    Ghost of Yotei satış performansıyla Tsushima'yı gölgede bırakabilir

    Ekim ayında oyunseverlerle buluşan Ghost of Yotei, ilk ayında elde ettiği satış rakamlarıyla Sony'nin yüzünü güldürüyor. Oyunun ilk dört ay satışları, Ghost of Tsushima'yı gölgede bırakabilir.

    Ghost of Yotei satış performansıyla Tsushima'yı gölgede bırakabilir
    13 milyon kopya satarak PlayStation'ın bugüne kadarki en başarılı oyunlarından birine dönüşen Ghost of Tsushima, geçtiğimiz ay bir devam oyununa kavuştu. Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Ghost of Yotei, 2 Ekim'de oyunseverlerle buluştu. Genel olarak olumlu yaramlar alan Yotei, satış rakamlarıyla da Sony'nin yüzünü güldürmeyi başardı.

    Bu hafta Sony tarafından paylaşılan veriler, Ghost of Yotei'nin ilk ayında 3.3 milyon kopya sattığını ortaya çıkardı. Bu sayı, Ghost of Yotei'yi daha şimdiden PS5'in bugüne kadar en çok satan altıncı oyunu yapıyor. Daha önemlisi, bu sayı Yotei'nin Tsushima'yı bile gölgede bırakabileceğini gösteriyor.

    Oyun harcamalarının kayda değer ölçüde arttığı pandemi döneminde çıkmasının etkisiyle oldukça etkileyici bir çıkış yapan Ghost of Tsushima, ilk dört ayın sonunda 5 milyon satışa ulaşmıştı. Yotei'nin ilk bir ayın sonunda 3.3 milyon satış yapması, 5 milyon barajını Tsushima'dan daha çabuk aşabileceğini gösteriyor. Elbette aylar ilerledikçe satış hızı düşecektir ama tek başına bu 3.3 milyon sayısı bile oyunun ne kadar iyi bir çıkış yaptığını ortaya koymak için yeterli.

    Ghost of Yotei, ilk oyunun 329 yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni bir karaktere odaklanıyor. Ghost of Tsushima'yı özel kılan o etkileyici görselliği koruyan devam oyunu, bununla birlikte ilk oyundaki pek çok mekaniği daha da geliştiriyor.

