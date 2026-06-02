Gigabyte, 240 Hz OLED ve 180 Hz 5K monitörlerini tanıttı
Computex 2026'daki duyurunun en dikkat çekici ürünü dünyanın ilk 27 inç 5K Mini LED parlak yüzeyli oyuncu monitörü olarak tanıtılan AORUS ELITE FM275K16P oldu. 27 inç boyutundaki model, 5120 x 2880 piksel çözünürlük sunarken 165 Hz yenileme hızına sahip. Hız aşırtma modunda ise 180 Hz seviyesine ulaşabiliyor. Monitörde 2.304 yerel karartma bölgesi bulunurken, 218 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.
OLED yelpazesinde ise 4. nesil Tandem OLED teknolojisini kullanan AORUS ELITE FO32U24GP öne çıkıyor. 32 inç boyutunda 4K çözünürlüklü bir panelle gelen model, standart modda 240 Hz yenileme hızı sunarken, Dual Mode özelliği sayesinde Full HD çözünürlükte 480 Hz seviyesine çıkabiliyor. OLED modellerde ayrıca yalnızca 0.03 ms tepki süresi sunuluyor.
Oyunculara yönelik Tactical HUD, Tactical Crosshair, Tactical Switch 2.0, Night Vision ve Black Equalizer gibi özellikler de yeni monitörlerde yer alıyor. OLED modellerde ekran yanmasını önlemeye yönelik OLED Care Pro teknolojisi kullanılırken, bazı modeller için dört yıla kadar yanma garantisi sunulacak. GIGABYTE henüz yeni monitörlerin fiyatlarını ve satış tarihlerini açıklamadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: