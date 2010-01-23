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Gigabyte'ın Android'li akıllı telefonu görüntülendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Gigabyte'ın Android'li akıllı telefonu görüntülendi
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Donanım dünyasının en büyük oyuncularından Gigabyte Inc.'in bünyesinde faaliyet gösteren Gsmart'ın Android işletim sistemli ilk akıllı telefonunun ilk resimleri ve teknik bilgileri gün yüzüne çıktı.

Firmanın ürün gamında görmeye alıştığımız Windows Mobile'ın aksine, yeni akıllı telefonunda Android'i tercih etmiş olması cihazla ilgili ilk dikkatimizi çeken gelişme oluyor. Android'in Donut kod adlı 1.6 versiyonuyla gelen telefonda merkezi işlemci olarak Qualcomm'un 528MHz'lik çözümü, bellek olaraksa 128MB Ram/ 512MB ROM tercih edilmiş. 2.8 inçlik boyutlarında 240x320 piksel çözünürlük sağlayan QVGA ekrana sahip olan akıllı telefonda Wi-Fi, GPS yeteneği, 2 megapiksellik otomatik netlemeli kamera, 3.5mm'lik kulaklık girişiyle microSD kart girişi gibi standart diyebileceğimiz özellikler bulunurken, 3.nesil iletişim ağınaysa destek verilmemiş.

Şubat-Mart aylarında raflardaki yerini alması beklenen telefon için tahmin edilen satış fiyatıysa yaklaşık 200 Avro.

Gigabyte'ın Android'li akıllı telefonu görüntülendi
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sotoxs 9 yıl
telefona nikelaj hiç yakışmıyor.
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mk2kill 9 yıl
htc touch 2 nin android calistiran versiyonu olmuş bu ...
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dellino 9 yıl
Android'in giriş seviyesi dokunmatikler ile gelmesi, işletim sisteminin üzerinde çok durulduğunun bir göstergesi.
Fiyat aralığında rakipleri oldukça fazla. Markanın mobil pazarında tanınmaması satşları olumsuz etkileyebilir.
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hzrcn 9 yıl
aklına esen telefon çıkarıyor işe bak
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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Public_Enemy 9 yıl
Dizaynın önemli olduğu işlerde mesela kasa, telefon vs.. Gigabyte'dan uzak duracaksın, estetik denen şey ile hiç alakaları yok.
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Batuist 9 yıl
nedense hiç dikkat çekici değil.. artı o kocaman ekrana o çözünürlük biraz az gibi.. ekranda pikseller kocaman kocaman belli oluyor demektir.. başka türlü o boyuta o çözünürlük zor.. nokianın 6600 deki gibi bir ekrana sahip olsa gerek.. berbat.. (ekran yani.. 6600:)
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nurettin1961 9 yıl
tarih olmuş özelliklerlemi rekabet edecek ilginç
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einhander 9 yıl
rekabet edebılecegını bende dusunmuyorum
telefon sektoru cok hızlı ılerlıyor bu telefon yatırım ıcın kazanc ıcın yanlıs secım
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Mertcan. 9 yıl
İlk telefon için iyi ama rakiplerine göre kötü de sayılmaz fiyatı uygun çünkü.
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husNUKE 9 yıl
şekli güzel değil, kamerası da kötü, ekran çözünürlüğü de az, sanki 2 sene önce tasarlanıp üretilmiş, şimdi satışa çıkıyor gibi
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Gt95 9 yıl
haber icin tesekkurler Shady kardesim
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