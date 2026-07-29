Gigabyte RTX 4060 modellerinde tasarım hatası: PCB'yi yakabiliyor

Uzmanlar, arızalı kartlarda HDMI çıkışına yakın bölgede ciddi PCB karbonlaşması ve yanık izleri bulunduğunu belirtiyor. Ancak yapılan teknik analizler, sorunun HDMI portundan değil, GPU'nun güç besleme devresinden başladığını gösteriyor. İnceleme kapsamında hasarlı Gigabyte kartlarının yanı sıra sağlam bir Gigabyte örneği ve karşılaştırma amacıyla bir Inno3D RTX 4060 modelide analiz edildi.
Aşırı yük PCB'nin yanmasına neden olabiliyor
İddiaya göre yükün belirli MOSFET'lerde yoğunlaşması zamanla kısa devreye yol açıyor. Ardından oluşan yüksek sıcaklık, görüntü çıkışlarının bulunduğu bölgede PCB'nin karbonlaşmasına ve yanmasına neden oluyor. Hasarın HDMI portuna yakın bölgede meydana gelmesi ise ilk bakışta dış kaynaklı elektrik dalgalanması izlenimi oluşturabiliyor.
Şu an için sorunun kaç ekran kartını etkilediği veya tüm Gigabyte RTX 4060 revizyonlarında bulunup bulunmadığı doğrulanmış değil. İncelenen kartların çoğunun 2023 üretimi olduğu belirtilirken, uzmanlar benzer arızaların tekrarlanması nedeniyle Gigabyte'tan resmi bir açıklama yapmasını ve garanti süreçlerini gözden geçirmesini talep ediyor.