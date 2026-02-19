Kim Nerede? 125 iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in fiyatı ortaya çıktı 110 Dacia Logan, 2026'da Türkiye'ye geri dönüyor 109 Yurt dışı alışverişi bitti, fırsatçılık başladı: Trendyol ve Hepsiburada’da %1000’lik artış
    32GB RAM ve RTX 5070 | Gigabyte Gaming A16 İnceleme

    Gigabyte Gaming A16, modern sade tasarım çizgisiyle birlikte fiyatına göre yüksek bir donanım sunmayı amaçlayan oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak ön plana çıkıyor.

    Gigabyte Gaming A16, modern sade tasarım çizgisiyle birlikte fiyatına göre yüksek bir donanım sunmayı amaçlayan oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak ön plana çıkıyor.

    Bilgisayar 2.3 kg ağırlığı ve 20 mm altı kalınlığıyla sınıfında fena olmayan bir taşınabilirlik sunuyor. Cihazın kalbinde 10 çekirdekli 4.9 GHz'e çıkabilen Intel Core i7-13620H bir işlemciyle geliyor. Bu işlemciye eşlik eden ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı 85W güç tüketimi ve MUX Switch desteğiyle sunuluyor. 

    Ekran tarafında Boe üretimi 16 inçlik 16:10 format 1920x1200 çözünürlükte paneli bulunuyor. Dizüstü bilgisayar 165Hz yenileme hızı ve 300 nit ekran parlaklığı barındırıyor. Donanım tarafında diğer detaylara bakıldığım Micron üretimi 32GB LPDDR5 5600MHz değiştirilebilir bellekler geliyor. Depolama tarafında 1TB Kingston NVMe SSD yer alıyor. Ayrıca boşta ek bir M.2 yuvasında bulunuyor. 

    Klavyesi 1.7 mm tuş basım mesafesine sahip tek aydınatma bölgeli RGB klavye, hem yazı yazarken hem de rekabetçi oyunlarda tatmin edici bir geri bildirim sağlıyor. Pil kapasitesi 76Wh batarya ve Type-C şarj desteği var. Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği ile geliyor. Windows Hello destekli 1080p IR kamera gibi detaylara da sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

    00:00 - Giriş
    00:29 - Tasarım Unsurları
    01:45 - Bilgisayarın Portları
    02:35 - Ekran Detayları
    03:47 - Donanımlar ve Performans
    05:06 - Oyun Testleri ve Sonuçları
    06:49 - Bilgisayarın Yük Altında Gürültüsü
    07:08 - RAM/SSD Durumu ve Yapısı
    07:40 - Hoparlör Kurulumu ve Ses Deneyimi
    07:55 - Kamera ve Mikrofon Performansı 
    08:32 - Bağlantı Özellikleri ve Donanımları
    08:57 - Adaptör Yapısı ve Pil Ömrü
    09:19 - Gimate Yazılım Özellikleri
    09:30 - Gigabyte Gaming A16 Değerlendirme
    09:47 - Kapanış

