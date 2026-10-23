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    Getty Images yapay zekâya yenik düştü, iflas başvurusu yaptı

    Stok medya sektörünün lider ismi Getty Images yapay zekâ ile görsel oluşturma trendi sonrasında borçlarını çevirmekte zorlanmaya başladı ve iflas başvurusu yaptı. 

    Getty Images Tam Boyutta Gör
    Stok medya sektörü dendiği zaman akla gelen en büyük isim Getty Images, yıllarca önemli gelirler elde ettiği pazarda yapay zekâya yenik düştü. Azalan ilgi ve düşen gelirler sonrasında iflas başvurusu da gecikmedi.

    Getty Images borca battı

    Yapay zekânın ister ücretsiz ister ücretli aboneliklerde kolay bir şekilde istenen görsel ve videoları üretebilmesi, internette ücretli bir şekilde medya içerikleri dağıta platformların da sonunu getiriyor. Sırada Getty Images var.

    Uzun yıllar medya içeriklerini stoklayarak ücretli bir şekilde sunarak hem kendi kazanan hem de üreticilere belirli bir telif ücreti ödeyen Getty Images artık masrafları karşılayamayacak noktaya geldi. iStock platformunun da sahibi olan Getty Images hafta içerisinde iflas başvurusu yaptı.

    Yaklaşık 2.1 milyar dolar borcu olan Getty Images geçen yıl Shutterstock ile birleşmek için anlaşma yapmış ancak maliyetler nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı. İflas süreci kapsamında Getty ailesi ve Koch Equity Development toplamda 533 milyon dolar bütçeyle yeni bir ortaklık kuracak ve şirketi borsadan çekerek halka kapalı bir şirket haline getirecek.

    Sonrasında ise yeniden yapılanma süreci başlayacak. Yıl bitene kadar borsadan çekilme, borçların kapatılması ve yeniden yapılanma sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte ise stok medya hizmeti kesintisiz bir şekilde devam edecek. Süreç sonunda Getty Images platformunun yeniden rekabetçi hale getirilmesi amaçlanıyor.

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