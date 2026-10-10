Geriye Dönüş #8 LG G2

LG'nin 2013 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi LG G2 döneminin dikkat çeken ve üst segment bir telefon olmasına ülkemizde geniş kitlelere ulaşabilen telefon modeli olmasıyla akıllara kazınmıştı.

LG'nin 2013 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi LG G2 döneminin en dikkat çeken ve üst segment bir telefon olmasına ülkemizde geniş kitlelere ulaşabilen telefon modeli olmasıyla akıllara kazınmıştı.

LG G2 dönemine göre ince ekran çerçeveleri yanında 5.2" canlı Full HD IPS ekranıyla çok albenili duruyordu. Bu model güç ve ses tuşlarını cihazın arkasına taşıyan yenilikçi tasarımıyla akıllı telefon dünyasında farklı ve beğenilen duruşuyla büyük beğeni toplamıştı.

Cihaz gücünü Android telefonlara kırılma noktası yaratan Snapdragon 800 işlemcisinden alıyordu. Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 13 MP kamerasıyla öne çıkan model bazı konularda öncü olmayı başarmıştı. Aynı zamanda ekrana iki kez dokunarak uyandırma sağlayan KnockON gibi farklı özellikler sunabiliyordu. Kendini konumlandığı yerle fiyat/performans başarısıyla akıllı telefon tarihinin en ikonik cihazlarından biri olarak anılmayı hak ediyor.

Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:54 - Telefonun Türkiye Durumu

02:14 - Tasarım Detayları

06:27 - Ekran Durumu

07:32 - Yazılım ve Donanım

10:29 - Kamera Performansı

12:36 - Bağlantı Özellikleri

14:01 - Batarya Muhabbeti

15:12 - Değerlendirme Köşesi

16:15 - Kapanış ve Kartlar