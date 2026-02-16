Getir’in kurucuları Mubadala’ya 700 milyon dolarlık dava açtı

Varlıklar teslim edilmedi iddiası
Mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre Getir’in kurucu ortakları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, 2024 yılında yapılan yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında kendilerine devredilmesi gereken varlıkların teslim edilmediğini öne sürüyor.
Financial Times’a göre dava dosyasında, taraflar arasında 2024’te varılan mutabakata rağmen bazı değerli varlıkların kuruculara devredilmediği iddia ediliyor. Özellikle şirketin teknoloji tabanlı finans uygulaması GetirFinans’ın transfer edilmediği belirtiliyor. Bu uygulamanın geçtiğimiz yıl itibarıyla 510 milyon dolar değerlemeye sahip olduğu ifade ediliyor.
Yalnızca zarar edenler devredildi
Kurucuların iddiasına göre anlaşma kapsamında ayrıştırılarak kendilerine devredilmesi gereken varlıklar arasında yalnızca zarar eden iki birim teslim edildi. Bunların ABD’de faaliyet gösteren online market hizmeti FreshDirect ile Türkiye merkezli e-ticaret platformu n11 olduğu belirtiliyor.
Öte yandan dava, Mubadala’nın geçen hafta Getir’in Türkiye’deki yemek teslimat operasyonunu Uber’e 335 milyon dolar karşılığında satacağını açıklamasının hemen ardından geldi.
Haziran 2024'te yapılan yeniden yapılandırma kapsamında Mubadala, 250 milyon dolar karşılığında Getir'in market operasyonlarında çoğunluk kontrolünü almıştı. Plan kapsamında, geri kalan varlıkların kurucuların kontrolünde ayrı bir yapı altında toplanması öngörülüyordu. Bu yapı altında n11, GetirBiTaksi, GetirAraç, Getirİş ve FreshDirect yer alacaktı.