken, 7.55 mm inceliğinde ve sadece 182 gramlık hafif yapıyla dikkat çekiyor. MediaTek Dimensity 7060 işlemcisinden güç alan GM 26 Pro 5G, 512 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

GM 26 Pro 5G fiyatı ve özellikleri

GM 26 Pro 8 GB + 256 GB: 24.999 TL

GM 26 Pro 12 GB + 512 GB: 27.999 TL

Ekran: 6,67", AMOLED, 1080x2400 FHD+ px, 120Hz, 1000 nit

6,67", AMOLED, 1080x2400 FHD+ px, 120Hz, 1000 nit İşlemci : MediaTek Dimensity 7060

: MediaTek Dimensity 7060 RAM : 8/12 GB LPDDR5

: 8/12 GB LPDDR5 Depolama : 256/512 GB

: 256/512 GB Kamera : 50MP Ana Kamera EIS, 2K Video, 2MP Makro Kamera, 8 MP Ön Kamera

: 50MP Ana Kamera EIS, 2K Video, 2MP Makro Kamera, 8 MP Ön Kamera Batarya : 5000 mAh kapasite, 33W Hızlı Şarj

: 5000 mAh kapasite, 33W Hızlı Şarj Dayanıklılık : IPX4, IP5X

: IPX4, IP5X 5G Desteği : Var

: Var NFC : Var

: Var İşletim Sistemi : Android 15

: Android 15 Boyutlar : 163,33 x 76,05 x 7,55mm

: 163,33 x 76,05 x 7,55mm Ağırlık: 181,86 gr

Amiral gemisi seviyesinde GM Fenix II Pro 5G

GM Fenix II Pro 5G, gücünü MediaTek Dimensity 8350 5G (4nm) işlemcisinden alıyor ve 12 GB’a varan RAM seçeneğiyle üst düzey performans vaat ediyor. 4300 mm² VC sıvı soğutma sistemiyle oyunlarda serin ve dengeli kullanım sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

2400 nit maksimum parlaklığa sahip 6.67” AMOLED ekranıyla GM Fenix II Pro 50MP ana kamera ve 50 MP selfie kamera ile geliyor. 66W hızlı şarj desteğiyle de 19 dakikada yüzde 50 batarya seviyesine ulaşabiliyor. Telefonun sağ köşesinde bir adet kısayol butonu mevcut. Ayrıca kızılötesi özelliği sayesinde TV, klima, beyaz eşya gibi aletlerinizi kumanda ve internet olmadan GM Fenix II Pro 5G ile kontrol edebilirsiniz.

GM Fenix II Pro 5G fiyatı ve özellikleri

GM Fenix II Pro 5G 12 GB + 512 GB: 45.999 TL

Ekran : 6,67", AMOLED, 1220*2712 px, 120 Hz, Always on Display, 2400nit

: 6,67", AMOLED, 1220*2712 px, 120 Hz, Always on Display, 2400nit İşlemci : MediaTek Dimensity 8350 5G

: MediaTek Dimensity 8350 5G RAM : 12 GB LPDDR5X RAM

: 12 GB LPDDR5X RAM Depolama : 512 GB

: 512 GB Kamera : 50MP Ana Kamera OIS, 4K Video, 8MP Ultra Geniş Kamera, 50 MP Ön Kamera

: 50MP Ana Kamera OIS, 4K Video, 8MP Ultra Geniş Kamera, 50 MP Ön Kamera Batarya : 5000 mAh kapasite, 66W Hızlı Şarj

: 5000 mAh kapasite, 66W Hızlı Şarj Dayanıklılık : IP64

: IP64 5G Desteği : Var

: Var NFC : Var

: Var İşletim Sistemi : Android 15

: Android 15 Boyutlar : 160,68 x 75,34 x 8.6mm

: 160,68 x 75,34 x 8.6mm Ağırlık: 204,02 gr

General Mobile’ın yapay zekalı kişisel asistanı GM AI, çeşitli özelliklerle kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Metni görsele dönüştürme, fotoğrafları düzenleme, çağrıları metne dökme ve merak edilen soruları yanıtlama gibi özellikleri bulunuyor.

GM AI Fotoğraf Editörü, basit çizimleri sanat eserine dönüştüren ve fotoğrafların kompozisyonunu bozmadan genişleten yetenekleriyle yapay zekanın gücünden faydalanıyor. Yazıları düzenleyen, çeviren ve farklı tonlara uyarlayan akıllı yardımcı AI Metin Editörü de mesajlardan e-postalara kadar tüm metinleri daha net, etkili ve profesyonel hale getiriyor. AI Çağrı Özeti ise telefon görüşmelerini otomatik olarak özetlerken görüşmenin önemli noktalarını belirleyerek metne döküyor.

GM AI Ekibi 7 farklı konuda detaylı yanıtlar üretebilen uzmanlara sahip olan GM AI Ekibi (Astrolog, İngilizce, Çince ve Matematik öğretmeni, Türk yemekleri Gurmesi, İsim Profesörü), kişiselleştirilmiş bir yapay zekâ deneyimi sunuyor.



