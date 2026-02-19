Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gerçek koşullarda 500 km menzili aşan elektrikli otomobiller açıklandı: İşte lider

    Fransız L'argus dergisi, 70'ten fazla elektrikli otomobili gerçek yol koşullarında test etti. Amaç tek şarjla 500 km'yi aşabilen modelleri belirlemek ve gerçek performanslarını gözler önüne sermekti.

    Gerçek koşullarda 500 km menzili aşan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Otomobil dünyasında elektrikli araçlara geçişin önündeki en büyük engellerden biri olan "menzil kaygısı", yeni nesil modellerle birlikte tarihe karışıyor. Fransız L'argus dergisi tarafından gerçekleştirilen ve 70'ten fazla elektrikli otomobilin katıldığı kapsamlı test, kağıt üzerindeki verilerin ötesine geçerek araçların gerçek yol koşullarındaki performansını gözler önüne serdi.

    Piyasada 500 kilometrenin üzerinde menzil sunan, hatta 800 kilometreye yaklaşan elektrikli modeller var. Ancak bu değerler resmi test ölçümlerine dayanıyor ve gerçek kullanımı tam olarak yansıtmıyor. Asıl önemli olan, günlük hayatta ulaşılan menzil. Fransız otomotiv dergisi, gerçek koşullarda tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunabilen ve günlük kullanımda şarj istasyonlarına büyük ölçüde bağımlı kalmadan konforlu yolculuk imkanı sağlayan modelleri mercek altına aldı.

    Yapılan gerçek yol testlerinin ardından listenin zirvesine Mercedes EQS 450+ yerleşti. 107.8 kWh kapasiteye sahip bataryasıyla 667 kilometre menzile ulaşan model, liderliği kimseye bırakmadı. Alman otomobili, 613 kilometrelik menzil ve 13.3 kWh/100 km gibi oldukça düşük tüketim oranıyla verimlilik şampiyonu Tesla Model 3 (Uzun Menzilli Arkadan İtişli) takip etti.

    Gerçek koşullarda 500 km menzili aşan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Listenin üçüncü sırasında ise 588 kilometrelik menzili ve geniş iç hacmiyle öne çıkan Volkswagen ID.7 Pro bulunuyor. Ayrıca Mercedes CLA 250+, Porsche Taycan Performance Plus ve Hyundai Ioniq 6 gibi modeller de 500 kilometre barajını rahatlıkla aşan araçlar arasında. İşte gerçek dünya koşullarında 500 kilometreyi aşmayı başaran elektrikli otomobiller:
    No Model Menzil (km) Tüketim (kWh/100 km) Pil (kWh)
    1 Mercedes EQS 450+ 667 16,2 107,8
    2 Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli (2026) 613 13,3 81,5
    3 Volkswagen ID.7 Pro 588 13,1 77
    4 Mercedes CLA 250+ 588 14,5 85
    5 Volkswagen ID.7 Tourer Pro S 583 14,7 86
    6 Porsche Taycan Perf. Plus 552 15,2 93,4
    7 Ford Explorer Extended Range 542 14,2 77
    8 Hyundai Ioniq 6 542 14,3 77,4
    9 Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli 542 14,5 78,7**
    10 Kia EV4 Long Range 542 15 81,4
    11 Audi A6 Avant e-tron quattro 538 17,6 94,9
    12 Mercedes EQE 350+ 538 16,8 90,5
    13 Kia EV6 2WD 532 14,5 77,4
    14 Volkswagen ID.4 522 14,7 77
    15 Kia EV4 Long Range 522 15,6 81,4
    16 Audi Q6 e-tron Performance 522 18,2 94,9
    17 Polestar 3 Long Range 519 20,8 111
    18 Ford Mustang Mach-E 519 17 99
    19 BMW iX 50 xDrive 519 20,3 105,2
    20 BMW i4 eDrive40 513 15,7 83,9
    21 Tesla Model 3 Uzun Menzilli 513 14,4 74**
    22 Skoda Elroq 85 504 15,3 77
    23 Skoda Enyaq 85 504 15,3 77
    24 Renault Scénic E-Tech 87 kWh 504 17,3 87

    Neden 500 kilometre?

    Uzmanlara göre 500 kilometrelik gerçek menzil, sürücüler için önemli bir psikolojik bariyer. Bu mesafeyi aşabilen bir araç, kullanıcısına günlük kısa mesafeli sürüşlerde tüm haftayı tek şarjla tamamlama veya uzun yolda tek durakla seyahat etme imkanı tanıyor. Ancak testler önemli bir gerçeği de hatırlattı: "otoyol sürüşleri".

    Gerçek koşullarda 500 km menzili aşan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Otoyol sürüşleri, elektrikli otomobillerin hala en zayıf noktası olmayı sürdürüyor. 120 km/s sabit hızda tüketim hızla yükseliyor ve modele bağlı olarak menzil %30 ila %40 arasında düşebiliyor. Bu nedenle çözüm yalnızca daha büyük batarya paketi taşımakta değil, asıl belirleyici olan verimlilik. Daha az tüketmek sadece daha uzun menzil anlamına gelmiyor, aynı zamanda aracın yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini de azaltıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yerden ısıtma doğalgaz faturası hotbird frekans mazda 3 paket sıralaması banyoda klozetin yeri değişir mi toyota c-hr 1.2 turbo yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S16
    ASUS Vivobook S16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum