Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ghost of Yotei'nin beklenen modu duyuruldu: Jin Sakai geri dönüyor

    Ghost of Yotei'nin tek oyunculu roguelike modu duyuruldu. Ghost of Tsushima'nın kahramanı Jin Sakai, yeni Ghost of Yotei: Most Wanted modunda oynanabilir karakter olarak yer alacak.

    Ghost of Yotei roguelike oyun modu Ghost of Yotei Most Wanted duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Ghost of Yotei için roguelike oyun modu olan Ghost of Yotei: Most Wanted, 3 Eylül'deki PlayStation State of Play etkinliğinde duyuruldu. Mod, 1 Ekim'de gelecek olan kapsamlı bir güncelleme olan Ghost of Yotei: Complete Edition'ın bir parçası olacak.

    Tek oyunculu roguelike oyun modu Ghost of Yotei Most Wanted geliyor

    Ghost of Yotei Most Wanted çıkış tarihi 1 Ekim 2026 Tam Boyutta Gör
    Modda dört oynanabilir karakter bulunacak. En büyük sürpriz, Ghost of Tsushima'nın kahramanı Jin Sakai'nin de bunlardan biri olması.

    Oyuncular, roguelike modda giderek zorlaşan görevleri tamamlamak zorunda kalacak. Most Wanted, her biri benzersiz yeteneklere sahip dört oynanabilir karakter içerecek: Atsu, Oyuki, Nagato ve Jin. Sucker Punch, modu Ghost of Yotei hikaye deneyiminin bir uzantısı gibi hissettirecek şekilde tasarlamanın kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti. Bu, kontrollerin benzer olacağı anlamına geliyor.

    Oyuncular mücadeleler sırasında Mon kazanacak. Bu para birimi yeni tekniklerin, silah geliştirmelerinin, tılsımların ve daha fazlasının kilidini açmak için kullanılacak. Most Wanted'da açılan tüm kozmetik öğeler hem temel oyunda hem de hikaye genişletmesi Echoes of Sekigahara'da kullanılabilecek.

    Complete Edition yükseltmesi 649 TL, tam oyun 3449 TL

    Yeni oyun moduna erişmek için, Ghost of Yōtei'ye zaten sahip olan oyuncular 649 TL karşılığında Complete Edition Yükseltmesini ön sipariş edebiliyor. Bu yükseltme, 1 Ekim itibarıyla Ghost of Yōtei: Most Wanted ve Ghost of Yōtei: Echoes of Sekigahara'ya erişim sunacak. Ek olarak, oyuncular daha önce Ghost of Yōtei Digital Deluxe Edition'da bulunan tüm oyun içi içeriğe ve Hokkyokusei Tılsımı'na anında erişim elde edebilecek. Oyuna sahip olmayanlar için Ghost of Yōtei Complete Edition, 3.449 TL fiyatla dijital olarak satışta.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eureko sigorta dolandırıcılığı gre sınavı örneği ersa saat güvenilir mi peugeot 308 otomatik sms onay sitesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo
    OMIX O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum