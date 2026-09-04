Ghost of Yotei'nin beklenen modu duyuruldu: Jin Sakai geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Ghost of Yotei için roguelike oyun modu olan Ghost of Yotei: Most Wanted, 3 Eylül'deki PlayStation State of Play etkinliğinde duyuruldu. Mod, 1 Ekim'de gelecek olan kapsamlı bir güncelleme olan Ghost of Yotei: Complete Edition'ın bir parçası olacak.

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Tek oyunculu roguelike oyun modu Ghost of Yotei Most Wanted geliyor

Tam Boyutta Gör Modda dört oynanabilir karakter bulunacak. En büyük sürpriz, Ghost of Tsushima'nın kahramanı Jin Sakai'nin de bunlardan biri olması.

Oyuncular, roguelike modda giderek zorlaşan görevleri tamamlamak zorunda kalacak. Most Wanted, her biri benzersiz yeteneklere sahip dört oynanabilir karakter içerecek: Atsu, Oyuki, Nagato ve Jin. Sucker Punch, modu Ghost of Yotei hikaye deneyiminin bir uzantısı gibi hissettirecek şekilde tasarlamanın kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti. Bu, kontrollerin benzer olacağı anlamına geliyor.

Oyuncular mücadeleler sırasında Mon kazanacak. Bu para birimi yeni tekniklerin, silah geliştirmelerinin, tılsımların ve daha fazlasının kilidini açmak için kullanılacak. Most Wanted'da açılan tüm kozmetik öğeler hem temel oyunda hem de hikaye genişletmesi Echoes of Sekigahara'da kullanılabilecek.

Complete Edition yükseltmesi 649 TL, tam oyun 3449 TL

Yeni oyun moduna erişmek için, Ghost of Yōtei'ye zaten sahip olan oyuncular 649 TL karşılığında Complete Edition Yükseltmesini ön sipariş edebiliyor. Bu yükseltme, 1 Ekim itibarıyla Ghost of Yōtei: Most Wanted ve Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara'ya erişim sunacak. Ek olarak, oyuncular daha önce Ghost of Yōtei Digital Deluxe Edition'da bulunan tüm oyun içi içeriğe ve Hokkyokusei Tılsımı'na anında erişim elde edebilecek. Oyuna sahip olmayanlar için Ghost of Yōtei Complete Edition, 3.449 TL fiyatla dijital olarak satışta.

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Ghost of Yotei roguelike modu duyuruldu: Jin Sakai geri dönüyor

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