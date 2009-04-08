Gigabyte, Atom 330 işlemcili mini-ITX anakart hazırladı

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden birisi olan Tayvan merkezli Gigabyte, giriş seviyesi masaüstü sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC çözümlerinde kullanılmak üzere hazırladığı Mini-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. Firmanın GA-GC330UD kod adını taşıyan yeni modeli, Intel'in Atom platformunu temel alıyor ve üzerinde 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi bulunuyor. 945GC yonga seti üzerine inşa edilen mini-ITX anakart, bir adet DIMM slotuyla birlikte geliyor ve 2GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuyor.

Aynı segmentte yer alan rakip modellerden farklı olarak Çift BIOS ve Bakır katman oranı arttırılan özel baskılı devre kullanımı gibi detaylarıyla dikkat çeken Gigabyte GA-GC330UD, kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan GMA 950 ile birlikte geliyor. İşlemcinin aktif, yonga setinin ise pasif olarak soğutulduğu anakart üzerinde çift SATA ve dört adet USB 2.0 konnektörü, bir adet IDE portu, 6 kanal ses desteği, 10/100 Ethernet ve görüntü aktarımı için D-Sub bağlantısı bulunuyor.

Gigabyte'ın önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlandığı Atom 330 işlemcili mini-ITX anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.