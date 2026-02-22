Giriş
    Gigabyte MO27Q28GR oyun monitörü satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Gigabyte MO27Q28GR oyun monitörü ABD’de satışa çıktı. İşte 280Hz Tandem OLED panel, 1500 nit HDR parlaklık ve RealBlack parlak kaplama gibi özelliklerle gelen yeni oyun monitörünü detayları:

    Gigabyte MO27Q28GR oyun monitörü satışa sunuldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Gigabyte MO27Q28GR oyun monitörü, CES 2026’da tanıtılmasının ardından ABD pazarında satışa sunuldu. 27 inç QHD çözünürlüğe sahip model, LG Display’in 4. nesil WOLED teknolojisi ve Birincil RGB Tandem OLED mimarisiyle geliştirilen 280Hz Tandem OLED panel kullanıyor. Üstelik üreticiye göre bu yeni panel mimarisi, üçüncü nesil WOLED ekranlara kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

    İşte Gigabyte MO27Q28GR oyun monitörünün özellikleri ve fiyatı:

    MO27Q28GR, 2560 × 1440 piksel çözünürlük ve 280 Hz yenileme hızıyla rekabetçi oyun segmentine konumlanıyor. 0,03 ms GtG tepki süresi, özellikle hızlı tempolu FPS ve e-spor oyunlarında hareket bulanıklığını minimuma indirmeyi amaçlıyor. DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olan panel, 1,07 milyar renk desteği ve Delta E < 2 renk doğruluğu ile yalnızca oyun değil, içerik üretimi tarafında da belirli bir hassasiyet sunuyor. G-Sync uyumluluğu sayesinde ekran yırtılması azaltılırken, değişken yenileme hızı modunda oluşabilen titreşimleri sınırlamak için OLED VRR titreşim önleyici teknolojisi entegre edilmiş durumda.

    Modelin 2025 çıkışlı MO27Q28G varyantından en belirgin farkı ise RealBlack Glossy adı verilen yeni panel kaplaması. Önceki nesilde mat yüzey tercih edilirken, bu versiyonda sıfır puslu optik katmana sahip parlak bir panel kullanılıyor. Parlak paneller, karanlık sahnelerde daha derin siyah algısı ve daha güçlü kontrast sunma eğilimindedir; bu da özellikle HDR içeriklerde fark edilir bir etki yaratır. Gigabyte, yansıma kontrolünü sağlamak amacıyla gelişmiş bir yansıma önleyici katman eklediğini belirtiyor. Bu yaklaşım, parlak yüzeyin sunduğu görsel avantajlarla, aydınlık ortamlardaki yansıma riskini dengelemeyi hedefliyor.

    Tasarım tarafında monitör, dört taraflı çerçevesiz yapısıyla çoklu monitör kurulumlarına uygun bir profil çiziyor. Oyun odaklı yazılım ve donanım araçları arasında Tactical Switch 2.0 ile anında çözünürlük geçişi, siyah çerçeve ekleme tekniğiyle çalışan Aim Stabilizer Sync Ultra Clear hareket azaltma modu ve nişangah, zamanlayıcı, resim içinde resim gibi Oyun Yardımcısı özellikleri bulunuyor.

    Gigabyte MO27Q28GR oyun monitörü satışa sunuldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    OLED panellerde uzun süredir tartışılan ekran yanması riskine karşı ise Gigabyte, arka planda çalışan ve ayarlanabilir parametrelere sahip AI OLED Care sistemini devreye almış durumda. Soğutma desteğiyle birlikte çalışan bu sistem, panel ömrünü korumayı amaçlıyor. Üretici, monitörü panel yanmasını da kapsayan üç yıllık garantiyle sunuyor.

    Göz konforu tarafında Eyesafe 3.0 sertifikası, düşük mavi ışık modu ve titreşimsiz teknoloji gibi standart haline gelen özellikler yer alıyor. Uzun süreli kullanım senaryolarında parlama azaltma katmanı da görsel konforu destekliyor. Ergonomi seçenekleri 130 mm yükseklik ayarı, -5° ile +21° eğim, ±15° döndürme ve 90° pivot desteğini kapsıyor.

    ABD'de 599,99 dolar satış fiyatı ile piyasaya sürülen monitör, bağlantı seçenekleri konusunda da modern donanımlarla uyumlu bir yapı sunuyor. İki adet HDMI 2.1 portu ve bir DisplayPort 1.4 girişine ek olarak DisplayPort Alt modunu destekleyen USB-C bağlantısı yer alıyor. USB-C üzerinden 18W’a kadar güç dağıtımı sağlanırken, dinamik 45W desteği belirtiliyor. Ayrıca USB Type-B yukarı akış portu, USB Type-A girişleri ve kulaklık jakı da mevcut. 

