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Gigabyte, X58 yonga setli iki anakartına daha SLI desteği ekledi

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, X58 yonga setli iki anakartına daha SLI desteği ekledi
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Tayvan merkezli Gigabyte, SLI destekli anakart ailesini genişletiyor. Firma cephesinden yapılan açıklamaya göre yayımlanan yeni bir BIOS versiyonu ile birlikte Nvidia'nın çoklu-GPU teknolojisi, Intel'in Core i7 işlemcileri için hazırlanan X58 yonga setli kısmen ekonomik modellerde de aktifleştiriliyor.

Firma tarafından şimdiye kadar satışa sunulan X58 yonga setli 8 anakartın 5'inde SLI desteği sunulurken yayımlanan F4 ve F5 BIOS sürümleri ile birlikte GA-EX58-UD4 ve GA-EX58-UD3R modelleri de SLI desteğine kavuşarak kullanıcılara Nvidia tabanlı ekran kartları ile çoklu-GPU konfigürasyonunda kurulum deneyimi yaşatabilecek.

Bilindiği üzere Nvidia, anakart üreticilerine iki farklı metod üzerinden SLI desteğini kullanılabilir kılmıştı ki bunlarda ilki yüksek maliyetlere sahip olan NF200 yongasının anakartlara entegre edilmesi, diğeri ise anakartların lisans programına dahili edilerek "Cookie" isimli bir nevi BIOS kodunun kullanılması idi. Tabii pek çok anakart üreticisi maliyetlerden ötürü ikinci yolu tercih etmişti.

Gigabyte cephesinden kullanıma sunulan X58 anakartlardan son güncellemeler sonrasında SLI desteği sunmayan sadece GA-EX58-DS4 modeli kaldı ancak bu model için de Gigabyte'ın bir çalışması olabilir.


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OverClocK1ng 10 yıl
iyi slı desteği olması ama bakalım ne kadar tutar.

Ne kadar tutabilir ki. 1000$ verip işlemci anakart ram alan birisi anakartın ucuzluğuna bakmaz sanırım. Bir de Core i7 çok volümlü satılan bir işlemci değil ki anakartı da o kadar çok satılsın. Zira çok pahalı. İki tane kart alıp SLI yapıp kartları dip dibe yapıştıracağıma aynı paraya bir tane Radeon X2 alıp serin serin takmayı yeğlerim.
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atorbaci 10 yıl
fx57 arkadaşımıza tşk.denildiği gibi SLI desteği udr3 için F5 biosuyla sağlanmış.ancak F5 ile vista sürümlerinde gigabyte'ın Dynamic Energy Saver ve Easy Tune overclock yazılımları çalışmıyor.yani eğer SLI yapmayacaksanız bu problemlerin giderildiği F5b bios sürümü var.
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sertacaygun 10 yıl
Max975, senelerden beri herşeyi merak etti. Tanrı gibi ne olacağını sürekli izledi. Umarım attığı binlerce mesajın içinde merak ettiği, kendini bilgiç giib gösterdiği mesajlarından en az bir tanesinin cevabını bulabilmiştir...
Konuya itafen ; SLI ya da CF yapmalık kartlar değiller Gigabyte'takiler. Malum, yerleşim. Çok dip dibe duruyor kartlar.
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ooppss 10 yıl
artık bu kartları almamak için hiçbir sebeb kalmadı..
zaten GA-EX58-UD3R piyasadaki en ucuz x58 kartlardan biri..
ultra durable özelliğide var..
bu kart alınıp CORE I7 920 ve güzel bir soğutucuyla
overclockun dibine vurulabilir :)
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max975 10 yıl
iyi slı desteği olması ama bakalım ne kadar tutar.
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