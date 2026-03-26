Geniş ekranlı Galaxy Z Fold ortaya çıktı: İşte tasarımı ve beklenen özellikleri

Tasarım açısından Samsung'un diğer katlanabilir modelleri gibi köşeli bir yapıya sahip olan cihaz, Fold 7'den farklı olarak çift arka kamera kurulumuna sahip olacak. Cihazın resmi adının ne olacağı ise henüz net değil. Ancak teknoloji basınında şu an için Galaxy Wide Fold , Galaxy Z Fold 8 Wide veya Galaxy Z Fold Wide gibi isimlerle anılıyor.

Samsung Galaxy Wide Fold beklenen özellikleri

Cihazın 5.4 inçlik bir dış ekran ve daha geniş en-boy oranına sahip 7.6 inçlik bir iç ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj desteği, 200 megapiksel ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameraya sahip olacağı belirtliyor.

Tam Boyutta Gör Android Headlines tarafından paylaşılan CAD çizimlerine göre cihaz açıldığında 123.9 x 161.4 x 4.9 mm, kapalıyken ise 123.9 x 82.2 x 9.8 mm ölçülerinde olacak. Daha geniş ekran oranı sayesinde özellikle video izleme ve tablet uyumlu uygulamaları kullanma konusunda daha iyi bir deneyim sunması bekleniyor.

Samsung Galaxy A57 ve A37 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 17 sa. önce eklendi

Teknik detaylar henüz sınırlı olsa da bu modelin üst segmentte konumlandırılması bekleniyor. Bu nedenle cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri yer alabilir.

Galaxy Wide Fold'un yılın ikinci yarısında Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.