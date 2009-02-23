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Gigabyte'dan P45 yonga setli yeni anakart; EP45-UD3L

10 yıl
12,2b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan P45 yonga setli yeni anakart; EP45-UD3L
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Önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde başlayacak CeBIT 2009 fuarının katılımcıları arasında Tayvan merkezli donanım üreticilerinden birisi olan Gigabyte da bulunuyor. Yeni nesil anakartlarını, ekran kartlarını, netbook modellerini ve kasa/güç kaynağı gibi çözümlerini tanıtmayı planlayan firma, fuar için geri sayımın başladığı şu günlerde Ultra Durable III serisi anakart ailesini genişletmeye devam ediyor.

Gigabyte ürün gamına Intel'in LGA775 formundaki güncel işlemcileri için hazırladığı P45 yonga setli yeni bir anakart daha ekliyor. Firmanın GA-EP45-UD3L kod adını taşıyan yeni modeli, Ultra Durable III serisi dahilinde kullanıma sunulan diğer modellere kıyasla daha ekonomik olması beklenen anakart, Gigabyte'ın Ultra Durable III serisiyle birlikte gündemine aldığı karakterstik özellikleri de üzerinde barındırıyor.

Core 2, Pentium E ve Celeron serisi işlemciler ile kullanılabilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor. 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunabilen anakartın 1366MHz ve üstü hızlarda çalışan DDR2 kitleriyle de kullanılabiliyor. Enerji tasarrufu ve güç verimliliği için Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle donatılan anakartta 50.000 saat ömürlü olduğu belirtilen Japon malı katı kapasitörlere yer verilmiş.

Güney köprüsü olarak ICH10 yongasını kullanan Gigabyte GA-EP45-UD3L, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde diğer donanımlar için iki adet geleneksel PCI ve 4x PCIe x1 slotlarına yer verilmiş. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılan P45 yonga setli anakart Gigabit Ethernet özelliğine de sahip.

Realtek'in ALC888 kod adlı ses yongası ile 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunabilen anakart, 8x USB 2.0 konnektörü ile desteklenmiş. SATA-II desteğine ek olarak IDE portu da bulunan anakart, DualBIOS teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Gigabyte'ın LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırladığı P45 yonga setli GA-EP45-UD3L, Avrupa fiyat listerine yaklaşık 105 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.


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aktorun 10 yıl
SLI ve CF ile ilgilenmiyorum. Kendi ses kartim oldugu icin ses cipi ile de ilgilenmiyorum.
Kati Japon kapasitorler iyi.
Fiyati biraz yuksek olmus : 105 Euro
Oldu olacak mb ve sistem olarak yaklasik ne kadar enerji tukettigini, D serisi halefine gore ne kadar tasarruflu oldugunuda soyleselermis.
Bu arada f/p bir P45 board ariyorum.
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Batuist 10 yıl
gigabyte anakartlar gerçekten çok kaliteliler.. f/p bir anakart için fiyatı biraz yüksek gibi geldi..
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K.Kahriman 10 yıl
gigabyte gerekli olanı yapıyor "D" serisinden kurtulup "U" serisine geçiyor yani anakartlarının kalitesini arttırıp fiyatı çok az yükselterek satıyor fiyatı giriş fiyatıdır daha zamanla uygunlaşır
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alito 10 yıl
bence crossfire ve sli gereksiz bir lüx madem 2 kart alacak kadar paran var git üstüne 100 lira daha koy x2 kart al. cross yada sli yaparak hem performans dan ödün veriyorsun hem anakarta 50-100 lira daha fazla ödüyosun hem elektrik harcaması çoğalıyor hemde kasa daha fazla ısınıyor ayrıca kasan kalabalıklaşıyor. bütün bunların gölgesinde bence çoklu kart olayı hiçmi hiç pratik değil yine en hayırlısı x2 dir diye düşünüyorum.
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ironman 10 yıl
Bir ara furya vardı Müslümün kasedi gibi 10 güne bir Anakart çıkarıyor Gigabyte
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zagor_tenay34 10 yıl
Emin misin arkadaşım?
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gonuldagi 10 yıl
her kafadan bir ses bilende konuşiir bilmeyende


EP45 UD3LR modeli Türkeyede satışta 135$ + kDV

P45 lerin orta ve üst modelleri Crossfire destekler örnek : Asus P5Q Pro , MSI P45 Platinium , Gigabyte E45 DS3

X58 chipsetler Hem Coros Fire Hemde Trible SLI desteler. (üst modeller).

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dark-knight 10 yıl
P45 chipseti crossfire veya sli desteklemiyor zaten
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melyyh 10 yıl
105 avro ve f/p öyle mi?
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N-0NE 10 yıl
Yeni çıkan anakartlarda cf yada slı desteği olmalı bence ...
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extremevga 10 yıl
Bu ne ya tarla gibi insan ustune 2 -3 bırsey koyar allah'ını seversen haha
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