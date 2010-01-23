Gigabyte'ın Android'li akıllı telefonu görüntülendi

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Donanım dünyasının en büyük oyuncularından Gigabyte Inc.'in bünyesinde faaliyet gösteren Gsmart'ın Android işletim sistemli ilk akıllı telefonunun ilk resimleri ve teknik bilgileri gün yüzüne çıktı.

Firmanın ürün gamında görmeye alıştığımız Windows Mobile'ın aksine, yeni akıllı telefonunda Android'i tercih etmiş olması cihazla ilgili ilk dikkatimizi çeken gelişme oluyor. Android'in Donut kod adlı 1.6 versiyonuyla gelen telefonda merkezi işlemci olarak Qualcomm'un 528MHz'lik çözümü, bellek olaraksa 128MB Ram/ 512MB ROM tercih edilmiş. 2.8 inçlik boyutlarında 240x320 piksel çözünürlük sağlayan QVGA ekrana sahip olan akıllı telefonda Wi-Fi, GPS yeteneği, 2 megapiksellik otomatik netlemeli kamera, 3.5mm'lik kulaklık girişiyle microSD kart girişi gibi standart diyebileceğimiz özellikler bulunurken, 3.nesil iletişim ağınaysa destek verilmemiş.

Şubat-Mart aylarında raflardaki yerini alması beklenen telefon için tahmin edilen satış fiyatıysa yaklaşık 200 Avro.

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