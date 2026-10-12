Ghost of Yōtei PC'de çalıştırıldı: PS5 oyunları PC'ye taşınıyor

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Tam Boyutta Gör PlayStation 5'e özel oyunları PC'de çalıştırmaya yönelik emülasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ghost of Yōtei, PS5 emülatörleri üzerinden oynanabilir aşamaya ulaştı. Ancak performans ve grafik sorunları henüz çözülebilmiş değil.

RTX 4090 bile 11 FPS veriyor

GeForce RTX 4090 ekran kartı ve Ryzen 7 7800X3D işlemciye sahip bir sistemde çalışan Ghost of Yōtei, emülatörün ölçümüne göre yalnızca 10,9 FPS seviyesine ulaşabildi. Görüntülerde oyun sahnesi tanınabilir durumda olsa da bazı efektlerin yanlış görüntülenmesi gibi grafik hataları devam ediyor. Geliştirici Foued, Ghost of Yōtei'yi SharpEmu'nun değiştirilmiş bir sürümü üzerinden çalıştırdığı yeni bir gösterim paylaştı.

Geliştiricinin açıklamasına göre oyunun düzgün görüntülenmesini engelleyen grafik sorunlarını çözmek için sabah saat 04.00'e kadar çalışıldı. Yeni görüntülerde görsel tarafta iyileşmeler görülse de ses sorunları ve düşük performans devam ediyor. Ayrıca paylaşılan videonun hızlandırıldığı özellikle belirtiliyor. Bu nedenle görüntüler, oyunun gerçek zamanlı oynanış hızını yansıtmıyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut aşamada öncelik, oyunun grafiklerinin doğru şekilde oluşturulmasını sağlamak. Grafik işleme hattındaki sorunlar çözüldükten sonra performans optimizasyonlarına odaklanılması bekleniyor.

PS5 oyunları PC'de çalıştırılabilecek mi?

Ghost of Yōtei, emülasyon yoluyla PC'de çalıştırılmaya çalışılan tek PS5 özel oyunu değil. Daha önce Marvel's Wolverine için de benzer çalışmalar gündeme gelmişti. KytyPS5, SharpEmu ve PS5PCEM gibi projeler, PlayStation 5 oyunlarının bilgisayarlarda çalıştırılmasını mümkün hale getirmeyi amaçlıyor.

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Ancak bu projelerin henüz erken aşamada olduğunu belirtmek gerekiyor. Oyunların açılması, sorunsuz ve akıcı şekilde oynanabildikleri anlamına gelmiyor. Ghost of Yōtei örneğinde olduğu gibi grafik hataları, ses sorunları ve düşük kare hızları önemli engeller olmaya devam ediyor. Yine de emülasyon çalışmalarındaki ilerleme, gelecekte bazı PS5 oyunlarının PC'de oynanabilir hale gelebileceğini gösteriyor. Ghost of Yōtei'nin ne zaman kararlı performansa ulaşacağı ise şimdilik belirsiz.

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