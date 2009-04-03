Gigabyte, X58 yonga setli iki anakartına daha SLI desteği ekledi

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte, SLI destekli anakart ailesini genişletiyor. Firma cephesinden yapılan açıklamaya göre yayımlanan yeni bir BIOS versiyonu ile birlikte Nvidia'nın çoklu-GPU teknolojisi, Intel'in Core i7 işlemcileri için hazırlanan X58 yonga setli kısmen ekonomik modellerde de aktifleştiriliyor.

Firma tarafından şimdiye kadar satışa sunulan X58 yonga setli 8 anakartın 5'inde SLI desteği sunulurken yayımlanan F4 ve F5 BIOS sürümleri ile birlikte GA-EX58-UD4 ve GA-EX58-UD3R modelleri de SLI desteğine kavuşarak kullanıcılara Nvidia tabanlı ekran kartları ile çoklu-GPU konfigürasyonunda kurulum deneyimi yaşatabilecek.

Bilindiği üzere Nvidia, anakart üreticilerine iki farklı metod üzerinden SLI desteğini kullanılabilir kılmıştı ki bunlarda ilki yüksek maliyetlere sahip olan NF200 yongasının anakartlara entegre edilmesi, diğeri ise anakartların lisans programına dahili edilerek "Cookie" isimli bir nevi BIOS kodunun kullanılması idi. Tabii pek çok anakart üreticisi maliyetlerden ötürü ikinci yolu tercih etmişti.

Gigabyte cephesinden kullanıma sunulan X58 anakartlardan son güncellemeler sonrasında SLI desteği sunmayan sadece GA-EX58-DS4 modeli kaldı ancak bu model için de Gigabyte'ın bir çalışması olabilir.