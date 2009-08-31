Gigabyte 785G yonga setli 785GM-US2H modelini resmi olarak duyurdu

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P55 yonga setini taşıyan yeni nesil anakartları ve Smart6 yazılımıyla gündemde olan Gigabyte, AMD platformu için hazırladığı GA-MA785GM-US2H kod adlı yeni anakartını resmi olarak duyurdu. Firmanın microATX formunda olan ve AMD'nin 785G yonga setini temel alan yeni anakart, Soket AM2+/AM3 formundaki AMD işlemcilerle kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu bulunan ve 1200MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunan anakart, 4+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve hem Ultra Durable III hem de enerji verimliliği için Easy Energy Saver teknolojilerine destek veriyor.

Kullanılan yonga seti itibariyle AMD-ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 entegre grafik birimine sahip olan Gigabyte GA-MA785GM-US2H aynı zamanda yüksek tanımlı (1080p) videolar için entegre grafik birimi üzerinden donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Harici ekran kartı kullanımı ve Hybrid Crossfire kurulumları için bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna sahip olan anakartın diğer özellikleri arasında bir adet eSATA ve 5 adet SATA-II portu ile birlikte Gigabit Ethernet, çift BIOS, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve pasif soğutma gibi detaylara yer verildiği görülmekte.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine destek veren anakart ile Gigabyte başta medya bilgisayarları (HTPC) olmak üzere, giriş seviyesindeki ev/ofis sistemlerini hedef alan ve 785G yonga seti sayesinde entegre grafik işlemci performansıyla öne çıkan Gigabyte GA-MA785GM-US2H, yurt dışında 80$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.