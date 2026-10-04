Geniş ekranda çalışma ve multimedya: 32 inç monitör seçenekleri

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Tam Boyutta Gör Monitör satın alırken ekran boyutunu büyütmek isteyen kullanıcıların karşısına 27 inç modellerin ardından 31,5 ve 32 inç seçenekleri çıkıyor. Özellikle çalışma alanını genişletmek, aynı anda birden fazla pencere kullanmak, film ve dizi izlemek veya oyun oynamak isteyenler için 32 inç monitör modelleri önemli bir alternatif haline geliyor. 32 inç sınıfındaki monitörler yalnızca büyük ekran avantajıyla öne çıkmıyor. QHD ve 4K çözünürlük, yüksek yenileme hızları, kavisli paneller ve farklı bağlantı seçenekleri sayesinde kullanım amacına göre oldukça farklı modeller bulunuyor. Bu listede hem oyun hem çalışma hem de multimedya kullanımına uygun 32 inç monitör seçeneklerini fiyatları ve öne çıkan teknik özellikleriyle bir araya getirdik.

1️⃣Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E315QVC-C monitör, geniş ekran isteyen oyuncular için 31,5 inç boyutunda kavisli bir panel sunuyor. 1500R kavisli Fast VA ekran, 2560 x 1440 QHD çözünürlüğü 180 Hz yenileme hızıyla bir araya getiriyor. Böylece Full HD modellere göre daha geniş çalışma alanının yanı sıra daha yüksek görüntü detayına da ulaşmak mümkün.

1 ms MPRT tepki süresi, FreeSync ve G-Sync desteği modelin oyun tarafındaki özelliklerini tamamlıyor. 300 nit parlaklık ve 3500:1 kontrast oranı da özellikle film, dizi ve oyun gibi multimedya içeriklerinde avantaj sağlıyor. Geniş ekranı sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak isteyenler için de uygun bir yapı sunan model, çalışma ve eğlenceyi aynı monitörde birleştirmek isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Panel, RGB aydınlatmaya ek olarak, HDR desteğine sahip. Ayrıca Casper, M.E315QVC-C'nin standında ergonomi tarafına da önem vermiş. Monitör 120 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunuyor ve sağa-sola yaklaşık 20 derece döndürülebiliyor. Öne ve arkaya yaklaşık 20 derece eğim ayarı da mevcut. Ayrıca VESA 100 x 100 mm desteği bulunuyor.

Bu özellikler özellikle 31,5 inç gibi büyük bir ekran söz konusu olduğunda önemli. Ekranın doğru göz hizasına getirilmesi hem uzun süreli çalışma hem de oyun sırasında daha rahat bir kullanım sağlıyor.

Ekran: 31,5 inç

Panel: VA

Kavis: 1500R

Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Parlaklık: 300 nit

Kontrast: 3500:1

HDR: Var

Adaptive Sync: FreeSync ve G-Sync

Renk: %85 NTSC

Renk derinliği: 8-bit + FRC

Görüntü oranı: 16:9

RGB aydınlatma: Var

2️⃣ LG UltraGear 32G600A-B

Tam Boyutta Gör LG UltraGear 32G600A-B, 32 inç monitör arayan oyuncular için geniş ekranı yüksek yenileme hızıyla birleştiriyor. 31,5 inç VA panel kullanan model, 2560 x 1440 QHD çözünürlükte 180 Hz yenileme hızı sunuyor. 1000R kavis ise ekranın tamamının görüş alanına daha yakın konumlanmasını sağlıyor.

1 ms GtG tepki süresi, AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Compatible desteği hızlı oyunlarda görüntü senkronizasyonuna yardımcı oluyor. HDR10 desteği ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı da modeli yalnızca oyun değil, film ve multimedya kullanımı açısından da değerlendirilebilir hale getiriyor. Yükseklik, eğim ve döndürme ayarlarına sahip standı sayesinde çalışma masasında daha rahat bir kullanım sunması da modelin öne çıkan özelliklerinden.

Ekran: 31,5 inç

Panel: VA

Kavis: 1000R

Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms GtG

Parlaklık: 300 nit

Kontrast: 3000:1

HDR: HDR10

Renk: %99 sRGB

FreeSync: Var

G-Sync Compatible: Var

Stand: Yükseklik, eğim ve döndürme ayarı

3️⃣Dahua LM32-E330CA

Tam Boyutta Gör Dahua LM32-E330CA, 32 inç monitör seçenekleri arasında yüksek yenileme hızına odaklanan modellerden biri. 2K QHD çözünürlüğe sahip VA panel, 200 Hz yenileme hızıyla birlikte geliyor. 1 ms tepki süresi de hızlı oyunlarda daha akıcı görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor.

Kavisli tasarımı geniş ekranın tamamını görüş alanına dahil etmeye yardımcı olurken, QHD çözünürlük çalışma sırasında daha fazla içeriğin aynı ekranda görüntülenmesini sağlıyor. Bu nedenle model yalnızca oyun değil, günlük bilgisayar kullanımı ve multimedya için de değerlendirilebilir.

Ekran: 32 inç

Panel: VA

Kavisli ekran: Var

Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD

Yenileme hızı: 200 Hz

Tepki süresi: 1 ms

Kullanım: Oyun, çalışma ve multimedya

Adaptive Sync: Var

4️⃣Samsung Odyssey G5 G50F

Tam Boyutta Gör Samsung Odyssey G5 G50F, 32 inç monitör kategorisinde QHD çözünürlük ve yüksek yenileme hızını bir araya getiren düz ekranlı seçeneklerden biri. 32 inç Fast IPS panel, 2560 x 1440 çözünürlüğü 180 Hz yenileme hızıyla sunuyor. 1 ms GtG tepki süresi ve HDR10 desteği modelin oyuncu tarafını güçlendirirken, yüzde 99 sRGB renk kapsamı günlük kullanım ve multimedya tarafında da yeterli bir yapı sağlıyor.

