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Gigabyte, Atom 330 işlemcili mini-ITX anakart hazırladı

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Atom 330 işlemcili mini-ITX anakart hazırladı
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden birisi olan Tayvan merkezli Gigabyte, giriş seviyesi masaüstü sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC çözümlerinde kullanılmak üzere hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. Firmanın GA-GC330UD kod adını taşıyan yeni modeli, Intel'in Atom platformunu temel alıyor ve üzerinde 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi bulunuyor. 945GC yonga seti üzerine inşa edilen mini-ITX anakart, bir adet DIMM slotuyla birlikte geliyor ve 2GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor.

Aynı segmentte yer alan rakip modellerden farklı olarak Çift BIOS ve Bakır katman oranı arttırılan özel baskılı devre kullanımı gibi detaylarıyla dikkat çeken Gigabyte GA-GC330UD, kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan GMA 950 ile birlikte geliyor. İşlemcinin aktif, yonga setinin ise pasif olarak soğutulduğu anakart üzerinde çift SATA ve dört adet USB 2.0 konnektörü, bir adet IDE portu, 6 kanal ses desteği, 10/100 Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub bağlantısı bulunuyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı Atom 330 işlemcili mini-ITX anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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CoreXXX 10 yıl
hd videolar yaylırken ben böyle bi anakartı napayımki, sadece internet ve müzik tabanlı bi pc olursa ayrı, ama bence bunların modası geçti
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husNUKE 10 yıl
bununla ancak bomberman oynanır :D
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım güzel teşekkürler
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sertacaygun 10 yıl
Üreticiler Atom'a tapıyor gibi...
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tanak 10 yıl
özellikle otomasyon projeleri için güzel bir anakart
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hunter87 10 yıl
Şuan bu sistem ülkemizde 100$ gibi fiyatlara alınabilmektedir, vatana millete hayırlı uğurlu olsun :)
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max975 10 yıl
yani biraz daha iyi ekran kartı olabilir ama tabii htiyaçlar farklı..
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Snd 10 yıl
Bi kere o üzerindeki ekran kartı berbat.
bi devirde o ekran kartını kullanmak, aynı fiyata deniz manzaralı villa varken gecekonduda yaşamayı tercih etmek gibi bir şey.
böyle ilkel bir ekran kartını nasıl hala piyasada ısrarla tutarlar anlamıyorum.
aynı fiyata bu kartın en az 5 katı daha kaliteli ve performanslı 780G varken bi berbat kartta ısrar ederler acaba.
üstelik bunu yapanda pazar lideri ve güya yenilikçi firma.

ikinciside madem Atom işlemci koydun, onun üzerinde Fanın ne işi varkı.
soğutucuyu biraz büyük yap fanı kaldırda bari sessiz bi sistem olsun.
O küçücük fan acayip kafa ütüler.

Sonuç olarak bedava teklif edilse bile alınmayacak bi sistem.
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ooppss 10 yıl
yüksek çözünürlüklü video oynatamadıktan sonra
isterse bakır değil altın olsun,ben böyle HTPC sistemi neyleyim :D
ion platformu çıkarsa bunların hepsi yalan olacak...
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