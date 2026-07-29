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    Gigabyte RTX 4060 modellerinde tasarım hatası: PCB'yi yakabiliyor

    Brezilyalı tamir uzmanları, bazı Gigabyte GeForce RTX 4060 modellerinde VRM tasarımından kaynaklandığı öne sürülen ciddi bir sorun tespit etti. İddiaya göre hata, PCB'nin yanmasına neden olabiliyor.

    Gigabyte RTX 4060 modellerinde tasarım hatası: PCB'yi yakabiliyor Tam Boyutta Gör
    Gigabyte'ın bazı GeForce RTX 4060 ekran kartlarında yeni bir tasarım hatası ortaya çıktı. Brezilyalı tamir uzmanları Paulo Gomes ve SidNelson tarafından yapılan incelemelerde, özellikle Gigabyte RTX 4060 AERO modelinde VRM (Voltaj Regülasyon Modülü) tasarımından kaynaklı PCB'nin yanmasına yol açabiliyor.

    VRM fazlarında dengesizlik

    Uzmanlar, arızalı kartlarda HDMI çıkışına yakın bölgede ciddi PCB karbonlaşması ve yanık izleri bulunduğunu belirtiyor. Ancak yapılan teknik analizler, sorunun HDMI portundan değil, GPU'nun güç besleme devresinden başladığını gösteriyor. İnceleme kapsamında hasarlı Gigabyte kartlarının yanı sıra sağlam bir Gigabyte örneği ve karşılaştırma amacıyla bir Inno3D RTX 4060 modeli de analiz edildi.

    Gigabyte RTX 4060 modellerinde tasarım hatası: PCB'yi yakabiliyor Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara göre Inno3D kartındaki dört faz yaklaşık 207 kHz civarında birbirine oldukça yakın frekanslarda çalışırken, Gigabyte kartında fazlar arasında belirgin tutarsızlıklar bulunuyor. Bazı fazların 150 kHz ile 300 kHz arasında düzensiz şekilde çalıştığı ve yük dağılımının dengeli gerçekleşmediği paylaşıldı. Teknisyenlere göre sorun, PWM kontrolcüsüne bağlı akım algılama (Current Sense) devresindeki direnç ve kapasitör değerlerinden kaynaklanıyor olabilir.

    Aşırı yük PCB'nin yanmasına neden olabiliyor

    İddiaya göre yükün belirli MOSFET'lerde yoğunlaşması zamanla kısa devreye yol açıyor. Ardından oluşan yüksek sıcaklık, görüntü çıkışlarının bulunduğu bölgede PCB'nin karbonlaşmasına ve yanmasına neden oluyor. Hasarın HDMI portuna yakın bölgede meydana gelmesi ise ilk bakışta dış kaynaklı elektrik dalgalanması izlenimi oluşturabiliyor.

    Gigabyte RTX 4060 modellerinde tasarım hatası: PCB'yi yakabiliyor Tam Boyutta Gör
    SidNelson tarafından gerçekleştirilen onarım sürecinde, akım algılama devresi yeniden tasarlanırken hasar gören fazlardan biri tamamen devre dışı bırakıldı. Kalan üç faz daha yüksek kapasiteli MOSFET'lerle güçlendirilirken, zarar gören PCB yolları yeniden oluşturuldu ve 12V girişine ek bir sigorta yerleştirildi. Yapılan değişikliklerin ardından VRM fazlarının çok daha dengeli çalıştığı, ekran kartının yeniden görüntü verebildiği ve stres testlerini tamamladığı görüldü.

    Şu an için sorunun kaç ekran kartını etkilediği veya tüm Gigabyte RTX 4060 revizyonlarında bulunup bulunmadığı doğrulanmış değil. İncelenen kartların çoğunun 2023 üretimi olduğu belirtilirken, uzmanlar benzer arızaların tekrarlanması nedeniyle Gigabyte'tan resmi bir açıklama yapmasını ve garanti süreçlerini gözden geçirmesini talep ediyor.

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