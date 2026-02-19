32GB RAM ve RTX 5070 | Gigabyte Gaming A16 İnceleme

Gigabyte Gaming A16, modern sade tasarım çizgisiyle birlikte fiyatına göre yüksek bir donanım sunmayı amaçlayan oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar olarak ön plana çıkıyor.

Bilgisayar 2.3 kg ağırlığı ve 20 mm altı kalınlığıyla sınıfında fena olmayan bir taşınabilirlik sunuyor. Cihazın kalbinde 10 çekirdekli 4.9 GHz'e çıkabilen Intel Core i7-13620H bir işlemciyle geliyor. Bu işlemciye eşlik eden ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı 85W güç tüketimi ve MUX Switch desteğiyle sunuluyor.

Ekran tarafında Boe üretimi 16 inçlik 16:10 format 1920x1200 çözünürlükte paneli bulunuyor. Dizüstü bilgisayar 165Hz yenileme hızı ve 300 nit ekran parlaklığı barındırıyor. Donanım tarafında diğer detaylara bakıldığım Micron üretimi 32GB LPDDR5 5600MHz değiştirilebilir bellekler geliyor. Depolama tarafında 1TB Kingston NVMe SSD yer alıyor. Ayrıca boşta ek bir M.2 yuvasında bulunuyor.

Klavyesi 1.7 mm tuş basım mesafesine sahip tek aydınatma bölgeli RGB klavye, hem yazı yazarken hem de rekabetçi oyunlarda tatmin edici bir geri bildirim sağlıyor. Pil kapasitesi 76Wh batarya ve Type-C şarj desteği var. Kablosuz bağlantı olarak Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği ile geliyor. Windows Hello destekli 1080p IR kamera gibi detaylara da sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

00:00 - Giriş

00:29 - Tasarım Unsurları

01:45 - Bilgisayarın Portları

02:35 - Ekran Detayları

03:47 - Donanımlar ve Performans

05:06 - Oyun Testleri ve Sonuçları

06:49 - Bilgisayarın Yük Altında Gürültüsü

07:08 - RAM/SSD Durumu ve Yapısı

07:40 - Hoparlör Kurulumu ve Ses Deneyimi

07:55 - Kamera ve Mikrofon Performansı

08:32 - Bağlantı Özellikleri ve Donanımları

08:57 - Adaptör Yapısı ve Pil Ömrü

09:19 - Gimate Yazılım Özellikleri

09:30 - Gigabyte Gaming A16 Değerlendirme

09:47 - Kapanış