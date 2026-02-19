Gerçek koşullarda 500 km menzili aşan elektrikli otomobiller açıklandı: İşte lider

Piyasada 500 kilometrenin üzerinde menzil sunan, hatta 800 kilometreye yaklaşan elektrikli modeller var. Ancak bu değerler resmi test ölçümlerine dayanıyor ve gerçek kullanımı tam olarak yansıtmıyor. Asıl önemli olan, günlük hayatta ulaşılan menzil. Fransız otomotiv dergisi, gerçek koşullarda tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunabilen ve günlük kullanımda şarj istasyonlarına büyük ölçüde bağımlı kalmadan konforlu yolculuk imkanı sağlayan modelleri mercek altına aldı.
Yapılan gerçek yol testlerinin ardından listenin zirvesine Mercedes EQS 450+ yerleşti. 107.8 kWh kapasiteye sahip bataryasıyla 667 kilometre menzile ulaşan model, liderliği kimseye bırakmadı. Alman otomobili, 613 kilometrelik menzil ve 13.3 kWh/100 km gibi oldukça düşük tüketim oranıyla verimlilik şampiyonu Tesla Model 3 (Uzun Menzilli Arkadan İtişli) takip etti.
|No
|Model
|Menzil (km)
|Tüketim (kWh/100 km)
|Pil (kWh)
|1
|Mercedes EQS 450+
|667
|16,2
|107,8
|2
|Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli (2026)
|613
|13,3
|81,5
|3
|Volkswagen ID.7 Pro
|588
|13,1
|77
|4
|Mercedes CLA 250+
|588
|14,5
|85
|5
|Volkswagen ID.7 Tourer Pro S
|583
|14,7
|86
|6
|Porsche Taycan Perf. Plus
|552
|15,2
|93,4
|7
|Ford Explorer Extended Range
|542
|14,2
|77
|8
|Hyundai Ioniq 6
|542
|14,3
|77,4
|9
|Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli
|542
|14,5
|78,7**
|10
|Kia EV4 Long Range
|542
|15
|81,4
|11
|Audi A6 Avant e-tron quattro
|538
|17,6
|94,9
|12
|Mercedes EQE 350+
|538
|16,8
|90,5
|13
|Kia EV6 2WD
|532
|14,5
|77,4
|14
|Volkswagen ID.4
|522
|14,7
|77
|15
|Kia EV4 Long Range
|522
|15,6
|81,4
|16
|Audi Q6 e-tron Performance
|522
|18,2
|94,9
|17
|Polestar 3 Long Range
|519
|20,8
|111
|18
|Ford Mustang Mach-E
|519
|17
|99
|19
|BMW iX 50 xDrive
|519
|20,3
|105,2
|20
|BMW i4 eDrive40
|513
|15,7
|83,9
|21
|Tesla Model 3 Uzun Menzilli
|513
|14,4
|74**
|22
|Skoda Elroq 85
|504
|15,3
|77
|23
|Skoda Enyaq 85
|504
|15,3
|77
|24
|Renault Scénic E-Tech 87 kWh
|504
|17,3
|87
Neden 500 kilometre?
Neden 500 kilometre?

Uzmanlara göre 500 kilometrelik gerçek menzil, sürücüler için önemli bir psikolojik bariyer. Bu mesafeyi aşabilen bir araç, kullanıcısına günlük kısa mesafeli sürüşlerde tüm haftayı tek şarjla tamamlama veya uzun yolda tek durakla seyahat etme imkanı tanıyor. Ancak testler önemli bir gerçeği de hatırlattı: "otoyol sürüşleri".
