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    Getir araştırdı: Market alışverişi yılda 4 günümüzü alıyor

    Getir ve Veri Enstitüsü araştırmasına göre market alışverişi için yılda 96 saat (4 gün) harcıyoruz. Ulaşım maliyeti ise yaklaşık 13 bin TL'ye ulaşıyor. İşte çarpıcı araştırmanın sonuçları...

    Getir araştırdı: Market alışverişi yılda 4 günümüzü alıyor Tam Boyutta Gör
    Getir'in Veri Enstitüsü iş birliğiyle yaptığı araştırmaya göre market alışverişi yapmak için hazırlık ve ürünleri yerleştirme süreçleri dahil haftada ortalama 111 dakika zaman harcıyoruz. Ulaşım maliyeti ise yılda yaklaşık 12 bin 950 TL'ye ulaşıyor. Katılımcıların yüzde 52'si online market veya hızlı teslimat hizmetlerini kullanıyor.

    Getir ve Veri Enstitüsü, Türkiye genelinde 18 yaş üzeri 1.320 kişinin katılımıyla Market Alışverişi ve Zaman Algısı Araştırması'nı gerçekleştirdi. Araştırma, tüketicilerin market alışverişine ayırdığı zamanı, ulaşım maliyetlerini ve online market tercihlerini ortaya koydu.

    Market alışverişi yılda 4 günümüzü yiyor

    Araştırmaya göre haftalık market alışverişi, liste hazırlığından ürünlerin eve yerleştirilmesine kadar ortalama 111 dakika sürüyor. Çocuklarla yapılan alışverişlerde bu süre 181 dakikaya çıkıyor.

    Haftada bir alışveriş yapıldığı varsayıldığında yıllık süre 96 saate, yani 4 güne ulaşıyor. Katılımcıların bildirdiği ortalama 249 TL'lik gidiş-dönüş ulaşım maliyeti de yıllık yaklaşık 12 bin 950 TL'ye karşılık geliyor.

    Fiziksel alışverişte en çok zorlanılan konuların başında yüzde 40 ile sıcak hava geliyor. Ağır ürünler yüzde 38, kalabalık yüzde 36, ürünleri taşıma ise yüzde 26 oranında belirtiliyor. Alışverişi yorucu bulanların oranı kadınlarda yüzde 46, erkeklerde yüzde 36 olarak ölçülüyor.

    Getir CEO'su Batuhan Gültakan, araştırmanın tüketicilerin hızlı teslimatın yanı sıra bütçelerini korumak ve alışveriş için harcadıkları eforu azaltmak istediğini gösterdiğini belirtti.

    Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır ise kolaylık beklentisinin markete yakınlık ve hızın ötesine geçtiğini, tüketicilerin zamanını, bütçesini ve fiziksel eforunu birlikte yönetmek istediğini ifade etti.

    Online markette kampanya ve kolaylık öne çıkıyor

    Online market kullanıcılarının yüzde 44'ü kampanya ve fiyat avantajlarını tercih nedeni olarak gösteriyor. Katılımcıların yüzde 32'si markete gitmek için zaman veya imkân bulamamayı, yüzde 30'u üşenmeyi, yüzde 29'u ise ağır veya hacimli ürün alımını gerekçe gösteriyor.

    Getir araştırdı: Market alışverişi yılda 4 günümüzü alıyor Tam Boyutta Gör
    Online alışveriş kolaylıkta yüzde 49, zaman tasarrufunda yüzde 48, kampanya ve fiyat karşılaştırmasında yüzde 43 oranında öne çıkıyor. Araştırmaya göre online alışveriş harcamalarındaki pay arttıkça kampanya avantajının önemi azalırken bu kanalı rutin olarak kullananların oranı artıyor.

    Katılımcıların yüzde 46'sı sık sık aynı anda birden fazla işle ilgilenmek zorunda kaldığını, yüzde 38'i ise günün kendisine yetmediğini belirtiyor. Market alışverişine ayrılan süre yarıya inse katılımcıların yüzde 26'sı kazanılan zamanı dinlenmek veya uyumak, yüzde 19'u sevdikleriyle vakit geçirmek, yüzde 18'i ise kişisel bakım için kullanmak istiyor.

    Getir'den yapay zeka destekli alışveriş özellikleri

    Getir, alışveriş sürecini kolaylaştırmak amacıyla farklı dijital özellikler sunuyor. Alışveriş Listem, fotoğraf veya metin biçimindeki listeleri sepete dönüştürürken Hazır Sepet, geçmiş alışverişlere göre sepet önerileri hazırlıyor. Kişiselleştirilmiş kampanya ve ürün önerileri de arama ve karşılaştırma sürecini kısaltmayı hedefliyor.

    Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 47'si yapay zekanın daha uygun fiyat veya kampanya bulmasını, yüzde 37'si ihtiyaçlarına uygun ürünler önermesini, yüzde 29'u ise zaman kazandırmasını bekliyor.

    Yapay zeka destekli alışverişte bütçeye uygun alternatif ürün önerileri yüzde 44 ile ilk sırada yer alıyor. Bunu sepete uygun kampanya veya ürün önerileri yüzde 36, unutulan ürünlerin hatırlatılması yüzde 30 ile takip ediyor. Katılımcıların yüzde 40'ı ise son kararın kendilerinde kalmasını önemsiyor.

    Gültakan, yapay zekayı kullanıcıların bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun kararlar vermelerine yardımcı olan bir asistana dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

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