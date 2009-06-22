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Gigabyte tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Gigabyte, tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu. Firmanın GV-N295-18I-B rev2.0 kod adını taşıyan yeni ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle ile hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftinden güç alıyor. Tasarım özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans çizgisini koruyan yeni model, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 576MHz'de, bellekleri ise 2016MHz'de görev yapan ekran kartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla da uyumlu. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen ekran kartı aynı zamanda CUDA, PhysX ve Quad SLI teknolojilerine de destek veriyor. Çift PCB'li GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak üzerinde sadece iki adet DVI konnektörü bulunan kartın yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.

Gigabyte'ın duyurusunu yeni yaptığı GV-N295-18I-B rev2.0 modeliyle ilgili henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Avalonn 10 yıl
Tek pcbli bir gtx295 e sahibim. Şahsen suan kart boşta 40 derecelerde yuk altında 70 i gectigini gormedim. Overclock potansiyeli ise cok yuksek. Isınma sorununa nihayet bir cozum bulunmus.
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syler23 10 yıl
ne üretirse üretsin nvidia hep reklam ve pazarlama stratejisi yani amiyane tabirle fırlamalıklarıyla göz boyuyor ATİ ise gerçekten üretiyor ve fiyat başarım da 1 numara bu güne kadar hem nvidia hem ati kullandım ama şunu söyliyim nvidia beş para etmez... gidip oyun firmalarına para yedirsin sadece nvidia....
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Kloroform 10 yıl
valla sürekli gtx295 çıkıyor.bu dx11 oyunların geç geleceğinin bir işareti gibi.hadi hayırlısı
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lTriviuml 10 yıl
LCD Tv arayısım devam ediyor konsolumu alıp 2010'u beklemeyi dusunuyorum kısacası benzer yorumlara katılıyorum 3xx serisi gelirken kim alırkı bunu? :)
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UzmaN345 10 yıl
Evet 300 serisi gelirken 700 dolar kim verir buna 5-6 ay sonra 300 dolara kadar duser
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kafkef_8 10 yıl
ya bi türlü piyasaya düşmedi tek pcb kartlar
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Cool Boy 10 yıl
Orjinalden alıntı: apollonx

GT300 arifesinde bu kartları kim için üretiyorlar anlamıyorum. GTX295 bence yeterince doydu, bu kartlar sanırım; "artık bizde tek pcb yapabiliyoruz" demek için üretilmiş sanki.


Bazı akıllılar alsın diye
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fatihcanery 10 yıl
ati artık nvidia'dan liderliği alsa iyi olacak,5xxx serisi hele çıksın
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apollonx 10 yıl
GT300 arifesinde bu kartları kim için üretiyorlar anlamıyorum. GTX295 bence yeterince doydu, bu kartlar sanırım; "artık bizde tek pcb yapabiliyoruz" demek için üretilmiş sanki.
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sultanomar 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

ati artık nvidia'dan liderliği alsa iyi olacak,5xxx serisi hele çıksın

ati 5xxx serisini yapmayı düşünürken nvidia atinin 6xxx serisine denk gelecek ekran kartları yapar ati 5xxx i yaptığında nvdianın kartları ile karşılaştırılır f/p olarak ati öne geçer yine kısa bir süreliğine
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