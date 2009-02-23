Gigabyte'dan P45 yonga setli yeni anakart; EP45-UD3L

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Önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde başlayacak CeBIT 2009 fuarının katılımcıları arasında Tayvan merkezli donanım üreticilerinden birisi olan Gigabyte da bulunuyor. Yeni nesil anakartlarını, ekran kartlarını, netbook modellerini ve kasa/güç kaynağı gibi çözümlerini tanıtmayı planlayan firma, fuar için geri sayımın başladığı şu günlerde Ultra Durable III serisi anakart ailesini genişletmeye devam ediyor.

Gigabyte ürün gamına Intel'in LGA775 formundaki güncel işlemcileri için hazırladığı P45 yonga setli yeni bir anakart daha ekliyor. Firmanın GA-EP45-UD3L kod adını taşıyan yeni modeli, Ultra Durable III serisi dahilinde kullanıma sunulan diğer modellere kıyasla daha ekonomik olması beklenen anakart, Gigabyte'ın Ultra Durable III serisiyle birlikte gündemine aldığı karakterstik özellikleri de üzerinde barındırıyor.

Core 2, Pentium E ve Celeron serisi işlemciler ile kullanılabilen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor. 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunabilen anakartın 1366MHz ve üstü hızlarda çalışan DDR2 kitleriyle de kullanılabiliyor. Enerji tasarrufu ve güç verimliliği için Dinamik Enerji Tasarrufu teknolojisiyle donatılan anakartta 50.000 saat ömürlü olduğu belirtilen Japon malı katı kapasitörlere yer verilmiş.

Güney köprüsü olarak ICH10 yongasını kullanan Gigabyte GA-EP45-UD3L, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde diğer donanımlar için iki adet geleneksel PCI ve 4x PCIe x1 slotlarına yer verilmiş. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılan P45 yonga setli anakart Gigabit Ethernet özelliğine de sahip.

Realtek'in ALC888 kod adlı ses yongası ile 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunabilen anakart, 8x USB 2.0 konnektörü ile desteklenmiş. SATA-II desteğine ek olarak IDE portu da bulunan anakart, DualBIOS teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Gigabyte'ın LGA775 formundaki Intel işlemciler için hazırladığı P45 yonga setli GA-EP45-UD3L, Avrupa fiyat listerine yaklaşık 105 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda.