Gigabyte Ultra Durable VGA teknolojili Radeon HD 4890 modelini duyurdu

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P55 yonga setli yeni anakartlarıyla gündemde olan Gigabyte, ekran kartı serisini de Ultra Durable VGA teknolojisi ile donattığı yüksek performansa odaklı yeni bir model ile güncelledi. Firmanın GV-R489OC-1GD kod adını taşıyan Radeon HD 4890 tabanlı yeni modeli, özel soğutucusu başta olmak üzere yüksek kaliteli komponent kullanımıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemci çalışma frekansı hız aşırtmalı olarak gelen ve 900MHz'de görev yapan yeni modelde bellek hızı ise standart değerde yani 3900MHz'de tutulmuş.

Isı iletim teknolojisini esas alan ve 4 adet ısı borusu ile donatılan özel soğutucusu ile yeni model, referans modellere kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyor. Ultra Durable VGA teknolojisiyle hazırlanan ekran kartı ayrıca Bakır katman oranı arttırılan 2oz özel baskılı devre tasarımı, yüksek stabilite için uzun ömürlü Japon kapasitörler ile dikkat çekmeyi başarıyor.

HDMI, DisplayPort ve DVI gibi en güncel bağlantı teknolojilerine destek veren ekran kartı, Avrupa fiyat listelerine 168 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.