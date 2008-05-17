Gigabyte'dan 1GB bellekli ve pasif soğutmalı GeForce 9600GT

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Gigabyte'dan yeni bir ekran kartı daha geliyor. V-NX96T1GHP kod adını taşıyan yeni model bir süre önce kullanıma sunulan 512MB bellekli ve pasif soğutmalı GeForce 9600GT (GV-NX96T512HP) modelinin bellek kapasitesi arttırılmış özel bir varyasyonu olarak değerlendirilebilir. 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G94 gpu'sunu kullanan ve 256-bit bellek veri yolu ile gelen ekran kartı, DirectX 10 ve PCIe 2.0 uyumluluğuna da sahip. Çift slot tasarım ve gelişmiş pasif soğutması ile dikkat çeken ekran kartının MultiCore teknolojisi ile verimli bir şekilde soğutulduğu ve kullanılan özel soğutucu pasif olmasına rağmen referans soğutucuya göre 7 derece daha iyi soğutma performansı sunduğu bildiriliyor. 1GB GDDR3 bellek ile donatılan kart, 64 adet paralel işlem birimine sahip. 512MB'lık model ile aynı saat hızlarına sahip olduğu ifade edilen kartın orta segmentte sessizlik ve performansı birlikte arzu eden kullanıcılar için hazırlandığı belirtiliyor. TurboForce ve GamerHUD teknolojileri ile dileyen kullanıcılara farklı parametrelerde değişiklik yapma imkanı vererek daha yüksek performans elde edilmesine fırsat ta tanıyan grafik kartının fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.