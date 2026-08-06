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    General Motors'tan Audi A6 tarzında uygun fiyatlı lüks elektrikli sedan: Tek şarjla 702 km

    General Motors bünyesindeki Buick, uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni lüks elektrikli sedanını tanıttı. Electra L7, 702 km menzili ve zengin teknolojik donanımıyla premium segmentte iddialı geliyor.

    General Motors'tan Audi A6 tarzı uygun fiyatlı elektrikli sedan Tam Boyutta Gör
    General Motors, Çin pazarında önemli bir adım atarak şık tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan premium elektrikli sedan modeli Buick Electra L7'yi resmen tanıttı. Boyut ve segment olarak Audi A6L seviyesinde konumlanan bu premium elektrikli sedan, oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

    Çin'de satışa sunulacak Buick Electra L7, 169.900 ile 206.900 yuan (yaklaşık 25.170 – 30.650 dolar) arasında değişen oldukça cazip bir fiyat aralığına sahip. Premium sınıftaki bir model için oldukça rekabetçi olan bu fiyat, elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirebilecek nitelikte.

    General Motors'tan Audi A6 tarzı uygun fiyatlı elektrikli sedan Tam Boyutta Gör

    Performans ve menzil

    Buick Electra L7, performans ve şarj teknolojisi konusunda da hayli iddialı. Araç, arka aksta konumlandırılmış 383 beygir gücünde bir elektrik motoruyla geliyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşabilen lüks sedan, 220 km/s maksimum hıza sahip. 80.6 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla CLTC standardına göre 702 km yol kat edebiliyor.

    General Motors'tan Audi A6 tarzı uygun fiyatlı elektrikli sedan Tam Boyutta Gör
    Elektrikli sedan 800 voltluk elektrik mimarisiyle donatılmış durumda. Bu sayede sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 450 km menzil kazanabiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) desteği sayesinde kamp ekipmanlarından ev aletlerine kadar birçok elektrikli cihaza enerji sağlayabiliyor.

    Standart paketinde bile yok yok

    Buick Electra L7'nin baz versiyonu bile premium hissini sonuna kadar yaşatacak oldukça zengin bir donanım listesiyle birlikte geliyor. Standart olarak deri ve ahşap iç kaplamalar, üç bölgeli otomatik klima, 25 hoparlörlü üst düzey ses sistemi, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve gelişmiş güvenlik sistemleri mevcut.

    General Motors'tan Audi A6 tarzı uygun fiyatlı elektrikli sedan Tam Boyutta Gör
    Ayrıca araçta ısıtmalı direksiyon simidinin yanı sıra elektrikli ayarlanabilen, ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonlarına sahip ön koltuklar da standart olarak yer alıyor. Daha fazla lüks ve teknoloji isteyenler de unutulmamış.
    General Motors'tan Audi A6 tarzı uygun fiyatlı elektrikli sedan Tam Boyutta Gör
    Aracın en üst seviye Avenir versiyonu adeta bir teknoloji üssünü andırıyor. Bu versiyonda standart donanımlara ek olarak baş üstü gösterge ekranı (Head-up Display), parfüm püskürtme özelliğine sahip üç bölgeli otomatik klima, 360 derece çevre görüş kamerası, LiDAR destekli yarı otonom sürüş sistemi ve otomatik park asistanı gibi gelişmiş konfor ve güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor.

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