Gigabyte Gaming Laptoplar Amazon'da indirimde: 41.299 TL'den başlayan fiyatlarla!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un Gülümseten Kasım kampanyasında Gigabyte Gaming dizüstü bilgisayarlarda oldukça düşük fiyatlara indi. İndirimler sayesinde Gigabyte kalitesini uygun fiyata elde edebilirsiniz.

Gigabyte’ın dizüstü bilgisayarları WINDFORCE soğutma sistemi ile öne çıkıyor. Laptop satın almak isteyenlerin en büyük korkusu olan ısınma sorunları ve yüksek gürültülü çalışma problemleri bu modellerde yaşanmıyor. Gigabyte Gaming, Aero ve Aorus modellerinde herhangi bir kronik problem mevcut değil. Gigabyte dizüstü bilgisayarları gönül rahatlığıyla yıllarca kullanabilirsiniz. Dezavantaj olarak Gigabyte Gaming A16 serisinin ekran kartlarının Watt değerinin düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Amazon'da Razer DeathAdder Essential mouse 700 TL’ 1 gün önce eklendi

İndirimli Gigabyte Laptoplar

Tüm indirimli ürünler için: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Gigabyte Gaming Laptoplar Amazon'da indirimde (Kasım 2025)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: