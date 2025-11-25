Giriş
    Ghost of Yotei'ye büyük güncelleme: VRR desteği, dengeli grafik modu ve fazlası

    Ghost of Yotei için bugüne kadarki en büyük güncelleme yayınlandı. 1.100 yaması, VRR desteği, dengeli grafik modu, Game Plus ve fazlası dahil oyuncuların keşfedeceği birçok yeni içerik getiriyor.

    Ghost of Yotei Update 1.100 yaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta geliştirici Sucker Punch Productions, New Game Plus özelliğinin yakında Ghost of Yotei’ye geleceğini ve açık dünya aksiyon oyununda bir dizi ek değişiklik sunacağını duyurmuştu. O zamanlar, bu güncellemenin Game Plus dışında neleri kapsayacağı tam olarak bilinmiyordu. 24 Kasım’da yayınlanan 1.100 sürüm numaralı güncellemeyle yamanın detayları belli oldu.

    Genel boyut açısından büyük bir güncelleme olmasa da, Ghost of Yotei'nin 24 Kasım yaması, eklediği içerikle bunu telafi ediyor. Ghost of Yotei artık oyuncuların ana hikayeyi tamamladıktan hemen sonra tekrar oynayabilecekleri bir New Game+ moduna sahip. Atsu'nun tüm zırhlarının, yeteneklerinin ve silahlarının oyunun başından itibaren kullanılabilir olmasının yanı sıra, oyuncular, görevleri tamamlayarak kazanılabilen benzersiz Ghost Flowers para birimini kabul eden yeni bir satıcıyla etkileşim kurabilecek. Karşılığında oyuncular, zırh seti, tılsım gibi 30 yeni kozmetik eşya kazanabilecek. Zırh setleri artık ek bir yükseltme kademesine sahip.

    Oyuna yeniden başlamak istemeyenler için bu güncelleme, 22 Yotei Six Kampı ve 26 zorlu düello gibi çeşitli açık dünya içeriklerini tekrar oynama olanağı da sunuyor. Ghost of Yotei'nin zaten zengin özelliklere sahip fotoğraf modu ek ayar seçenekleri kazandı. Oyuncular artık desteklenen VRR özelliğini deneyimleyebiliyor. Performans ve Kalite arasında denge kuran "Dengeli" grafik modu da mevcut ancak bu mod 120 Hz yenileme hızını destekleyen monitör/TV gerektiriyor.

    Çeşitli hata ve çökmeleri de düzelten güncellemeyle birlikte oyuncular, düşme hasarını kapatmak, Sumi-e aktivitelerini tamamen atlamak, ölü düşmanların otomatik yağmalanmasını etkinleştirmek ve hatta dokunmatik yüzey kaydırma seçeneklerini D-Pad'e yeniden atamak gibi çeşitli seçenekleri istedikleri gibi ayarlayabiliyor.

    Ghost of Yotei Update 1.100 Patch içeriği

    • Görev içeriklerinin bir kez tamamlandıktan sonra tekrar oynanabilmesi
    • 22 Yotei Six kampı
    • 26 tekrar oynanabilir düello
    • Yeni Game Plus satıcısı eklendi
    • Çeşitli yeni kozmetik ürünler ve tılsımlar
    • İki yeni zırh seti
    • İki yeni kupa
    • Yeni Fotoğraf Modu özellikleri
    • VRR desteği
    • Yeni “Dengeli” grafik modu
    • Dokunmatik yüzey kaydırma işlevlerini D-pad'deki sağ yön düğmesine yeniden atayabilme
    • Düşme hasarını kapatma
    • Ölü düşmanları otomatik olarak yağmalama
    • Sumi-e mini oyunlarını atlama seçeneği
    • Ek bir kayıt noktası eklendi
    • Mini oyunlar için yeni alternatif kontroller eklendi
    • Çeşitli nadir çökme düzeltmeleri
    • Nadir görsel hatalara yönelik çeşitli düzeltmeler
    • Birkaç görevde çeşitli hata düzeltmeleri ve görev engelleyici düzeltmeleri
    • Hata düzeltmeleri ve otomatik kaydetme özelliğinde küçük ayarlamalar
    • Tılsım avantajlarını daha iyi açıklamak için tılsım açıklama metninde birkaç ayarlama.
    • Küçük fotoğraf modu düzeltmeleri ve ek simgeler

    Kaynakça https://support.suckerpunch.com/hc/en-us/articles/43659450672795-Patch-1-100 https://gamerant.com/ghost-of-yotei-patch-notes-november-24-update-new-game-plus/
