Ucuz 5G'li telefon GM 26 One 5G satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Yerli akıllı telefon markası General Mobile’ın bu sene başlattığı GM 26 serisinin en uygun fiyatlı üyesi GM 26 One 5G, Türkiye’de satışa sunuldu. General Mobile’ın en ucuz 5G’li telefonu olan GM 26 One 5G neler sunuyor? Gelin GM 26 One 5G özelliklerine yakından bakalım.

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General Mobile GM 26 One 5G fiyatı

GM 26 One 5G 6GB RAM + 128 GB Depolama: 12.999 TL

GM 26 One 5G 8GB RAM + 256 GB Depolama: 16.999 TL

General Mobile GM 26 One 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör Telefonun 6,75 inç boyutundaki LCD ekranında 120 Hz yenileme hızı desteği mevcut fakat maliyetlerin düşük tutulması amacıyla 720p çözünürlüğünde bir ekran tercih edilmiş. 201 gram ağırlığındaki telefonun yan yüzeyine parmak izi okuyucu konumlandırılmış.

GM 26 One 5G'nin en dikkat çeken özelliği 5G desteği. Telefona 5G destekli Unisoc T8200 yonga seti güç veriyor. Ayrıca 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

6.000 mAh kapasiteli dev batarya ile geliyor fakat hızlı şark özelliği bulunmuyor. 10W standart hızda şarj oluyor. Kullanım süresi olarak General Mobile’ın paylaştığı verilere göre tam şarjla 10,5 saat kesintisiz video oynatma veya 7,5 saat kesintisiz internet kullanım süresi sunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde çok sayıda kamera var gibi gözükse de yalnızca 50 MP çözünürlüğünde bir geniş açı kamera ve 0,08 MP çözünürlüğünde yardımcı sensör bizleri karşılıyor. Yardımcı sensör, portre çekimlerde derinlik tespiti için kullanılıyor. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğüne sahip.

NFC desteği sayesinde ödeme yapma ve ödeme alma özelliklerini destekliyor. Wi-Fi 6 desteği bulunmayan telefonda dahili FM radyo özelliği sayesinde internet olmadan müzik dinleyebilirsiniz. GM 26 One 5G’nin kutu içeriğinden şarj adaptörü, USB kablo ve silikon kılıf çıkıyor. IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı koruma sağlayan GM 26 One 5G'de Android 16 işletim sistemi var.

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General Mobile GM 26 One 5G satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

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