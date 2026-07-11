Gerçek dışı görünüyor: İnsan eline en yakın yeni robot eli

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Norveç-ABD merkezli robotik şirketi 1X Technologies, ev ortamında kullanılmak üzere geliştirdiği insansı robotu Neo için tasarladığı yeni beş parmaklı robot ellerini tanıttı. Şirket, insan elinin doğal hareketlerini taklit edecek şekilde geliştirilen yeni sistem sayesinde Neo'nun günlük ev işlerinde çok daha başarılı hale geldiğini belirtiyor.

Hem güçlü hem de hassas çalışabiliyor

Yeni eller, insan kolundaki tendonların çalışma prensibini örnek alan aktüatör yapısıyla geliştirildi. Bu sayede Neo'nun elleri 25 serbestlik derecesine (DoF) sahip oldu. Karşılaştırma açısından, insan eli 27 serbestlik derecesine sahip. Kameralar ve yapay zeka destekli algılama sistemiyle birlikte çalışan mekanizma, farklı şekillerdeki nesneleri kavrayabiliyor, nesnenin elden kaymaya başladığını algılayabiliyor ve tutuşunu anlık olarak ayarlayabiliyor.

Şirketin aktardığına göre robotun parmakları, insan parmaklarından daha geniş hareket aralığına ulaşabiliyor ve insanların yapamayacağı yönlerde aşırı esneyebiliyor. Ayrıca eller IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olduğu için Neo gerektiğinde kendi ellerini de yıkayabiliyor.

1X, yeni ellerin yalnızca hassas görevler için değil, kuvvet gerektiren işlemler için de geliştirildiğini belirtiyor. Robot, yaklaşık 9 kilogram ağırlığındaki kettlebell'i kaldırabilecek güce sahip. Ayrıca üzümleri sapından ayırma, ampul takma veya yerde duran küçük bir vidayı alma gibi ince motor becerileri gerektiren görevleri de yerine getirebiliyor.

Robot ellerindeki en önemli yeniliklerden biri ise "force transparency" (kuvvet şeffaflığı) olarak adlandırılan yapı. Geleneksel robot ellerinde yüksek dişli oranları nedeniyle temas kuvveti motorlara geri iletilemezken, Neo'da kullanılan 5:1 ile 15:1 arasındaki düşük dişli oranları sayesinde her eklem hem motor hem de sensör görevi görüyor. Böylece parmağa uygulanan kuvvet algılanabiliyor ve robot temas ettiği nesne hakkında geri bildirim elde edebiliyor.

Parmak uçlarında yer alan yüksek çözünürlüklü dokunsal sensörler ise basıncı, temas noktasını ve kaymayı gösteren yanal kuvvetleri ölçebiliyor. Bu sayede bir nesne elden kaymaya başladığında Neo bunu hissederek tutuşunu otomatik olarak düzeltebiliyor.

Milyonlarca test döngüsünden geçirildi

Şirket, yeni robot ellerinin dayanıklılık testlerinden de geçtiğini açıkladı. Açıklamaya göre sistem milyonlarca test döngüsünde denenirken, bilek eklemleri yük altında 2 milyon döngünün üzerine çıkan testleri başarıyla tamamladı.

Şirket, Neo'nun sahip olduğu donanım kapasitesinin mevcut yapay zeka yazılımının sunduğu becerilerin önünde olduğunu da ifade ediyor. Bu nedenle robotun zaman içinde yayınlanacak kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleriyle daha yetenekli hale gelmesi hedefleniyor.

Savunma ve endüstriyel alanlara yönelik sert tasarımlı insansı robotların aksine 1X, Neo'yu doğrudan ev yaşamına uygun şekilde geliştiriyor. Yumuşak dış kaplamaya sahip robotun tasarımında Disney'in Big Hero 6 filmindeki Baymax karakterinden ilham alındığı belirtiliyor.

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Öte yandan Neo şu anda tam otonom çalışmıyor. Robotta bulunan Expert Mode isimli özellik sayesinde gerekli durumlarda uzaktaki insan operatörler robota bağlanarak kontrolü devralabiliyor. Şirket, bu erişimin yalnızca kullanıcının talebiyle gerçekleştiğini, hassas bilgilerin bulanıklaştırılabildiğini ve bağlantı sırasında robot üzerindeki ışıklı göstergenin kullanıcıyı bilgilendirdiğini söylüyor. Bununla birlikte Neo sınırlı sayıda ön siparişe açılmış durumda. Robot için 20 bin dolar peşin ödeme veya aylık 500 dolar abonelik seçeneği bulunuyor. Peşin ödeme yapan kullanıcıların bu yıl robotlarını teslim alması bekleniyor.

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