    George R.R. Martin yeni Game of Thrones projelerini paylaştı: Devam dizisi de gündemde

    Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin, hazırlık aşamasındaki yeni Game of Thrones projelerini paylaştı. Arya Stark'a odaklanacak bir devam dizisi de gündemde.

    George R.R. Martin yeni Game of Thrones projelerini paylaştı: Devam dizisi de gündemde Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones'a kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı George R.R: Martin, bu hafta The Hollywood Reporter'a oldukça kapsamlı bir röportaj verdi. Mevcut Game of Thrones dizilerine dair düşüncelerinden kitap serisine kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşan usta yazar, hazırlık aşamasındaki yeni Game of Thrones projeleri hakkında da konuştu.

    Game of Thrones'un Devam Dizisi Arya Stark'a Odaklanabilir

    Hatırlarsanız birkaç yıl önce, orijinal dizinin devamı niteliğinde bir projenin çekilebileceği, hikâyenin odağında ise Jon Snow'un olacağı ortaya çıkmıştı. Ne var ki bu proje hayata geçirilmedi. Şimdi bir devam dizisi yeniden gündemde ama bu kez hikâyenin odağında Jon Snow değil Arya Stark var.

    HBO çatısı altında hazırlanan bu projenin henüz yolun çok başında olduğu söyleniyor. Ama hikâyeyi şekillendirmesi için şimdiden bir senarist görevlendirilmiş: Daha önce Marianne ve Drops of God gibi dizilerde çalışan Quoc Dang Tran.

    Aegon'un Westeros'u Fethi, Büyük Bütçeli Bir Filme Dönüştürülebilir

    Ayn devam dizisi gibi uzunca süredir gündemde olan bir diğer Game of Thrones projesi de Fatih Aegon'un Westeros'u fethine odaklanan Aegon's Conquest. Westeros'taki Targaryen hanedanlığını başlatan bu epik seferin ekrana uyarlanması hâla gündemde. Ancak bunun bir dizi mi yoksa film olacağı hâlâ netleşmiş değil. Westeros'un ejderhalarla fethedilmesini anlatan Aegon's Conquest, Dune filmleri gibi büyük bütçeli sinema filmlerine de dönüştürülebilir.

    Şu anda HBO bir Aegon's Conquest dizisi hazırlarken, Warner Bros. film stüdyosu da büyük bütçeli bir Aegon's Conquest filmi üzerinde çalışıyor. Her iki proje de şekillendikten sonra hangisinin hayata geçirileceğine Warner Bros. yönetimi karar verecek.

