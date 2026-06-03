Gigabyte, GiMATE AI asistanlı yeni AORUS ve AERO dizüstüler tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Computex 2026 kapsamında Gigabyte, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli sistem asistanı GiMATE ile birlikte üç yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Yeni ürün ailesinde AORUS Master 16, AERO X16 ve GAMING A16 PRO yer alırken tüm modeller Nvidia’nın RTX 50 serisi mobil ekran kartlarıyla geliyor.

Gigabyte GiMATE

Şirketin yeni yapay zeka asistanı GiMATE, sistem performansını ve enerji tüketimini daha detaylı şekilde kontrol etmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar bu araç üzerinden işlemci kullanımını optimize ederek enerji tasarrufu sağlayabiliyor ve pil ömrünü uzatabiliyor.

Customize Mode adı verilen özelleştirme modu, AMD işlemcili sistemlerde çeşitli güç parametrelerinin yönetilmesine imkan veriyor. Bu kapsamda SPL (uzun süreli işlemci güç limiti), SPPOT (işlemci hız aşırtma güç yönetimi) ve FPPT (maksimum tepe güç değeri) gibi ayarlar kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.

Intel tabanlı sistemlerde ise PL1 ve PL2 güç limitleri GiMATE üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca yapay zeka asistanı, ekran kartı tarafında da görev üstlenerek GPU hız aşırtma ayarlarının yönetilmesine yardımcı oluyor.

Gigabyte yeni dizüstü bilgisayarlarında Nvidia’nın NVFP4 kuantizasyon teknolojisini kullandığını belirtiyor. Bu teknoloji, RTX 50 serisi mobil ekran kartlarında üretken yapay zeka uygulamalarının daha verimli çalışmasına katkı sağlıyor.

AORUS Master 16

Yeni ürün ailesinin en dikkat çekici modeli ise AORUS Master 16 oldu. Computex 2026'da Best Choice Award ödülüne layık görülen dizüstü bilgisayar, yüksek performans odaklı donanımıyla öne çıkıyor.

Cihazın kalbinde AMD'nin Zen 5 mimarisini kullanan Ryzen 9 9950HX3D işlemcisi bulunuyor. İşlemci, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunarak yoğun iş yükleri ve üst düzey oyun performansı için tasarlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Grafik tarafında ise Nvidia’nın en güçlü mobil ekran kartı olarak gösterilen GeForce RTX 5090 Laptop GPU görev yapıyor. Ekran kartı, 24 GB GDDR7 bellek ile destekleniyor.

Güçlü donanıma rağmen Gigabyte, sistemi yalnızca 19 mm kalınlığındaki ultra ince bir kasaya sığdırmayı başarmış durumda. Böylece geleneksel üst seviye oyuncu dizüstülerine kıyasla daha taşınabilir bir yapı sunuluyor.

AORUS Master 16 ayrıca ön yüklü olarak GiMATE yapay zeka paketiyle geliyor. Sistemde yer alan MUX Switch desteği sayesinde kullanıcılar entegre grafik birimi ile ayrık ekran kartı arasındaki çalışma modlarını da yönetebiliyor.

AERO X16

Tam Boyutta Gör Tanıtılan ikinci model olan Gigabyte AERO X16, aynı zamanda Copilot+ PC kategorisinde konumlandırılıyor. Cihaz, tasarım alanındaki başarısıyla Red Dot Design Award ödülünü kazanmış durumda.

Asus, 2026 TUF Gaming 16 dizüstü bilgisayarını tanıttı 21 sa. önce eklendi

Donanım tarafında dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 7 260 işlemci ile birlikte geliyor. Grafik birimi olarak ise GeForce RTX 5070 Laptop GPU kullanılıyor. Ekran kartı 12 GB VRAM kapasitesine sahip.

Gigabyte, bu kombinasyonun hem modern AAA oyunları hem de yapay zeka iş yükleri için yeterli performans sunduğunu belirtiyor.

GAMING A16 PRO

Tam Boyutta Gör Serinin üçüncü modeli olan Gigabyte GAMING A16 PRO, Intel işlemci tercih eden kullanıcıları hedefliyor.

Sistem, Intel Core Ultra 9 185 işlemci ile birlikte gelirken grafik tarafında GeForce RTX 5080 Laptop GPU kullanıyor. Bu güçlü donanım paketi de 20 mm'nin altında kalınlığa sahip ince bir kasaya yerleştirilmiş durumda.

Gigabyte, üç modelde de ince ve hafif tasarımdan ödün vermeden üst düzey donanım sunmayı amaçladığını vurguluyor.

Computex 2026 etkinliğinde tanıtılan AORUS Master 16, AERO X16 ve GAMING A16 PRO modellerinin teknik özellikleri paylaşılmış olsa da, şirket henüz ürünlerin satış fiyatları veya piyasaya çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Gigabyte GiMATE AI destekli yeni AORUS ve AERO dizüstüler tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: