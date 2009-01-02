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Gigabyte'ın GeForce GTX 285 modeli satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,7b
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60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın GeForce GTX 285 modeli satışa sunuldu
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Nvidia'nın merakla beklenen GeForce GTX 285 modeli satışta! Firmanın önümüzdeki hafta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtmaya hazırlandığı 55nm GT200b GPU'lu GeForce GT 285 modeli için hızlı davranan firmalardan biri sektörün önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte oldu ve firmanın GeForce GTX 285 tabanlı yeni ekran kartı yurt dışında satışa sunuldu.

Nvidia'nın GeForce GTX 285 modeli satılmakta olan GeForce GTX 280 modeline göre hem daha yüksek saat hızlarıyla geliyor hem de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'nun sahip olduğu nanometrik avantajla güç tüketminde daha cimri davranıyor. Gigabyte'ın satışa sunulan GV-N285-1GH-B kod adlı modeli de Nvidia'nın referans tasarımını baz alıyor ve 1GB GDDR3 bellek ile geliyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 648MHz'de çalışan kartın paralel işlemcileri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de görev yapıyor. Isıl güç tasarımı 183 watt olarak belirlenen yeni model satılmakta olan mevcut GTX 280 modeline kıyasla hem daha yüksek hızlarda çalışıyor hem de 53 watt daha az güç tüketiyor.

Gigabyte'ın destek veren anakartlarda 3'lü SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olan kart, Hong Kong'daki iki farklı satış noktasında 412$ ve 439$'lık etiket fiyatıyla raflardaki yerini almaya başlamış durumda.


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St Batuhan 10 yıl
İşte bu güzel bir olay cidden iyi oldu umarım 40nm daha iyi gelir ;)
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DavutGENC 10 yıl
Abi Gigabyte farkı işte katı kond. anakartlarda olduğu gibi yine tek olmanın peşinde bravo
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melyyh 10 yıl
bence bu kart bu fiyattayken ati ye vurulan bi darbe değil kesinlikle...
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Promity 10 yıl
TR ye bu fiyata gelmez herhalde +sı %10 sa zaten ATİ kılını bile kıpırdatmaz bu kart için %10 indirim yapar yoluna devam eder:)
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Zimmerit 10 yıl
ati 40nm HD5xxx serisini yakında piyasaya sürecektir.
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seyfi8935 10 yıl

Orjinalden alıntı: SK1P60! RequeM

ati 40nm HD5xxx serisini yakında piyasaya sürecektir.


Bakarsın 250 dolara kart yapar 5850 diye.o da gtx285 i geçer.düşünsene 1600 paralele işlemci.yürü be

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Folkart 10 yıl

Orjinalden alıntı: SK1P60! RequeM

ati 40nm HD5xxx serisini yakında piyasaya sürecektir.


babanın fabrikasımış gibi son noktayı koydun valla bravo


nedense nvidia bi kart veya sürücü cıkarıyor 10 cevaptan 1 i atinin atağını bekleme gibi bişi aynı durum nvidia içinde de oluyor nedense
[>:]
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CoreXXX 10 yıl
geforce 6200 kullanan biri bu kartlara yorum yapıyor,ne hallere gelmişiz:))
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MMXex 10 yıl
Güç tüketimindeki iyileştirme güzel haber. Fiyatı da abartılı değil.
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barcan 10 yıl

Orjinalden alıntı: CoreXXX

geforce 6200 kullanan biri bu kartlara yorum yapıyor,ne hallere gelmişiz:))


Bir kartı kullanmak önemli degil burdaki herkes kullandıgı ekran kartı için yorum yapmış olsaydı herşey daha farklı olurdu.Bazı kişileri böyle aşşagılayıcı sözlerle forumdan sogutuyorsunuz.Ben orda sadece nvidia nın nasıl saglam bir ekran kartı ürettigini göstermek amaçlı söyledim.

Bu arada kendimi hiç yormadım driver için yoksa güncellerdim :DZaten degiştirecem bundan sonrada güncellemeye gerek yok.
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berkerden 10 yıl
Barcan en son driveri kurmanı öneririm. Yazık yani çünkü illa ki performans artışı yaratacaktır. Daha fazlası masrafsız şekilde varken neden kullanmıyorsun ki(Lütfen Memnunum ne gerek var deme :D ) ?
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DeeP-NesS 10 yıl

Süper..
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barcan 10 yıl
fiyatlar bence beklenilenden aşşagıda.Zotac'ın amp edtion ını beklemek akıllıca olur bu kartı almak için.Ati için ne kadar iyi deselerde nvidia sonradan kullanıcılarına ulaştırdıgı yazılımlarla en üste oturuyo.Şuan ben geforce 6200 Turbo Cache le bile cod4 ve cod5 i açabiliyorum ve cod5 de biraz pürüz olsada cod4 kaymak gibi multide bile ve hala ilk aldıgım driverda duruyo ekran kartı
.Zotac hele bi amp çıkarsın bunu alırım.
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StreamRolleR 10 yıl
Sana şunu söyleyeyim ister inan ister inanma.Hem ATİ hem Nvidia tarafında en kaliteli soğutmaya sahip en kaliteli pcb bileşenlerine sahip en kaliteli voltaj regülatörlerine sahip ekran kartları Giga üretimidir.Ultra Durable serisinin yanına stabilite ve oc tarafında yaklaşabilen yoktur.Tüm foruma ve sana bilgi olsun diye söylüyorum tartışmak için söylemiyorum zira 100 kişi ile tartışmaya girecek vaktim yok.Bence önyargılı yaklaşmadan önce biraz araştırın.
xfx ve evgayı unuttun hocam herhalde ? özellikle xfx ??
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TiesTorN 10 yıl
Neden aynı şeyi yazdın...
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StreamRolleR 10 yıl
aahaha :D 61 dolar var 295 ile 285 in yorumsuz yani gene alan olmaz ben olsam 61 dolar daha fazla verip 295 alırdım 350 dolar fln olsaydı :S
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