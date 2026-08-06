General Motors'tan Audi A6 tarzında uygun fiyatlı lüks elektrikli sedan: Tek şarjla 702 km

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Tam Boyutta Gör General Motors, Çin pazarında önemli bir adım atarak şık tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan premium elektrikli sedan modeli Buick Electra L7'yi resmen tanıttı. Boyut ve segment olarak Audi A6L seviyesinde konumlanan bu premium elektrikli sedan, oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

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Çin'de satışa sunulacak Buick Electra L7, 169.900 ile 206.900 yuan (yaklaşık 25.170 – 30.650 dolar) arasında değişen oldukça cazip bir fiyat aralığına sahip. Premium sınıftaki bir model için oldukça rekabetçi olan bu fiyat, elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştirebilecek nitelikte.

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Performans ve menzil

Buick Electra L7, performans ve şarj teknolojisi konusunda da hayli iddialı. Araç, arka aksta konumlandırılmış 383 beygir gücünde bir elektrik motoruyla geliyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşabilen lüks sedan, 220 km/s maksimum hıza sahip. 80.6 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla CLTC standardına göre 702 km yol kat edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli sedan 800 voltluk elektrik mimarisiyle donatılmış durumda. Bu sayede sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 450 km menzil kazanabiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) desteği sayesinde kamp ekipmanlarından ev aletlerine kadar birçok elektrikli cihaza enerji sağlayabiliyor.

Standart paketinde bile yok yok

Buick Electra L7'nin baz versiyonu bile premium hissini sonuna kadar yaşatacak oldukça zengin bir donanım listesiyle birlikte geliyor. Standart olarak deri ve ahşap iç kaplamalar, üç bölgeli otomatik klima, 25 hoparlörlü üst düzey ses sistemi, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve gelişmiş güvenlik sistemleri mevcut.

Tam Boyutta Gör Ayrıca araçta ısıtmalı direksiyon simidinin yanı sıra elektrikli ayarlanabilen, ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonlarına sahip ön koltuklar da standart olarak yer alıyor. Daha fazla lüks ve teknoloji isteyenler de unutulmamış.

Tam Boyutta Gör Aracın en üst seviye Avenir versiyonu adeta bir teknoloji üssünü andırıyor. Bu versiyonda standart donanımlara ek olarak baş üstü gösterge ekranı (Head-up Display), parfüm püskürtme özelliğine sahip üç bölgeli otomatik klima, 360 derece çevre görüş kamerası, LiDAR destekli yarı otonom sürüş sistemi ve otomatik park asistanı gibi gelişmiş konfor ve güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor.

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General Motors'tan Audi A6 tarzı uygun fiyatlı elektrikli sedan

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