Gigabyte düşük profilli yeni Radeon HD 5450 modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli yeni Radeon HD 5450 modelini duyurdu. GV-R545HM-1GI kod adını taşıyan ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknoljisiyle hazrladığı DirectX 11 destekli Cedar Pro GPU'sundan güç alıyor ve HyperMemory paylaşımlı bellek teknolojisine destek sunuyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 512MB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor ancak daha yüksek bellek gereksinimine ihtiyaç duyulan durumlarda HyperMemory teknolojisi ile sistem belleğinden kullanabiliyor.

Düşük profilli baskılı devre üzerine özel tasarımlı soğutucu kullanan ekran kartı, 700MHz GPU ve 1600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Universal Video Decoder 2.1 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen yeni model, görüntü aktarımı için DVI, altın kaplı HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı henüz açıklanmasa da 35-40 Avro civarında olacağı tahmin ediliyor.