Gigabyte'ın GeForce GTX 285 modeli satışa sunuldu

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Nvidia'nın merakla beklenen GeForce GTX 285 modeli satışta! Firmanın önümüzdeki hafta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmaya hazırlandığı 55nm GT200b GPU'lu GeForce GT 285 modeli için hızlı davranan firmalardan biri sektörün önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte oldu ve firmanın GeForce GTX 285 tabanlı yeni ekran kartı yurt dışında satışa sunuldu.

Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli satılmakta olan GeForce GTX 280 modeline göre hem daha yüksek saat hızlarıyla geliyor hem de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'nun sahip olduğu nanometrik avantajla güç tüketminde daha cimri davranıyor. Gigabyte'ın satışa sunulan GV-N285-1GH-B kod adlı modeli de Nvidia'nın referans tasarımını baz alıyor ve 1GB GDDR3 bellek ile geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 648MHz'de çalışan kartın paralel işlemcileri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de görev yapıyor. Isıl güç tasarımı 183 watt olarak belirlenen yeni model satılmakta olan mevcut GTX 280 modeline kıyasla hem daha yüksek hızlarda çalışıyor hem de 53 watt daha az güç tüketiyor.

Gigabyte'ın destek veren anakartlarda 3'lü SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olan kart, Hong Kong'daki iki farklı satış noktasında 412$ ve 439$'lık etiket fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlamış durumda.