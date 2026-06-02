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Tam Boyutta Gör Gigabyte, Computex 2026 kapsamında yeni AORUS ELITE oyuncu monitörü serisini duyurdu. Şirket, OLED ve Mini LED teknolojilerini bir araya getiren yeni ürün ailesiyle hem yüksek yenileme hızı hem de yüksek çözünürlük arayan oyuncuları hedefliyor. Yeni seri içerisinde dört farklı OLED model ve bir adet Mini LED monitör tanıtıldı.

Gigabyte, 240 Hz OLED ve 180 Hz 5K monitörlerini tanıttı

Computex 2026'daki duyurunun en dikkat çekici ürünü dünyanın ilk 27 inç 5K Mini LED parlak yüzeyli oyuncu monitörü olarak tanıtılan AORUS ELITE FM275K16P oldu. 27 inç boyutundaki model, 5120 x 2880 piksel çözünürlük sunarken 165 Hz yenileme hızına sahip. Hız aşırtma modunda ise 180 Hz seviyesine ulaşabiliyor. Monitörde 2.304 yerel karartma bölgesi bulunurken, 218 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Tam Boyutta Gör FM275K16P farklı görüntü modlarını da destekliyor. Kullanıcılar isterlerse 4K çözünürlükte 220 Hz veya QHD çözünürlükte 330 Hz modlarını kullanabiliyor. Monitör, yüzde 99 DCI-P3 renk gamı, DisplayHDR 1000 sertifikası, 1 ms tepki süresi, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ve AMD FreeSync Premium Pro desteğiyle geliyor. Bağlantı tarafında ise 80 Gbps bant genişliği sunan DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1 desteği yer alıyor.

OLED yelpazesinde ise 4. nesil Tandem OLED teknolojisini kullanan AORUS ELITE FO32U24GP öne çıkıyor. 32 inç boyutunda 4K çözünürlüklü bir panelle gelen model, standart modda 240 Hz yenileme hızı sunarken, Dual Mode özelliği sayesinde Full HD çözünürlükte 480 Hz seviyesine çıkabiliyor. OLED modellerde ayrıca yalnızca 0.03 ms tepki süresi sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Gigabyte, yeni seride çeşitli yapay zeka destekli özelliklere de yer veriyor. HyperNits teknolojisi HDR sahnelerinde parlaklığı yüzde 30'a kadar artırabilirken, AI Picture Mode ve AI Super Resolution gibi özellikler görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Ancak AI Super Resolution özelliğinin yalnızca FM275K16P modeline özel olduğunu söyleyelim.

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Oyunculara yönelik Tactical HUD, Tactical Crosshair, Tactical Switch 2.0, Night Vision ve Black Equalizer gibi özellikler de yeni monitörlerde yer alıyor. OLED modellerde ekran yanmasını önlemeye yönelik OLED Care Pro teknolojisi kullanılırken, bazı modeller için dört yıla kadar yanma garantisi sunulacak. GIGABYTE henüz yeni monitörlerin fiyatlarını ve satış tarihlerini açıklamadı.

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Gigabyte, 240 Hz OLED ve 180 Hz 5K monitörlerini tanıttı

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