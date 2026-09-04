Ghost of Yotei'nin beklenen modu duyuruldu: Jin Sakai geri dönüyor

Tek oyunculu roguelike oyun modu Ghost of Yotei Most Wanted geliyor
Oyuncular, roguelike modda giderek zorlaşan görevleri tamamlamak zorunda kalacak. Most Wanted, her biri benzersiz yeteneklere sahip dört oynanabilir karakter içerecek: Atsu, Oyuki, Nagato ve Jin. Sucker Punch, modu Ghost of Yotei hikaye deneyiminin bir uzantısı gibi hissettirecek şekilde tasarlamanın kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti. Bu, kontrollerin benzer olacağı anlamına geliyor.
Oyuncular mücadeleler sırasında Mon kazanacak. Bu para birimi yeni tekniklerin, silah geliştirmelerinin, tılsımların ve daha fazlasının kilidini açmak için kullanılacak. Most Wanted'da açılan tüm kozmetik öğeler hem temel oyunda hem de hikaye genişletmesi Echoes of Sekigahara'da kullanılabilecek.
Complete Edition yükseltmesi 649 TL, tam oyun 3449 TL
Yeni oyun moduna erişmek için, Ghost of Yōtei'ye zaten sahip olan oyuncular 649 TL karşılığında Complete Edition Yükseltmesini ön sipariş edebiliyor. Bu yükseltme, 1 Ekim itibarıyla Ghost of Yōtei: Most Wanted ve Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara'ya erişim sunacak. Ek olarak, oyuncular daha önce Ghost of Yōtei Digital Deluxe Edition'da bulunan tüm oyun içi içeriğe ve Hokkyokusei Tılsımı'na anında erişim elde edebilecek. Oyuna sahip olmayanlar için Ghost of Yōtei Complete Edition, 3.449 TL fiyatla dijital olarak satışta.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: