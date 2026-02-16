Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Getir’in kurucuları Mubadala’ya 700 milyon dolarlık dava açtı

    Getir’in kurucuları, 2024’teki yeniden yapılandırma anlaşmasında vaat edilen varlıkların devredilmediği iddiasıyla Mubadala’ya dava açtı. Kurucular en az 700 milyon dolar tazminat istiyor.

    Getir’in kurucuları Mubadala’ya 700 milyon dolarlık dava açtı Tam Boyutta Gör
    Türkiye merkezli hızlı teslimat girişimi Getir’in kurucuları, şirketin yeniden yapılandırma sürecine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala’ya karşı Londra’da dava açtı. Kurucular, en az 700 milyon dolar tutarında tazminat talep ediyor.

    Varlıklar teslim edilmedi iddiası

    Mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre Getir’in kurucu ortakları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, 2024 yılında yapılan yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında kendilerine devredilmesi gereken varlıkların teslim edilmediğini öne sürüyor.

    Financial Times’a göre dava dosyasında, taraflar arasında 2024’te varılan mutabakata rağmen bazı değerli varlıkların kuruculara devredilmediği iddia ediliyor. Özellikle şirketin teknoloji tabanlı finans uygulaması GetirFinans’ın transfer edilmediği belirtiliyor. Bu uygulamanın geçtiğimiz yıl itibarıyla 510 milyon dolar değerlemeye sahip olduğu ifade ediliyor.

    Yalnızca zarar edenler devredildi

    Kurucuların iddiasına göre anlaşma kapsamında ayrıştırılarak kendilerine devredilmesi gereken varlıklar arasında yalnızca zarar eden iki birim teslim edildi. Bunların ABD’de faaliyet gösteren online market hizmeti FreshDirect ile Türkiye merkezli e-ticaret platformu n11 olduğu belirtiliyor.

    Öte yandan dava, Mubadala’nın geçen hafta Getir’in Türkiye’deki yemek teslimat operasyonunu Uber’e 335 milyon dolar karşılığında satacağını açıklamasının hemen ardından geldi.

    Haziran 2024’te yapılan yeniden yapılandırma kapsamında Mubadala, 250 milyon dolar karşılığında Getir’in market operasyonlarında çoğunluk kontrolünü almıştı. Plan kapsamında, geri kalan varlıkların kurucuların kontrolünde ayrı bir yapı altında toplanması öngörülüyordu. Bu yapı altında n11, GetirBiTaksi, GetirAraç, Getirİş ve FreshDirect yer alacaktı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    burnu sıkınca çıkan yağ enjektör temizleyici zararlı mı uyku ile uyanıklık arası ses duymak tv üstü anten nasıl daha iyi çeker turkcell kara liste sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum