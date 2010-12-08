Gigabyte'ın AMD Fusion tabanlı Mini-ITX anakartı ortaya çıktı

Oyuncular için hazırladığı X58 çipsetli yeni anakartlarını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse etmeye hazırlanan Gigabyte, AMD'nin Fusion platformunu kullanan Mini-ITX anakartını gösterdi. Brazos kod adlı yeni Fusion platformunu temel alan GA-E350V-USB3 isimli anakart, kompakt boyutlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Gigabyte'ın diğer anakartlarında olduğu gibi Mavi renkli baskılı devre üzerine Ultra Durable III serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, AMD'nin Hudson M1 çipsetini kullanıyor.

Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinin (1.6GHz) güç verdiği anakart, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre Radeon HD 6310 GPU'sunu kullanıyor. 80 paralel işlem birimine sahip grafik çekirdeğiyle (500MHz'de çalışıyor) birlikte Fusion E-350 işlemcisi, 18 Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Üzerinde iki adet bellek slotu bulunan ve 1800MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, dört adet SATA-III konnektörüne, harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIex 16 slotuna, USB 3.0 portuna ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerine sahip.

Nettop sistemlerde, hepsi bir arada bilgisayarlarda ve ofislere özel düşük güç tüketimli bilgisayarlarda kullanılması gereken Gigabyte GA-E350V-USB3, AMD'nin Fusion platformunu kullanan ilk anakartlardan birisi olacak gibi görünüyor. Gigabyte tarafından Ocak ayında satışa sunulması beklenen yeni anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.