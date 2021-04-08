Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor!

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Oyuncular FPS oyunlarında rekabet, gerçek çatışma atmosferi, silah çeşitliliği ve gerçeğe yakın silah tepkileri arıyor. Oyun esnasındaki deneyim bu kavramlarla şekilleniyor ve başarılı olan oyunlar her yıl milyonlarca oyuncuyu bu sayede sunucularına bağlayabiliyor. Ancak tüm bu değişkenler oyuncuların oyunda daha fazla vakit geçirmesine yetmeyebiliyor. Dünya genelinde oyuncular, oyunlarda kendilerinden bir parça, dil desteği ya da ülkeye göre yerelleştirilmiş yeni elementler arıyor.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen HES Games imzalı Sabotaj da rekabetçi FPS oyunları kategorisinde oyuncuların bu beklentisini fazlasıyla karşılıyor. Kalekol, Agora ve Kervansaray haritaları ile bu coğrafyanın kültürel mirasını ve stratejik önemini gözler önüne seren Sabotaj, özellikle Kalekol haritasıyla oyuncuların kendilerini çatışma esnasında Türkiye’ye hizmet eden birer nefer olarak hissetmesini sağlıyor.

Türkiye için savaşmaya hazır mısın?

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Ülkemizin doğusundaki dağ zirvelerinde konumlanan kalekolların benzer şekilde modellendiği Sabotaj’da Türk askerleri Force ekibinde ülkelerini müdafaa ediyor. Tactic olarak isimlendirilen ajan timi ise farklı coğrafyaların askerlerinden oluşuyor.

Ağrı Dağı manzarasında oyun içi deneyime yeni bir atmosfer kazandıran Sabotaj’ın Kalekol haritasında sınırdan kaçak yollarla ekipman takviyesi yapmayı amaçlayan Tactic güçlerinin Kalekol’a saldırısı ve Türk askerlerinden oluşan Force ekibinin bu saldırıyı püskürtme mücadelesi sahneleniyor. Kalekol’un en üst noktasındaki gönderde dalgalanan Türkiye bayrağı ile rekabetçi FPS deneyimi farklı bir boyut kazanıyor.

Polis teşkilatında ve TSK’da şehit düşen kolluk kuvveti mensubu isimlerin yaşatılması geleneği Sabotaj’da da yaşatılıyor. Kalekol’daki askeri araç, 2017 yılında şehit düşen Eren Bülbül’ün ismini taşıyor.

Sabotaj’ı oynamaya başlamak için Sabotaj Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Sabotaj hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmek için oyunun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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