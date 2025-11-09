Gigabyte Gaming Laptoplar Amazon'da indirimde: 41.299 TL'den başlayan fiyatlarla!

Gigabyte’ın dizüstü bilgisayarları WINDFORCE soğutma sistemi ile öne çıkıyor. Laptop satın almak isteyenlerin en büyük korkusu olan ısınma sorunları ve yüksek gürültülü çalışma problemleri bu modellerde yaşanmıyor. Gigabyte Gaming, Aero ve Aorus modellerinde herhangi bir kronik problem mevcut değil. Gigabyte dizüstü bilgisayarları gönül rahatlığıyla yıllarca kullanabilirsiniz. Dezavantaj olarak Gigabyte Gaming A16 serisinin ekran kartlarının Watt değerinin düşük olduğunu söyleyebiliriz.
İndirimli Gigabyte Laptoplar
- GIGABYTE AERO 14 OLED Ekranlı Notebook, i7-13620H, RTX 4050, 16/512 GB, W11: 41.299 TL
- GIGABYTE GAMING A16 CWH, i7-13620H, RTX 5050, 1TB SSD, 16 GB RAM: 48.999 TL
- GIGABYTE GAMING A16, i7-13620H, RTX 5060, 32 GB RAM, 1TB SSD: 56.299 TL
- GIGABYTE GAMING A16-CWH, i7-13620H, RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD: 64.599 TL
- GIGABYTE GAMING A16, i7-13620H, RTX 5070, 16 GB DDR5 RAM, 1TB SSD: 64.999 TL
- GIGABYTE AORUS MASTER 16, OLED, Core Ultra 9 275HX, RTX 5080 16GB GDDR7 175W, 32GB RAM, 1TB SSD: 168.799 TL
Tüm indirimli ürünler için: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...