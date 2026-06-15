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    Magma GT3, Genesis'in yarışlardaki geleceğine ışık tutuyor

    Genesis, Le Mans 24 Saat'te yeni Magma GT3 konseptini tanıttı. Markanın yarış programını genişletecek model, agresif tasarımı ve GT3 altyapısıyla dikkat çekiyor.

    Genesis pistlere iniyor: Magma GT3 konsepti görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Genesis, Le Mans 24 Saat Yarışı kapsamında yeni Magma GT3 konseptini tanıttı. Koreli üreticinin hiper otomobil projesinin ötesine uzanacak motorsporları planlarının ilk somut örneği olan model, markanın yarış dünyasındaki iddiasını artırmayı hedefliyor.

    Yeni Magma GT3, geçen yıl tanıtılan Magma GT konseptinin yarış odaklı versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yol otomobiline kıyasla çok daha agresif bir görünüme sahip olan araçta ön bölümde ek yardımcı aydınlatmalar, kapsamlı karbon fiber aerodinamik parçalar ve pist kullanımına yönelik detaylar bulunuyor.

    Genesis şimdilik modeli konsept olarak tanımlasa da aracın GT3 sınıfının teknik kurallarına uygun şekilde geliştirildiğini açıkladı. Bu da Magma GT3'ün yakın gelecekte yarışlara katılabilecek gerçek bir GT3 otomobiline dönüşebileceği anlamına geliyor.

    Genesis pistlere iniyor: Magma GT3 konsepti görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknik detaylar henüz paylaşılmış değil. Ancak modelin yol versiyonuyla benzer bir V8 motor kullanması bekleniyor. Bu motorun, Genesis'in GMR-001 hiper otomobilinde görev yapan ve Hyundai'nin Dünya Ralli Şampiyonası'nda kullandığı dört silindirli motorlardan türetilen 3.2 litrelik V8 ünitesiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte GT3 versiyonunda farklı bir güç ve performans ayarı kullanılacağı tahmin ediliyor.

    Magma GT3 konsepti aynı zamanda Genesis'in yeni performans markası Magma için belirlediği stratejiyi de gözler önüne seriyor. Marka yalnızca mevcut modelleri güçlendirmek yerine, sıfırdan geliştirilen özel performans otomobilleri üretmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, mevcut bir modelin yüksek performanslı türevi olarak hazırlanan GV60 Magma'dan farklı bir yol haritasına işaret ediyor.

    Le Mans'ta sahneye çıkan Magma GT3, Genesis'in sadece lüks otomobillerde değil, küresel motorsporları arenasında da kalıcı bir oyuncu olma hedefinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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