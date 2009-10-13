Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte, GeForce G210 ve GeForce GT220 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu. Firmanın GV-N220OC-1GI ve GV-N210OC-512I kod adlarını taşıyan her ikisi de fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartları, DirectX 10.1 desteği ile öne çıkıyor ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videoları hızlandırabiliyorlar.

Gigabyte'ın düşük profilli baskılı devre üzerine inşae ettiği aktif soğutmalı GeForce G210 modeli, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR2 bellek kapasitesine ve 16x paralel işlem birimine sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modelde grafik işlemci çalışma hızı 650MHz, paralel işlemci hızı 1402MHz ve bellek frekansı da 800MHz olarak belirlenmiş.

Gigabyte'ın GeForce GT220 modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının 80mm'lik fanın kullanıladığı özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığının altı çiziliyor.

Grafik işlem birimi 720MHz, paralel işlemcileri 1566MHz ve bellekleri de 1600MHz'de görev yapan Gigabyte GeForce GT220 OC ve detaylarını üstte verdiğimiz Gigabyte GeForce G210 modellerinin her ikisi de DVI, VGA ve Altın kaplı HDMI konnektörüyle geliyorlar. Gigabyte'ın DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartları 43.46 Avro ve 65 Avro seviyesinden Avrupa'da satışa sunuluyorlar.

Tam Boyutta Gör