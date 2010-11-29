Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte düşük profilli yeni Radeon HD 5450 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,7b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, giriş seviyesindeki sistemler ve medya bilgisayarları için hazırladığı düşük profilli yeni Radeon HD 5450 modelini duyurdu. GV-R545HM-1GI kod adını taşıyan ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknoljisiyle hazrladığı DirectX 11 destekli Cedar Pro GPU'sundan güç alıyor ve HyperMemory paylaşımlı bellek teknolojisine destek sunuyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan yeni model, 512MB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor ancak daha yüksek bellek gereksinimine ihtiyaç duyulan durumlarda HyperMemory teknolojisi ile sistem belleğinden kullanabiliyor.

Düşük profilli baskılı devre üzerine özel tasarımlı soğutucu kullanan ekran kartı, 700MHz GPU ve 1600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Universal Video Decoder 2.1 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen yeni model, görüntü aktarımı için DVI, altın kaplı HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modelin fiyatı henüz açıklanmasa da 35-40 Avro civarında olacağı tahmin ediliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UzmaN345 9 yıl
Evet dogru bu karta fan saçma olmuş bunu alan kullanıcı sessiz ister ve pc den fazla anlamaz duyuk ihtimalle kasa ucuz birşey olucak ve filitreside olucak kasa temizlini bilimiyen kulllanıca çok kısa surede fanı bozucaktır sundan bıraz daha buyuk bir sogutucu koysalar fana ihtiyaç kalmıcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kovadogs 9 yıl
Bu kart neye yarar ? 5550 ve 5570 dahil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
yahuu bu kadar düşük profilli bir ekran kartına bari fan koymayın.. o minicik fanlar sürekli arı vızıltısı gibi ses çıkarıyor.. o kadar düşük kapasiteli bir gpu ne kadar ısınabilir ki!! az daha geniş tut pasif soğutuyu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 9 yıl

Batuist

yahuu bu kadar düşük profilli bir ekran kartına bari fan koymayın.. o minicik fanlar sürekli arı vızıltısı gibi ses çıkarıyor.. o kadar düşük kapasiteli bir gpu ne kadar ısınabilir ki!! az daha geniş tut pasif soğutuyu..


Aynen. En azından sıfır gürültü özelliği ile tercih sebebi olabilirdi ancak bunun nasıl bir avantajı olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckopatx 9 yıl
64 bit kartı htpc lere takmaya utanır insan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abazzers 9 yıl
htpc ler için güzel bir seçim.zaten başka bir işe de yaramaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5717 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gigabyte ve radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim