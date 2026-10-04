Geniş ekranda çalışma ve multimedya: 32 inç monitör seçenekleri

|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C
|11.999 TL
|LG UltraGear 32G600A-B
|10.999 TL
|Dahua LM32-E330CA
|11.399 TL
|Samsung Odyssey G5 G50F
|14.499 TL
|ASUS TUF Gaming VG32VQR
|16.800 TL
|Samsung Smart Monitor M7
|11.399 TL
|AOC U32G4U
|25.699 TL
1️⃣Casper Excalibur Monitör M.E315QVC-C
1 ms MPRT tepki süresi, FreeSync ve G-Sync desteği modelin oyun tarafındaki özelliklerini tamamlıyor. 300 nit parlaklık ve 3500:1 kontrast oranı da özellikle film, dizi ve oyun gibi multimedya içeriklerinde avantaj sağlıyor. Geniş ekranı sayesinde birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak isteyenler için de uygun bir yapı sunan model, çalışma ve eğlenceyi aynı monitörde birleştirmek isteyen kullanıcıları hedefliyor.
Panel, RGB aydınlatmaya ek olarak, HDR desteğine sahip. Ayrıca Casper, M.E315QVC-C'nin standında ergonomi tarafına da önem vermiş. Monitör 120 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunuyor ve sağa-sola yaklaşık 20 derece döndürülebiliyor. Öne ve arkaya yaklaşık 20 derece eğim ayarı da mevcut. Ayrıca VESA 100 x 100 mm desteği bulunuyor.
Bu özellikler özellikle 31,5 inç gibi büyük bir ekran söz konusu olduğunda önemli. Ekranın doğru göz hizasına getirilmesi hem uzun süreli çalışma hem de oyun sırasında daha rahat bir kullanım sağlıyor.
- Ekran: 31,5 inç
- Panel: VA
- Kavis: 1500R
- Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- Parlaklık: 300 nit
- Kontrast: 3500:1
- HDR: Var
- Adaptive Sync: FreeSync ve G-Sync
- Renk: %85 NTSC
- Renk derinliği: 8-bit + FRC
- Görüntü oranı: 16:9
- RGB aydınlatma: Var
2️⃣ LG UltraGear 32G600A-B
1 ms GtG tepki süresi, AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync Compatible desteği hızlı oyunlarda görüntü senkronizasyonuna yardımcı oluyor. HDR10 desteği ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı da modeli yalnızca oyun değil, film ve multimedya kullanımı açısından da değerlendirilebilir hale getiriyor. Yükseklik, eğim ve döndürme ayarlarına sahip standı sayesinde çalışma masasında daha rahat bir kullanım sunması da modelin öne çıkan özelliklerinden.
- Ekran: 31,5 inç
- Panel: VA
- Kavis: 1000R
- Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 1 ms GtG
- Parlaklık: 300 nit
- Kontrast: 3000:1
- HDR: HDR10
- Renk: %99 sRGB
- FreeSync: Var
- G-Sync Compatible: Var
- Stand: Yükseklik, eğim ve döndürme ayarı
3️⃣Dahua LM32-E330CA
Kavisli tasarımı geniş ekranın tamamını görüş alanına dahil etmeye yardımcı olurken, QHD çözünürlük çalışma sırasında daha fazla içeriğin aynı ekranda görüntülenmesini sağlıyor. Bu nedenle model yalnızca oyun değil, günlük bilgisayar kullanımı ve multimedya için de değerlendirilebilir.
