Genshin Impact, Türkçe Dil Desteğinin Yayınlanmasını İstanbulda Bir Drone Gösterisiyle Kutluyor

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SİNGAPUR, 5 Aralık 2022 - Dünya çapında etkileşimli bir eğlence markası olan HoYoverse, yeni eklenecek Türkçe dil desteğini kutlamak adına 9 Aralık 2022 tarihinde İstanbul semalarında bir Drone Gösterisi organize edecek. 7 Aralık'ta yapılacak yeni sürüm güncellemesi ile birlikte, oyuncular bu devasa fantastik dünyayı tamamen Türkçe olarak keşfedebilecekler.

Genshin Impact Drone Gösterisi, 9 Aralık Cuma günü 19:00 ile 20:00 arasında İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Salacak semalarını aydınlatacak. 300 drone ile gerçekleştirilecek ışık gösterisine, eleştirmenlerin büyük beğenisini toplayan oyunun ikonik figürleri ve orijinal müzikleri de eşlik edecek. Gösteri Üsküdar sahili, Sarayburnu, Cihangir, Beşiktaş sahili, Ortaköy sahili ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden izlenebilecek.

Genshin Impact, ücretsiz bir açık dünya macera RPG'dir. Oyuncular, fantastik Teyvat evreninde gizemli "Gezgin" rolüyle kayıp kardeşini arar ve yolculukları sırasında sır perdelerini aralar. Bu macera sırasında oyuncular farklı kültürlerin ve yerlerin muhteşem dünyasını keşfedebilir, 60'tan fazla karakterle oyun oynayabilir, element savaşı sanatında ustalaşabilir ve Teyvat'taki sayısız gizemi ortaya çıkarabilirler. Şu anda Teyvat'ın yedi ana bölgesinden dördü olan Mondstadt, Liyue, Inazuma ve Sumeru keşfedilebiliyor. Daha fazla yeni bölge, hikaye, karakter ve dönemsel etkinlikler ilerleyen zamanlarda oyuna dahil edilecektir.

Genshin Impact, 2020'nin Eylül ayında piyasaya girişinin ardından nihayet Türkiye'deki oyunculara ulaşmak adına oyunda Türkçe dil desteği yayınlıyor. Genshin Impact dünya çapında bir popülerlik yakalamış ve 2022 Golden Joystick Awards'ta Still Playing Award elde etmiş; ayrıca The Game Awards 2021'de En İyi Mobil Oyun, App Store Ödülleri 2020'de Yılın iPhone Oyunu ve Google Play'de 2020'nin En İyi Oyunu seçilmiştir. Çapraz kaydetme ve çapraz oynama özelliklerine sahip olmakla beraber PlayStation®5, PlayStation®4, PC, Android ve iOS platformlarında ücretsiz oynanabilir.

Genshin Impact'in 3.3 Sürümü "Gerçekliği Duyularında Ara, Görünen Her Şey Yalan", Türkçe dili seçeneğinin yanı sıra bir dizi yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni oynanabilen karakterler Avare ve Faruzan bu sürümde oyuna eklenecek. Aynı zamanda, maceraları çeşitlendirmek adına Genshin Impact'e ilk defa yeni kalıcı oyun modu "Dehanın Yakarışı Kart Oyunu" eklenecek.

Türkçe dil seçeneği 7 Aralık'ta 3.3 Sürümüyle birlikte Genshin Impact'in Oyun Dili ayarlarına eklenecek. Oyuncular, ön kayıt etkinliklerine katılmak üzere artık resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt yapabilirler. Oyun PS5, PS4, PC ve Google Play üzerinde PEGI 12; iOS üzerinde 12+ etiketine sahiptir. Oyunla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Genshin Impact resmi internet sitesini (genshin.hoyoverse.com) ziyaret et veya Facebook'ta @GenshinImpactTR'i takip et.

HoYoverse Hakkında:

HoYoverse, çeşitli eğlence hizmetleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki oyunculara sürükleyici bir sanal deneyim yaşatmayı hedefleyen yenilikçi ve daima geleceğe dönük bir markadır. Marka, aralarında Genshin Impact, Honkai Impact 3rd, Tears of Themis gibi popüler oyunların ve sanal karakter Lumi, N0va Desktop Uygulaması, anime, manga, resimli roman ve müziğin de bulunduğu geniş yelpazeli eğlence içeriklerini kullanıcıyla buluşturmuştur. HoYoverse; Montreal, Los Angeles, Singapur, Tokyo ve Seul'daki ofisleri aracılığıyla içerik üretimini ve teknoloji araştırmalarını genişletmeye, görevler yayınlamaya gelecekte de devam edecektir.

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Genshin Impact, Türkçe Dil Desteğinin Yayınladı