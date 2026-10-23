Getty Images yapay zekâya yenik düştü, iflas başvurusu yaptı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Stok medya sektörü dendiği zaman akla gelen en büyük isim Getty Images, yıllarca önemli gelirler elde ettiği pazarda yapay zekâya yenik düştü. Azalan ilgi ve düşen gelirler sonrasında iflas başvurusu da gecikmedi.

Getty Images borca battı

Yapay zekânın ister ücretsiz ister ücretli aboneliklerde kolay bir şekilde istenen görsel ve videoları üretebilmesi, internette ücretli bir şekilde medya içerikleri dağıta platformların da sonunu getiriyor. Sırada Getty Images var.

Uzun yıllar medya içeriklerini stoklayarak ücretli bir şekilde sunarak hem kendi kazanan hem de üreticilere belirli bir telif ücreti ödeyen Getty Images artık masrafları karşılayamayacak noktaya geldi. iStock platformunun da sahibi olan Getty Images hafta içerisinde iflas başvurusu yaptı.

3.7 milyar dolarlık anlaşmayla Getty ve Shutterstock birleşiyor 2 yıl önce eklendi

Yaklaşık 2.1 milyar dolar borcu olan Getty Images geçen yıl Shutterstock ile birleşmek için anlaşma yapmış ancak maliyetler nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı. İflas süreci kapsamında Getty ailesi ve Koch Equity Development toplamda 533 milyon dolar bütçeyle yeni bir ortaklık kuracak ve şirketi borsadan çekerek halka kapalı bir şirket haline getirecek.

Sonrasında ise yeniden yapılanma süreci başlayacak. Yıl bitene kadar borsadan çekilme, borçların kapatılması ve yeniden yapılanma sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte ise stok medya hizmeti kesintisiz bir şekilde devam edecek. Süreç sonunda Getty Images platformunun yeniden rekabetçi hale getirilmesi amaçlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Getty Images borç içinde yüzüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: