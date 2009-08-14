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Gigabyte Ultra Durable VGA teknolojili Radeon HD 4890 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Ultra Durable VGA teknolojili Radeon HD 4890 modelini duyurdu
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P55 yonga setli yeni anakartlarıyla gündemde olan Gigabyte, ekran kartı serisini de Ultra Durable VGA teknolojisi ile donattığı yüksek performansa odaklı yeni bir model ile güncelledi. Firmanın GV-R489OC-1GD kod adını taşıyan Radeon HD 4890 tabanlı yeni modeli, özel soğutucusu başta olmak üzere yüksek kaliteli komponent kullanımıyla öne çıkacak gibi görünüyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemci çalışma frekansı hız aşırtmalı olarak gelen ve 900MHz'de görev yapan yeni modelde bellek hızı ise standart değerde yani 3900MHz'de tutulmuş.

Isı iletim teknolojisini esas alan ve 4 adet ısı borusu ile donatılan özel soğutucusu ile yeni model, referans modellere kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyor. Ultra Durable VGA teknolojisiyle hazırlanan ekran kartı ayrıca Bakır katman oranı arttırılan 2oz özel baskılı devre tasarımı, yüksek stabilite için uzun ömürlü Japon kapasitörler ile dikkat çekmeyi başarıyor.

HDMI, DisplayPort ve DVI gibi en güncel bağlantı teknolojilerine destek veren ekran kartı, Avrupa fiyat listelerine 168 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.


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DH Misafiri 9 yıl
şuan fiyatı 370 lira seviyesinde hd5850 stok soğutuculularla yarışabilir durumda gibi gözüküyor... F/P olarak hd5770den iyi bence..
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Bu zaten hd4890'ların en iyi modeli(bence), bir zahmet daha iyi olsun(şıklıkta).
Güç tüketiminde ise 2 tane hd5770 1 tane hd4890 ile ortalamada eşit sarfediyor. Ayrıca bunun 370tl olduğunu, hd5770'in 300tl olduğunu hatırlatırım.
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yekoo 10 yıl
170avro zaten 250 dolar yapıyor türkiyede 320dolardan aşağı satılmaz
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
DX11 öncesinde gereksiz olmuş.daha önce çıkarsalar neyse de
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mmmaximusss 10 yıl
Son çırpınışlar bunlar.
Düşeceksiniz.. :)
donanimhaber.com/...
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neron23 10 yıl
Directx 11 arefesinde ne kadar çok ekrankartı duyuruyorlar. Dx 11 çıkana kadar ekran kartı alınmamalı fiyatlar çok düşecek
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-dehşet- 10 yıl
Nvidia ayağında MSI çok iyi işler yapıyor.Gigabyte ın bu tür özel tasarım kartlar çıkarması Ati tarafında oldukça anlamlı.
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PC_TeKNiSYeN 10 yıl
Her zaman ki GIGABYTE kalitesi yine.Fiyat normal alınabilir durumda.
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thorismund 10 yıl
4770 oc x2 cf !!!!
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ParaBende 10 yıl
Dışarda 170 € olduguna göre ülkemize bnece 240 250 $ gibi bir fiyattan gelir diye tahmin ediyorum bu fiyatlara gelir ise bu kart kaçmaz
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XenonMan58 10 yıl
fiyatlar düşer daha...
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Kénan 10 yıl
Fiyatlar düşmesine düşerde.. Bence bu fiyatta çok normal. Alınabilir durumda. Bütçesi olanlar kaçırmasın derim :))
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razorc 10 yıl
hayallerimi süslüyor :D özellikle çıkış portları ve kullanılan kaliteli bileşenleri çok beğendim...
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