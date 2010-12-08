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Gigabyte'ın AMD Fusion tabanlı Mini-ITX anakartı ortaya çıktı

8 yıl
12,9b
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23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı X58 çipsetli yeni anakartlarını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse etmeye hazırlanan Gigabyte, AMD'nin Fusion platformunu kullanan Mini-ITX anakartını gösterdi. Brazos kod adlı yeni Fusion platformunu temel alan GA-E350V-USB3 isimli anakart, kompakt boyutlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Gigabyte'ın diğer anakartlarında olduğu gibi Mavi renkli baskılı devre üzerine Ultra Durable III serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, AMD'nin Hudson M1 çipsetini kullanıyor.

Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinin (1.6GHz) güç verdiği anakart, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre Radeon HD 6310 GPU'sunu kullanıyor. 80 paralel işlem birimine sahip grafik çekirdeğiyle (500MHz'de çalışıyor) birlikte Fusion E-350 işlemcisi, 18 Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Üzerinde iki adet bellek slotu bulunan ve 1800MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart, dört adet SATA-III konnektörüne, harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIex 16 slotuna, USB 3.0 portuna ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerine sahip.

Nettop sistemlerde, hepsi bir arada bilgisayarlarda ve ofislere özel düşük güç tüketimli bilgisayarlarda kullanılması gereken Gigabyte GA-E350V-USB3, AMD'nin Fusion platformunu kullanan ilk anakartlardan birisi olacak gibi görünüyor. Gigabyte tarafından Ocak ayında satışa sunulması beklenen yeni anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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::Ashes:: 8 yıl
böle bir işlemciye öle fan takılırmı yahu..
bakır soğutma koyarsın ne bilim fanı en azından büyütürsün onun sesine dayanılırmı ..
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NJ 8 yıl
ohh, geliyor nihayet. Az birşey oyunda oynatırsa, NMT'lerin köküne kibrit suyu..
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devrimdoga 8 yıl
hayırlısı :) kim derdi mini itx buralara kadar gelebilirdi ? :D
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OverClocK1ng 8 yıl
Bana göre şu AMD Dünyada güç verimliliği açısından en verimli şirket. Bir diğeri de bana göre ARM.

Adamlar 1.6Ghz işlemci yapıyorlar. Atom serisi ile aynı hızda. İçerisinde de Atom'a göre kat be kat daha iyi bir GPU barındırıyor. Ama 18 Watt.

Hakikaten takdire şâyan bir verimlilik. Çok etkilendim.
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AdReNaLiNe 8 yıl
Fusion yavaş yavaş boy göstermeye başladı. Netbook lar ve HTPC sistemler için yeni bir dönem başlıyor. Dahili HDMI çıkışı da eklenirse eksiği kalmayacak gibi..
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DH Misafiri 8 yıl
çift AMD işlemci barındıran anakart yokmu hiç ...Evga'nın x58 anakartları çift işlemcili olanı var mesela ...AMD için çift işlemcili anakartlar ne zaman çıkar bilgisi olan varmı.
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1963bursa 8 yıl
Bellek mhz seviyeleri hariç, Epia'nın yeni gelecek olan VN1000 çipsetli ve Via Nano DC işlemcili modelinden zayıf kalmış. Yine de tercihen alınabilir sistem, Via sık sürücü güncellemediğinden bu karttaki Radeon HD 6310, güncel sürücü açısından artı değer katmış. Yine de fiyatları görmeden son kararı vermemek lazım.
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VenomS 8 yıl
vallahi benim evim için beklediğim Cpu+Gpu ( AMD değişiyle Apu'su ) ben nasıl olsa bu anakartın üstüne 120'lik fan koyar öyle soğuturum ama tabii ki fabrika çıkışlı öyle gelse şamda kayısı olur. Full HD 1920*1080p çözünürlükte mkv divx xvid uzantılı filimlerimi seyredeğim ve onları internetten çekeyim benim için yeter birazda oyun oynatır kafa dağıtmak için bire bir sistem olur ve azda yakar
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OverClocK1ng 8 yıl
Yuuh ona mı dikkat ettiniz valla pes. Harbiden söylemesen görmeyeceğim. Bravo. Çok iyi dikkat varmış arkadaşım.
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ContEmpor4ry 8 yıl
şimdik bu AM3+ (+ dikkat) anakart mı????
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Pandemic 8 yıl
harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIex 16 slotuna sahip gibi gözükmüyor.
8x görüyorum resme göre
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dr_burak 8 yıl
16x le 8x nasil ayriliyor görünüşle birbirinden 4x ve 1x in boy farki var ama 8x nasil ayriliyor
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resler 8 yıl
Fanın sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü kullanılan fan 3 kablolu olduğu için devir ayarı yapması mümkün görünüyor.Sıcaklık durumuna göre fanı tamamen kapatıyor bile olabilir.
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BarGoS 8 yıl
devrim gibi
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emincanekici 8 yıl
arkadaşlar benim bi ödevim var hoca dediki 3 tne sevdiğiniz filmden video kesip nlarını birleştrin ve arkasına müzik ekleyin dedi önereceğiniz bi progrram varmı
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musandia 8 yıl

BarGoS

devrim gibi


Gözlerim yollarda kalmıştı, nihayet çıkmaya başladı...

Çok fena olmuş ağzımın suyu aktı valla
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