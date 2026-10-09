Ghost of Tsushima animesinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Film tadındaki hikâyesiyle ekrana uyarlanmaya epey uygun bir oyun olan Ghost of Tsushima, bir animeye uyarlanıyor. İlk olarak geçtiğimiz yılın başında duyurulan Ghost of Tsushima animesi, bu hafta bir iyi bir de kötü haberle gündemde

İlk olarak iyi haberden başlayacak olursak, animeyi yapan ekip, seslendirme kadrosu için oyunda da yer alan isimleri toplamaya devam ediyor. Son olarak da Mayumi Skco ve Shinya Fukumatsu animenin seslendirme kadrosuna dâhil oldu. Mayumi Skco, oyunda Tomoe karakterini seslendiriyordu. Şimdi animede de aynı rolü üstlenmesi bekleniyor ama karakteri şimdilik resmi olarak açıklanmadı.

Ghost of Tsushima Animesi 2028'e Kaldı

Kötü haber ise Ghost of Tsushima animesini izlemek için düşündüğümüzden daha uzun süre beklememiz gerekecek. Ghost of Tsushima: Legends adını taşıyan anime ilk duyurulduğunda, 2027'de yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak dün gerçekleşen New York Comic-Con paneli sırasında yayın tarihi 2028 olarak güncellendi.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 1 yıl önce eklendi

Ghost of Tsushima animesi, Sony'nin sahibi olduğu Chrunchyroll tarafından hazırlanıyor. Hazırlık aşamasındaki film uyarlamasının aksine bu anime ana oyunun doğrudan bir uyarlaması olmayacak. Bunun yerine ana oyuna eşlik eden multiplayer modu Legends'tan esinlenen bir hikâye anlatacak.

ABD'deki en büyük anime yayıncısı olan Chrunchyroll, Ghost of Tsushima animesini daha önce Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling ve Sword Art Online gibi sevilen animelere imza atan Aniplex stüdyosu ile birlikte hazırlıyor. Projenin başında ise Star Wars Visions'ın yönetmenlerinden Takanobu Mizuno var.

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Ghost of Tsushima animesinin ne zaman çıkacağı belli oldu

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