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Gigabyte'ın Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı
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AMD-ATi tarafından resmi lansmanının yarın yapılması beklenen Radeon HD 4770 için üreticilerin çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte'ın referans tasarımı baz alan Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı. Raflardaki yerini almaya başlayan ekran kartı, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunu temel alan yeni ekran kartı kendi fiyat segmentinde GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ilk model olarak ta dikkat çekiyor.

Gigabyte'ın yeni modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. DirectX 10.1 destekli olan ekran kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebilen ekran kartı, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Kartın belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise yaklaşık 100$.


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stronger941 10 yıl
Bu kart 9800Gt ye çakıyor testlerde f/p oyunlarında :D . 128bit ama DDR5 :D 256bit gibi düşün.. mesela 4850 256 bit ama ddr3. 4850'den daha performanslı bu kart.
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avanak_abdi 10 yıl
128 bit mi yok lebron james :D
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FaTeeH 10 yıl
Orjinalden alıntı: 17jamal82

128 bit mi yok artık lebron james :D



edit: Bu arada kartın fiyatı konuşulduğu gibi 200 küsür civarında olursa pek tutmaz gibi. Ancak ilerde ucuzlar, hd4830 seviyesine düşerse alınabilir.
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XivA 10 yıl
nay biti miti napcaksınız. çok mu seversiniz biti yavşağı. siz performans a bakın.
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sertacaygun 10 yıl
Alacaksın bundan, 4 yollu CF yapacaksın sırf gösteriş adına...
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar iş yapacak ama bence ülkemizde iyi iş yapar..ama gigabyte kart iyi oluyor kendimdeki kartdan biliyorum.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bakalım ne kadar iş yapacak ama bence ülkemizde iyi iş yapar..ama gigabyte kart iyi oluyor kendimdeki kartdan biliyorum.


ciddi misin
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sadtneverdie 10 yıl
Türkiyede 225 lira olur tadından yenmez en azından umarım yeni kart diye 300-400 e satmazlarsa bu saatten sonra kimsenin 4850 alacağını sanmıyorum.
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gezgin 10 yıl
Yarın piyasaya çıkıyordu bu kartlar yanılmıyorsam. Üfffff beklemek ne kadar sıkıcı. Çıksada bir an önce testlerini görsekk.
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