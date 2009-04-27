Gigabyte'ın Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı

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AMD-ATi tarafından resmi lansmanının yarın yapılması beklenen Radeon HD 4770 için üreticilerin çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli Gigabyte'ın referans tasarımı baz alan Radeon HD 4770 modeli gün ışığına çıktı. Raflardaki yerini almaya başlayan ekran kartı, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunu temel alan yeni ekran kartı kendi fiyat segmentinde GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ilk model olarak ta dikkat çekiyor.

Gigabyte'ın yeni modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. DirectX 10.1 destekli olan ekran kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebilen ekran kartı, Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Kartın belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ise yaklaşık 100$.