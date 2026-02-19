Gerçek koşullarda 500 km menzili aşan elektrikli otomobiller açıklandı: İşte lider

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Otomobil dünyasında elektrikli araçlara geçişin önündeki en büyük engellerden biri olan "menzil kaygısı", yeni nesil modellerle birlikte tarihe karışıyor. Fransız L'argus dergisi tarafından gerçekleştirilen ve 70'ten fazla elektrikli otomobilin katıldığı kapsamlı test, kağıt üzerindeki verilerin ötesine geçerek araçların gerçek yol koşullarındaki performansını gözler önüne serdi.

Piyasada 500 kilometrenin üzerinde menzil sunan, hatta 800 kilometreye yaklaşan elektrikli modeller var. Ancak bu değerler resmi test ölçümlerine dayanıyor ve gerçek kullanımı tam olarak yansıtmıyor. Asıl önemli olan, günlük hayatta ulaşılan menzil. Fransız otomotiv dergisi, gerçek koşullarda tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunabilen ve günlük kullanımda şarj istasyonlarına büyük ölçüde bağımlı kalmadan konforlu yolculuk imkanı sağlayan modelleri mercek altına aldı.

Yapılan gerçek yol testlerinin ardından listenin zirvesine Mercedes EQS 450+ yerleşti. 107.8 kWh kapasiteye sahip bataryasıyla 667 kilometre menzile ulaşan model, liderliği kimseye bırakmadı. Alman otomobili, 613 kilometrelik menzil ve 13.3 kWh/100 km gibi oldukça düşük tüketim oranıyla verimlilik şampiyonu Tesla Model 3 (Uzun Menzilli Arkadan İtişli) takip etti.

Tam Boyutta Gör Listenin üçüncü sırasında ise 588 kilometrelik menzili ve geniş iç hacmiyle öne çıkan Volkswagen ID.7 Pro bulunuyor. Ayrıca Mercedes CLA 250+, Porsche Taycan Performance Plus ve Hyundai Ioniq 6 gibi modeller de 500 kilometre barajını rahatlıkla aşan araçlar arasında. İşte gerçek dünya koşullarında 500 kilometreyi aşmayı başaran elektrikli otomobiller:

No Model Menzil (km) Tüketim (kWh/100 km) Pil (kWh) 1 Mercedes EQS 450+ 667 16,2 107,8 2 Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli (2026) 613 13,3 81,5 3 Volkswagen ID.7 Pro 588 13,1 77 4 Mercedes CLA 250+ 588 14,5 85 5 Volkswagen ID.7 Tourer Pro S 583 14,7 86 6 Porsche Taycan Perf. Plus 552 15,2 93,4 7 Ford Explorer Extended Range 542 14,2 77 8 Hyundai Ioniq 6 542 14,3 77,4 9 Tesla Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli 542 14,5 78,7** 10 Kia EV4 Long Range 542 15 81,4 11 Audi A6 Avant e-tron quattro 538 17,6 94,9 12 Mercedes EQE 350+ 538 16,8 90,5 13 Kia EV6 2WD 532 14,5 77,4 14 Volkswagen ID.4 522 14,7 77 15 Kia EV4 Long Range 522 15,6 81,4 16 Audi Q6 e-tron Performance 522 18,2 94,9 17 Polestar 3 Long Range 519 20,8 111 18 Ford Mustang Mach-E 519 17 99 19 BMW iX 50 xDrive 519 20,3 105,2 20 BMW i4 eDrive40 513 15,7 83,9 21 Tesla Model 3 Uzun Menzilli 513 14,4 74** 22 Skoda Elroq 85 504 15,3 77 23 Skoda Enyaq 85 504 15,3 77 24 Renault Scénic E-Tech 87 kWh 504 17,3 87

Neden 500 kilometre?

Uzmanlara göre 500 kilometrelik gerçek menzil, sürücüler için önemli bir psikolojik bariyer. Bu mesafeyi aşabilen bir araç, kullanıcısına günlük kısa mesafeli sürüşlerde tüm haftayı tek şarjla tamamlama veya uzun yolda tek durakla seyahat etme imkanı tanıyor. Ancak testler önemli bir gerçeği de hatırlattı: "otoyol sürüşleri".

Tam Boyutta Gör Otoyol sürüşleri, elektrikli otomobillerin hala en zayıf noktası olmayı sürdürüyor. 120 km/s sabit hızda tüketim hızla yükseliyor ve modele bağlı olarak menzil %30 ila %40 arasında düşebiliyor. Bu nedenle çözüm yalnızca daha büyük batarya paketi taşımakta değil, asıl belirleyici olan verimlilik. Daha az tüketmek sadece daha uzun menzil anlamına gelmiyor, aynı zamanda aracın yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini de azaltıyor.

