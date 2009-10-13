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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini tanıttı
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte, GeForce G210 ve GeForce GT220 temelli yeni ekran kartlarını duyurdu. Firmanın GV-N220OC-1GI ve GV-N210OC-512I kod adlarını taşıyan her ikisi de fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartları, DirectX 10.1 desteği ile öne çıkıyor ayrıca PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videoları hızlandırabiliyorlar.

Gigabyte'ın düşük profilli baskılı devre üzerine inşae ettiği aktif soğutmalı GeForce G210 modeli, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR2 bellek kapasitesine ve 16x paralel işlem birimine sahip. Yukarıda da belirttiğimiz gibi fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yeni modelde grafik işlemci çalışma hızı 650MHz, paralel işlemci hızı 1402MHz ve bellek frekansı da 800MHz olarak belirlenmiş.

Gigabyte'ın GeForce GT220 modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT216 GPU'sundan güç alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartının 80mm'lik fanın kullanıladığı özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığının altı çiziliyor.

Grafik işlem birimi 720MHz, paralel işlemcileri 1566MHz ve bellekleri de 1600MHz'de görev yapan Gigabyte GeForce GT220 OC ve detaylarını üstte verdiğimiz Gigabyte GeForce G210 modellerinin her ikisi de DVI, VGA ve Altın kaplı HDMI konnektörüyle geliyorlar. Gigabyte'ın DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartları 43.46 Avro ve 65 Avro seviyesinden Avrupa'da satışa sunuluyorlar.

Gigabyte fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini tanıttı
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bahadr317378 10 yıl
64-bit veriyoluyla ne performansı diyo bunlar :S
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simplethinks 10 yıl
nvidia dx 10.1 e geçti haberiniz yok mu?Tanıtımınıda uzay mekiğinde yaptı
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M0rbid Desire 10 yıl
bi alıntı ;
bu kart mario'yu kaç fps açar acaba? :)
ya gördükçe deli oluyorum bu kartları ya
64 bid pehh elime konuş nvidia
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arrivederci 10 yıl
bu kartları anca iş amaçlı makineler için firamalarca satın alınır bizce gereksiz kartlar
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SupermanPrime 10 yıl
göz boyama ya 65 avro verilirmi böle bi ekran kartına
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krmtrylcn 10 yıl
HDMI girişleri aqltın mı demek istiyolar? Banamı öyle geldi?
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MÜŞAVİR 10 yıl

_kerem

HDMI girişleri aqltın mı demek istiyolar? Banamı öyle geldi?


aqltın değil, altın kaplı diyorlar. Altın kaplamalı bir ara kablo ile kullanıldığında iletimin daha kaliteli olacağı varsayımıyla koyuluyor, birazda göz boyama gibi geliyor bana. Test edilmişse aslında testlerine bakmak lazım.
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