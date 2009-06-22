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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Gigabyte, tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu. Firmanın GV-N295-18I-B rev2.0 kod adını taşıyan yeni ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle ile hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftinden güç alıyor. Tasarım özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans çizgisini koruyan yeni model, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 576MHz'de, bellekleri ise 2016MHz'de görev yapan ekran kartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla da uyumlu. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX ve Quad SLI teknolojilerine de destek veriyor. Çift PCB'li GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak üzerinde sadece iki adet DVI konnektörü bulunan kartın yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.

Gigabyte'ın duyurusunu yeni yaptığı GV-N295-18I-B rev2.0 modeliyle ilgili henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.