Ghost of Yotei'ye büyük güncelleme: VRR desteği, dengeli grafik modu ve fazlası

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta geliştirici Sucker Punch Productions, New Game Plus özelliğinin yakında Ghost of Yotei’ye geleceğini ve açık dünya aksiyon oyununda bir dizi ek değişiklik sunacağını duyurmuştu. O zamanlar, bu güncellemenin Game Plus dışında neleri kapsayacağı tam olarak bilinmiyordu. 24 Kasım’da yayınlanan 1.100 sürüm numaralı güncellemeyle yamanın detayları belli oldu.

Genel boyut açısından büyük bir güncelleme olmasa da, Ghost of Yotei'nin 24 Kasım yaması, eklediği içerikle bunu telafi ediyor. Ghost of Yotei artık oyuncuların ana hikayeyi tamamladıktan hemen sonra tekrar oynayabilecekleri bir New Game+ moduna sahip. Atsu'nun tüm zırhlarının, yeteneklerinin ve silahlarının oyunun başından itibaren kullanılabilir olmasının yanı sıra, oyuncular, görevleri tamamlayarak kazanılabilen benzersiz Ghost Flowers para birimini kabul eden yeni bir satıcıyla etkileşim kurabilecek. Karşılığında oyuncular, zırh seti, tılsım gibi 30 yeni kozmetik eşya kazanabilecek. Zırh setleri artık ek bir yükseltme kademesine sahip.

Oyuna yeniden başlamak istemeyenler için bu güncelleme, 22 Yotei Six Kampı ve 26 zorlu düello gibi çeşitli açık dünya içeriklerini tekrar oynama olanağı da sunuyor. Ghost of Yotei'nin zaten zengin özelliklere sahip fotoğraf modu ek ayar seçenekleri kazandı. Oyuncular artık desteklenen VRR özelliğini deneyimleyebiliyor. Performans ve Kalite arasında denge kuran "Dengeli" grafik modu da mevcut ancak bu mod 120 Hz yenileme hızını destekleyen monitör/TV gerektiriyor.

Çeşitli hata ve çökmeleri de düzelten güncellemeyle birlikte oyuncular, düşme hasarını kapatmak, Sumi-e aktivitelerini tamamen atlamak, ölü düşmanların otomatik yağmalanmasını etkinleştirmek ve hatta dokunmatik yüzey kaydırma seçeneklerini D-Pad'e yeniden atamak gibi çeşitli seçenekleri istedikleri gibi ayarlayabiliyor.

Görev içeriklerinin bir kez tamamlandıktan sonra tekrar oynanabilmesi

22 Yotei Six kampı

26 tekrar oynanabilir düello

Yeni Game Plus satıcısı eklendi

Çeşitli yeni kozmetik ürünler ve tılsımlar

İki yeni zırh seti

İki yeni kupa

Yeni Fotoğraf Modu özellikleri

VRR desteği

Yeni “Dengeli” grafik modu

Dokunmatik yüzey kaydırma işlevlerini D-pad'deki sağ yön düğmesine yeniden atayabilme

Düşme hasarını kapatma

Ölü düşmanları otomatik olarak yağmalama

Sumi-e mini oyunlarını atlama seçeneği

Ek bir kayıt noktası eklendi

Mini oyunlar için yeni alternatif kontroller eklendi

Çeşitli nadir çökme düzeltmeleri

Nadir görsel hatalara yönelik çeşitli düzeltmeler

Birkaç görevde çeşitli hata düzeltmeleri ve görev engelleyici düzeltmeleri

Hata düzeltmeleri ve otomatik kaydetme özelliğinde küçük ayarlamalar

Tılsım avantajlarını daha iyi açıklamak için tılsım açıklama metninde birkaç ayarlama.

Küçük fotoğraf modu düzeltmeleri ve ek simgeler

Ghost of Yotei'e VRR desteği ve dengeli grafik modu geldi

