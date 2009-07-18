Gigabyte 785G yonga setli yeni anakartını tanıttı

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AMD tarafından ilk defa geçtiğimiz ay düzenlenen Computex 2009 fuarında tanıtılan 785G yonga setini kullanan anakartlar için artık geri sayım başladı. Sektörün öncü isimlerinden Gigabyte da AMD işlemciler hazırladığı 785G yonga setli 785G-UD2H modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Ultra Durable III serisi altında hazırladığı yeni modeli başta entegre grafik işlemci performansı olmak üzere komponent kalitesi ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

AMD'nin Soket AM3 formundaki çift, üç ve dört çekirdekli işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 1666MHz+ DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor. Kullanılan yonga seti itibariyle ATi Radeon HD 4200 entegre grafik birimine sahip olan anakart ile DirectX 10.1 destekli oyunlar belli ayar ve çözünürlük seviyelerinde açılabildiği gibi yüksek tanımlı videolar için sağlanan donanımsal hızlandırma özelliği yeni model HTPC sistemlere göz kırpıyor.

Entegre grafik işlemci performansını yeterli bulmayanlar için PCIe x16 slotu üzerinden harici ekran kartı kullanımına olanak ta tanıyan 785G-UD2H, bu sayede uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire teknolojisine destek te verebiliyor. PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe ve bir adet te PCIe x1 slotuna sahip olan anakart, görüntü aktarımı içinse HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerini üzerinde barındırıyor. Pasif soğutma ile donatılan yeni modelin özellikleri bunlarla sınırlı değil elbette.

Güney köprüsü olarak SB710 yongasının kullanıldığı Gigabyte 785G-UD2H bu sayede AMD'nin Advanced Clock Calibration teknolojisini de destekliyor ve hız aşırtma konusunda iddialı olmayı hedefliyor. Ultra Durable III serisi altında hazırlandığını belirttiğimiz anakart 140 Watt'a kadar işlemci desteği sunmanın yanı sıra Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörler, çift BIOS teknolojisi ve Bakır yoğunluğu arttırılan özel baskılı devre tasarımı gibi detayları da beraberinde getiriyor.

Easy Energy Saver teknolojisi ile güç tasarrufu ve enerji verimliliği de sağlayabilen 785G yonga setli microATX anakart, 5x SATA, eSATA ve PATA portlarını da üzerinde barındırıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses (Dolby Home Theatre destekli) ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere de sahip olan anakartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.