Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte oyuncular için hazırladığı P55A-UD7'yi satışa sunuyor

9 yıl
12,8b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte oyuncular için hazırladığı P55A-UD7'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

AMD işlemciler için 890GX çipsetli yeni bir anakart hazırlayan Gigabyte, ilk detayları bir süre önce görünen P55 yonga setli P55A-UD7 modelini kullanıma sunuyor. Oyuncular için hazırlanan yeni anakartın en büyük özelliği hiç şüphe yok ki Nvidia'nın NF200 yongasıyla çoklu ekran kartı kurulumlarında daha fazla sayıda PCIe hattı sağlaması ve bu sayede daha yüksek SLI performansı sunması gösterilebilir.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni modeller de dahil olmak üzere Intel'in LGA1156 formundaki işlemcilerinin tamamıyla uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuyor. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan ve bu sayede başta Bakır yoğunluğu arttırılmış PCB olmak üzere özelleştirilmiş detaylarla donatılan P55A-UD7, uzun ömürlü katı kapasitörleri, su soğutma sistemleriyle kullanıma olanak tanıyan özel soğutucu tasarımı ve yarış otomobillerindeki benzer tasarım çizgileriyle özellikle performans tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

24 fazlı güç tasarımına sahip olan P55A-UD7, NF200 yongası sayesinde dört adet PCIe x16 üzerinden 8x+8x+8x +8x konfigürasyonunda ekran kartı kurulumuna olanak tanıyabiliyor. Öte taraftan NEC tarafından hazırlanan kontrolcü sayesinde USB 3.0, Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü ile de SATA 6Gbps desteği sunan anakartta yeni nesil teknolojiler için PLX çipsetini de içeriyor.

PLX yongası sayesinde PCIe ara biriminin standart bant genişliğine mahkum olmadan USB 3.0 üzerinden 500MB/sn hızında veri transferine olanak tanıyabilen anakart, yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle yüksek performansın yanında güç verimliliğ de sunabiliyor. Çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip olan anakart ile en iyisini isteyenler hedefleniyor.

Şubat ayında satışa sunulacağı belirtilen Gigabyte P55A-UD7 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 9 yıl
ben P65i bekliyim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
Gigabyte GA-P55A-UD7 LGA 1156 Motherboard Review

hardwarecanucks.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 9 yıl
p55 oyunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Şu Gigabyte'ı da bir sevemedim, ısınamadım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 9 yıl
Kartta bu kadar para vermek tabiki akıllıça bişey değil ama zaten bunları alanlar ex kullanıçalar paradan çok aldıkları performansın uç noktada olmasıyla ilgilenen insanlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 9 yıl
24 fazlı güç tasarımı... süper kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
güzel gözüküo ama gigabyte bu maviden bi türlü vazgeçemedi. üst sınıf anakartları başka renk yapmalı en azından. 45 dolarlık anakartda aynı 300 lükde:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fahdlan 9 yıl
gigabyte yaparsa kaliteli iş olur tabıkı , kaç yıldır kullanıyorum , hemde ne kullanma yapmadıgım deneme kalmadı bı defa bıle tekleme yapmadı .. haber için teşekkurlerrr ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
imphetus 9 yıl
Görüntü ve P55 oyuncu serisi olarak maximus III e bir rakip lazımdı Gigabyte Asus tan eksik kalırmı hiç yapıvermiş bir tane :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
grafik birimli corei5 işlemci için hazırlanan karta bakın.. ne tezat ama..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 9 yıl
O slotlara yan yana hangi ekran kartı takılabilir acaba, sığar mı
mantıksız biriş daha 2 tane HD4890'ı takıp denemek lazım oluyor mu olmuyor mu araları çok yakın slotların...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardware wizard 9 yıl
görünüşü on numara bi bord performansıda öyledir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl
LGA1156 anakarta bu kadar para verilmesi mantıklı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12785 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gigabyte, Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Casper Nirvana Core i7 (CPQ-I720-4L25) video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim