Gigabyte oyuncular için hazırladığı P55A-UD7'yi satışa sunuyor

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AMD işlemciler için 890GX çipsetli yeni bir anakart hazırlayan Gigabyte, ilk detayları bir süre önce görünen P55 yonga setli P55A-UD7 modelini kullanıma sunuyor. Oyuncular için hazırlanan yeni anakartın en büyük özelliği hiç şüphe yok ki Nvidia'nın NF200 yongasıyla çoklu ekran kartı kurulumlarında daha fazla sayıda PCIe hattı sağlaması ve bu sayede daha yüksek SLI performansı sunması gösterilebilir.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni modeller de dahil olmak üzere Intel'in LGA1156 formundaki işlemcilerinin tamamıyla uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunuyor. Ultra Durable III teknolojisiyle hazırlanan ve bu sayede başta Bakır yoğunluğu arttırılmış PCB olmak üzere özelleştirilmiş detaylarla donatılan P55A-UD7, uzun ömürlü katı kapasitörleri, su soğutma sistemleriyle kullanıma olanak tanıyan özel soğutucu tasarımı ve yarış otomobillerindeki benzer tasarım çizgileriyle özellikle performans tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

24 fazlı güç tasarımına sahip olan P55A-UD7, NF200 yongası sayesinde dört adet PCIe x16 üzerinden 8x+8x+8x +8x konfigürasyonunda ekran kartı kurulumuna olanak tanıyabiliyor. Öte taraftan NEC tarafından hazırlanan kontrolcü sayesinde USB 3.0, Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü ile de SATA 6Gbps desteği sunan anakartta yeni nesil teknolojiler için PLX çipsetini de içeriyor.

PLX yongası sayesinde PCIe ara biriminin standart bant genişliğine mahkum olmadan USB 3.0 üzerinden 500MB/sn hızında veri transferine olanak tanıyabilen anakart, yeni nesil Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle yüksek performansın yanında güç verimliliğ de sunabiliyor. Çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip olan anakart ile en iyisini isteyenler hedefleniyor.

Şubat ayında satışa sunulacağı belirtilen Gigabyte P55A-UD7 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.