- Ekran: 32 inç
- Panel: VA
- Kavisli ekran: Var
- Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
- Yenileme hızı: 200 Hz
- Tepki süresi: 1 ms
- Kullanım: Oyun, çalışma ve multimedya
- Adaptive Sync: Var
4️⃣Samsung Odyssey G5 G50F
1 ms GtG tepki süresi ve HDR10 desteği modelin oyuncu tarafını güçlendirirken, yüzde 99 sRGB renk kapsamı günlük kullanım ve multimedya tarafında da yeterli bir yapı sağlıyor. 300 nit parlaklık ve 178 derecelik görüş açısı ise ekranın farklı kullanım senaryolarına uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Kavisli monitörlerden farklı olarak düz panel tercih eden ve geniş ekranla birlikte QHD çözünürlük isteyen kullanıcılar için öne çıkan seçeneklerden biri.
- Ekran: 32 inç
- Panel: Fast IPS
- Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
- Yenileme hızı: 180 Hz
- Tepki süresi: 1 ms GtG
- Parlaklık: 300 nit
- Kontrast: 1000:1
- HDR: HDR10
- Renk: %99 sRGB
- Görüş açısı: 178°/178°
- Ekran tipi: Düz
5️⃣ ASUS TUF Gaming VG32VQR
HDR400, FreeSync Premium, Adaptive-Sync ve ELMB teknolojileri de oyun tarafındaki özellikleri tamamlıyor. Modelde ayrıca 2W + 2W stereo hoparlör bulunuyor. Bu nedenle harici hoparlör kullanmak istemeyen ve geniş ekranını oyun, film ve günlük kullanım için değerlendirmek isteyen kullanıcılar için de farklı bir seçenek oluşturuyor.
- Ekran: 31,5 inç
- Panel: VA
- Kavis: 1500R
- Çözünürlük: 2560 x 1440 QHD
- Yenileme hızı: 165 Hz
- Tepki süresi: 1 ms MPRT
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Kontrast: 3000:1
- HDR: HDR400
- Renk: %120 sRGB
- DCI-P3: %90
- FreeSync Premium: Var
- ELMB: Var
- Hoparlör: 2x2W
6️⃣ Samsung Smart Monitor M7
Modelin en önemli farklarından biri ise monitörün akıllı özellikleri. Tizen işletim sistemi sayesinde bilgisayara ihtiyaç duymadan desteklenen akıllı servislerden yararlanılabiliyor. Bu nedenle çalışma masasında hem monitör hem de bağımsız bir multimedya ekranı kullanmak isteyenler için farklı bir alternatif oluşturuyor.
- Ekran: 32 inç
- Panel: VA
- Çözünürlük: 3840 x 2160 4K UHD
- Yenileme hızı: 60 Hz
- Tepki süresi: 4 ms GtG
- Parlaklık: 300 nit
- Kontrast: 3000:1
- HDR: HDR10
- Görüş açısı: 178°/178°
- İşletim sistemi: Tizen
- Akıllı özellikler: Var
- Kullanım: Çalışma, film, dizi ve multimedya
7️⃣ AOC U32G4U
Bu özellik sayesinde kullanıcı UHD çözünürlükte 160 Hz veya Full HD çözünürlükte 320 Hz yenileme hızını tercih edebiliyor. Böylece yüksek çözünürlüklü görüntü ile rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı arasında kullanım senaryosuna göre geçiş yapılabiliyor. 450 nit parlaklık, HDR400, 1 ms GtG ve 0,5 ms MPRT değerleri de monitörü hem oyun hem içerik tüketimi açısından güçlü bir seçenek haline getiriyor. HDMI 2.1 ve USB hub bağlantıları ise modern sistemlerle kullanım açısından avantaj sağlıyor.
- Ekran: 31,5 inç
- Panel: Fast IPS
- Çözünürlük: 3840 x 2160 4K UHD
- Yenileme hızı: 160 Hz
- Dual Frame Mode: UHD 160 Hz / FHD 320 Hz
- Tepki süresi: 1 ms GtG / 0,5 ms MPRT
- Parlaklık: 450 nit
- HDR: HDR400
- G-Sync Compatible: Var
- Bağlantılar: HDMI 2.1, DisplayPort, USB hub
- Stand: Yükseklik, pivot, döndürme ve eğim ayarı