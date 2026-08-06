General Motors'tan Audi A6 tarzında uygun fiyatlı lüks elektrikli sedan: Tek şarjla 702 km

Çin'de satışa sunulacak Buick Electra L7, 169.900 ile 206.900 yuan (yaklaşık 25.170 – 30.650 dolar) arasında değişen oldukça cazip bir fiyat aralığına sahip. Premium sınıftaki bir model için oldukça rekabetçi olan bu fiyat, elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirebilecek nitelikte.
Performans ve menzil
Buick Electra L7, performans ve şarj teknolojisi konusunda da hayli iddialı. Araç, arka aksta konumlandırılmış 383 beygir gücünde bir elektrik motoruyla geliyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşabilen lüks sedan, 220 km/s maksimum hıza sahip. 80.6 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla CLTC standardına göre 702 km yol kat edebiliyor.
Standart paketinde bile yok yok
Buick Electra L7'nin baz versiyonu bile premium hissini sonuna kadar yaşatacak oldukça zengin bir donanım listesiyle birlikte geliyor. Standart olarak deri ve ahşap iç kaplamalar, üç bölgeli otomatik klima, 25 hoparlörlü üst düzey ses sistemi, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve gelişmiş güvenlik sistemleri mevcut.