1 ms GtG tepki süresi ve HDR10 desteği modelin oyuncu tarafını güçlendirirken, yüzde 99 sRGB renk kapsamı günlük kullanım ve multimedya tarafında da yeterli bir yapı sağlıyor. 300 nit parlaklık ve 178 derecelik görüş açısı ise ekranın farklı kullanım senaryolarına uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Kavisli monitörlerden farklı olarak düz panel tercih eden ve geniş ekranla birlikte QHD çözünürlük isteyen kullanıcılar için öne çıkan seçeneklerden biri.

Ekran: 32 inç

Panel: Fast IPS

Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD

Yenileme hızı: 180 Hz

Tepki süresi: 1 ms GtG

Parlaklık: 300 nit

Kontrast: 1000:1

HDR: HDR10

Renk: %99 sRGB

Görüş açısı: 178°/178°

Ekran tipi: Düz

5️⃣ ASUS TUF Gaming VG32VQR

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming VG32VQR, 31,5 inçlik VA paneliyle geniş ekran isteyen oyunculara hitap ediyor. 2560 x 1440 QHD çözünürlüğe sahip kavisli ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. 1500R kavisli yapı, geniş ekranın tamamının daha rahat takip edilmesine yardımcı olurken 3000:1 kontrast oranı VA panelin güçlü olduğu görüntü özelliklerinden birini oluşturuyor.

HDR400, FreeSync Premium, Adaptive-Sync ve ELMB teknolojileri de oyun tarafındaki özellikleri tamamlıyor. Modelde ayrıca 2W + 2W stereo hoparlör bulunuyor. Bu nedenle harici hoparlör kullanmak istemeyen ve geniş ekranını oyun, film ve günlük kullanım için değerlendirmek isteyen kullanıcılar için de farklı bir seçenek oluşturuyor.

Ekran: 31,5 inç

Panel: VA

Kavis: 1500R

Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD

Yenileme hızı: 165 Hz

Tepki süresi: 1 ms MPRT

Parlaklık: 250 cd/m²

Kontrast: 3000:1

HDR: HDR400

Renk: %120 sRGB

DCI-P3: %90

FreeSync Premium: Var

ELMB: Var

Hoparlör: 2x2W

6️⃣ Samsung Smart Monitor M7

Tam Boyutta Gör 32 inç monitör arayan herkesin önceliği yüksek yenileme hızı olmayabilir. Samsung Smart Monitor M7, bu noktada oyuncu monitörlerinden ayrılarak çalışma ve multimedya kullanımını merkeze alıyor. 32 inç VA panel, 4K UHD çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. 3840 x 2160 çözünürlük, geniş ekranda metinlerin ve görsellerin daha yüksek detayla görüntülenmesine yardımcı oluyor. 3000:1 kontrast oranı ve HDR10 desteği de film ve dizi izleme deneyimini destekliyor.

Modelin en önemli farklarından biri ise monitörün akıllı özellikleri. Tizen işletim sistemi sayesinde bilgisayara ihtiyaç duymadan desteklenen akıllı servislerden yararlanılabiliyor. Bu nedenle çalışma masasında hem monitör hem de bağımsız bir multimedya ekranı kullanmak isteyenler için farklı bir alternatif oluşturuyor.

Ekran: 32 inç

Panel: VA

Çözünürlük: 3840 x 2160 4K UHD

Yenileme hızı: 60 Hz

Tepki süresi: 4 ms GtG

Parlaklık: 300 nit

Kontrast: 3000:1

HDR: HDR10

Görüş açısı: 178°/178°

İşletim sistemi: Tizen

Akıllı özellikler: Var

Kullanım: Çalışma, film, dizi ve multimedya

7️⃣ AOC U32G4U

Tam Boyutta Gör AOC U32G4U, listedeki modeller arasında çözünürlük ve bağlantı özellikleri açısından daha pahalı seçeneklerden biri. 31,5 inç Fast IPS panel, 3840 x 2160 4K UHD çözünürlüğü 160 Hz yenileme hızıyla sunuyor. Modelin öne çıkan özelliklerinden biri Dual Frame Mode teknolojisi.

Bu özellik sayesinde kullanıcı UHD çözünürlükte 160 Hz veya Full HD çözünürlükte 320 Hz yenileme hızını tercih edebiliyor. Böylece yüksek çözünürlüklü görüntü ile rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı arasında kullanım senaryosuna göre geçiş yapılabiliyor. 450 nit parlaklık, HDR400, 1 ms GtG ve 0,5 ms MPRT değerleri de monitörü hem oyun hem içerik tüketimi açısından güçlü bir seçenek haline getiriyor. HDMI 2.1 ve USB hub bağlantıları ise modern sistemlerle kullanım açısından avantaj sağlıyor.

Ekran: 31,5 inç

Panel: Fast IPS

Çözünürlük: 3840 x 2160 4K UHD

Yenileme hızı: 160 Hz

Dual Frame Mode: UHD 160 Hz / FHD 320 Hz

Tepki süresi: 1 ms GtG / 0,5 ms MPRT

Parlaklık: 450 nit

HDR: HDR400

G-Sync Compatible: Var

Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort, USB hub

Stand: Yükseklik, pivot, döndürme ve eğim ayarı

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Geniş ekranda çalışma ve multimedya: 32 inç monitör seçenekleri

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