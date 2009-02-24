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Gigabyte döndürülebilir ekranlı netbook modellerini CeBIT'te tanıtacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte döndürülebilir ekranlı netbook modellerini CeBIT'te tanıtacak
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Önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover şehrinde başlayacak sektörün en büyük fuarlarından CeBIT'in katılımcıları arasında Gigabyte da yer alıyor. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte, fuar kapsamında farklı segmentler için hazırladığı çok sayıde yeni ürününü katılımcıların beğenisine sunacak. Firmanın fuar dahilinde tanıtacağı ürünler arasında yeni netbook'lar da yer alıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Gigabyte, üç yeni netbook modelini katılımcıların beğenisine sunmayı planlıyor. Tamamının 10" ekrana sahip olduğu ve yılın ikinci çeyreğinde lanse edileceği belirtilen netbook'lardan M1028 kodlu modelin Atom N270 işlemcisinden güç alacağı ve 945GSE yonga setini kullanacağı belirtilirken, M1024 modelinin ise benzer özelliklerle geleceği ancak daha hafif ve ince olacağı belirtiliyor.

M1022 kodlu modelin ise diğer iki sistemden farklı olarak Intel'in netbook'lar için hazırladığı en yeni işlemci olan ve 667MHz FSB hızını destekleyen Atom N280'den güç alacağı belirtilmekte. Ayrıca M1028 modeliyle birlikte döndürülebilir ekrana sahip olacağı ve bu sayede elektronik-tablet olarak kullanılabileceği de belirtilen netbook bilgisayarların 3-8 Mart tarihlerin gerçekleştirilecek CeBIT fuarında tanıtılması bekleniyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok gereksiz bence daha çok inceliğe hafifliğe performansa odaklansalar daha iyii
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aslanemre58 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

çok gereksiz bence daha çok inceliğe hafifliğe performansa odaklansalar daha iyii

İyi de performans dediğiniz nedir?Netbook'ta performans olursa pil tüketimine etki eder.
T9800 işlemci mi koymaları lazım?
Zaten piyasada 5-6 tane işlemci var.Intel N270,N280,Z550;Amd MV-40 vs. gibi işlemciler piyasada
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gun 10 yıl
Netbooklar hafif olduklarından dolayı bence tablet pc özelliğine mutlaka sahip olmalılar. İnsan gerektiğinde eline alıp bir internet cihazı gibi kullanmak ister. Dokunmatik olursa bide geri çevirmeden bayağı bir gezinti yapabilirsiniz.
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Vuze 10 yıl
çok satacaktır bence bu model
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max975 10 yıl
bize bir faydası olmaz herhalde...
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