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    Gigabyte'dan aktif soğutmalı anakart: 2TB RAM, 9 GPU desteğiyle geliyor

    GIGABYTE,  performans tutkunları için tam bir canavar piyasaya sürdü. WRX90 AI TOP anakart, AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 ve 7000 serisi işlemcilerden maksimum verim almak üzere tasarlanmış.

    Gigabyte WRX90 AI TOP anakart tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    GIGABYTE,  performans tutkunları için tam bir canavar piyasaya sürdü. WRX90 AI TOP anakart, AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 ve 7000 serisi işlemcilerden maksimum verim almak üzere tasarlanmış.

    Gigabyte WRX90 AI TOP anakart özellikleri ile neler sunuyor?

    Gigabyte WRX90 AI TOP anakart özellikleri Tam Boyutta Gör
    GIGABYTE, içerik üreticileri ve performans tutkunları için tam anlamıyla bir canavar tanıttı. AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 ve 7000 serisi işlemcilerdenmaksimum verim almak üzere özel olarak tasarlanan bu yeni anakart WRX90 AI TOP. Yerel yapay zeka eğitimiyle ilgileniyorsanız veya çok sayıda ekran kartıyla donatılmış bir iş istasyonu kurmanız gerekiyorsa, bu anakart ideal bir seçim.

    Gigabyte, devasa bellek kapasitesine ve çok sayıda GPU’ya ihtiyaç duyan yapay zeka (AI) iş istasyonlarını hedefleyen, AMD Ryzen Threadripper PRO işlemciler için geliştirdiği WRX90 AI TOP anakartının detaylarını paylaştı. 2TB’a kadar ECC DDR5 bellek desteği sunan anakart, bellek sıcaklıklarını 43 dereceye kadar düşürebilen büyük, çift fanlı soğutucuya ve ekran kartları ile diğer genişletme aygıtları için yedi adet PCIe 5.0 yuvasına sahip.

    AMD’nin WRX90 yonga setini ve sTR5 soket yapısını kullanan WRX90 AI TOP, Ryzen Threadripper PRO 9000 WX ve 7000 WX serisi işlemcileri destekliyor. Sekiz adet DDR5 RDIMM yuvası, sekiz bellek kanalı üzerinden çalışarak 2 TB’a kadar ECC bellek kapasitesine olanak tanıyor. Bu da anakartı, yoğun yerel yapay zeka iş yükleri ve bellek gereksinimi yüksek diğer uygulamalar için ideal hale getiriyor.

    Gigabyte, bellek modüllerini serin tutmak amacıyla anakartı "DDR Wind Blade XTREME Duo" soğutma modülüyle donatmış. İki fan kullanan bu büyük soğutma sistemi, hava akışını DIMM yuvaları üzerine yönlendirerek bellek sıcaklıklarını 43 °C’ye kadar düşürebiliyor. Anakartta ayrıca voltaj düzenleyici modüller (VRM’ler) ve işlemci için aktif soğutma çözümleri bulunuyor; bu da uzun süreli iş yükleri altında sistemin kararlı kalmasına yardımcı oluyor.

    Anakart üzerinde doğrudan işlemciye bağlı yedi adet PCIe 5.0 yuvası bulunuyor. Bunlardan altısı x16 bant genişliğini desteklerken, yedinci yuva x8 hızında çalışıyor. Anakart üzerindeki MCIO 8i arayüzleri aracılığıyla harici olarak bağlanan iki ilave ekran kartıyla birlikte, toplamda dokuz adede kadar GPU içeren bir düzen kurulabiliyor. Bu konektörler depolama birimlerini ve diğer PCIe aygıtlarını da destekliyor ancak bazı bağlantılar bant genişliğini paylaşıyor.

    Güç alt sistemi, 110A güç aşamalarına sahip 32+3+3+3 fazlı tasarım ve 14 katmanlı PCB'den oluşuyor. Depolama seçenekleri arasında; iki adet PCIe 5.0 M.2 yuvası, bir adet PCIe 4.0 M.2 yuvası ve dört adet SATA portu bulunuyor. MCIO konektörlerinden biri, bant genişliğini iki adet PCIe 5.0 M.2 yuvasıyla paylaştığından bu bağlantıların tamamı aynı anda kullanılamıyor. Ayrıca, çift Intel X710 10GbE ağ bağlantısı, iki adet USB4 Type-C portu, arka kısımda altı adet USB 3.2 Gen 2 portu ve IPMI aracılığıyla uzaktan yönetim sağlayan bir ASPEED AST2600 denetleyicisi mevcut.

    Anakart, Windows 11 ve Ubuntu 24.04 LTS işletim sistemlerini desteklemekle birlikte, yerel yapay zeka hesaplamaları için Gigabyte'ın AI TOP Utility yazılımıyla çalışıyor. Anakart, 305 x 330 mm boyutlarında olup E-ATX form faktörüne sahip. Gigabyte, ürünün fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini henüz açıklamadı.

    Kaynakça https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/WRX90-AI-TOP https://www.notebookcheck.net/Gigabyte-unveils-a-motherboard-with-active-cooled-2-TB-of-RAM-and-up-to-nine-GPUs.1432494.0.html
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 19 saat önce

    tuhaf

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