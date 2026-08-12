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    Honor Robot Phone tanıtıldı: Gimbal kameralı sıra dışı telefon

    Honor, uzun süredir merakla beklenen Robot Phone modelini Çin’de resmi olarak tanıttı. Arka bölümünde yer alan hareketli gimbal kamera sistemiyle dikkat çeken telefon neler sunuyor?

    Gimbal kameralı Honor Robot Phone tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, uzun süredir merakla beklenen Robot Phone modelini Çin’de resmi olarak tanıttı. Şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu, arka bölümünde yer alan hareketli gimbal kamera sistemiyle dikkat çekiyor.

    Honor Robot Phone neler sunuyor?

    Honor Robot Phone’un gimbal kamera sistemi, 60’tan fazla üretim sürecinden geçirilirken 100’den fazla hassas bileşenden oluşuyor. Şirket, 100’den fazla patente dayanan sistemin geleneksel gimbal çözümlerinden yüzde 65 daha küçük olduğunu ve sektördeki en küçük 4D gimbal sistem olduğunu belirtiyor. Titanyum gimbal motoru yalnızca 2,6 gram ağırlığında ve 6 mm kalınlığında. Tüm mekanizma ise telefonun 9,6 mm kalınlığındaki gövdesine sığdırılmış durumda. Telefonun toplam ağırlığı ise 248 gram.

    Gimbal kameralı Honor Robot Phone tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Gimbal kamera, 1/1,28 inç boyutunda 200 MP çözünürlüklü bir sensör kullanıyor ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. Sistem 4K video kaydını desteklerken Honor’un H1 görüntüleme çipiyle birlikte çalışıyor. Kullanıcılar sesli komutlarla gimbalı hareket ettirebiliyor, çekim yönünü değiştirebiliyor veya belirli bir noktaya odaklanmasını sağlayabiliyor.

    Yapay zeka destekli nesne ve kişi takibi de sunan kamera, vlog, canlı yayın ve görüntülü görüşmeler sırasında gerçek zamanlı otomatik kadrajlama ve takip yapabiliyor. Ancak gimbal sisteminin işlevleri yalnızca fotoğraf ve video çekmekle sınırlı değil.

    Gimbal kameralı Honor Robot Phone tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, Robot Phone’un hareketli kamera mekanizmasını Yoyo yapay zeka asistanıyla birleştirerek telefonu adeta küçük bir robot yardımcısına dönüştürüyor. Kamera çevresini gözlemleyebiliyor, çeşitli etkileşimlerde bulunabiliyor ve bazı görevleri bağımsız şekilde gerçekleştirebiliyor. Sistem ayrıca başını sallama, etrafa bakma ve müzik eşliğinde dans etme gibi 100’den fazla farklı yüz ifadesi ve hareket sunuyor.

    Honor’un Alman sinema ekipmanları üreticisi Arri ile gerçekleştirdiği ortaklığın ilk ürünü olan Robot Phone, profesyonel video özellikleriyle de öne çıkıyor. Telefon, yerleşik Log-C3 video kodlama, cihaz üzerinde LUT renk düzenleme ve Arri sinema kameralarının görünümünü taklit eden özel bir sinema modu sunuyor.

    Gimbal kameralı Honor Robot Phone tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera sisteminin geri kalanında ise 1/1,4 inç sensörlü 200 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Bu kamera 2,7x optik yakınlaştırma sunarken 50 MP ultra geniş açı kamera da makro çekimlerde kullanılabiliyor.

    Telefonun ön tarafında 6,3 inç LTPO OLED ekran yer alıyor. 2.640 x 1.216 piksel çözünürlük sunan panel, 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızını destekliyor. Ekranın yerel tepe parlaklığı 6.800 nit seviyesine ulaşırken Honor, yansımaları azaltmak için AR kaplamasına da yer veriyor.

    Performans tarafında Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi görev yapıyor. Cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla sunuluyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemi bulunuyor.

    Robot Phone’un enerji ihtiyacını 7.060 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya karşılıyor. Telefon 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

    Honor Robot Phone, gümüş ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Modelin uluslararası pazarlara çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Gimbal kameralı Honor Robot Phone tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Honor Robot Phone özellikleri

    • Ekran: 6.31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 6800 nit (pik), LTPO OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
    • Depolama: 512 GB, 1 TB
    • Arka kamera: 200 MP, f/1.6 (gimbal kamera) + 200 MP, f/2.6 (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.0 (ultra geniş açı)
    • Ön kamera: 50 MP
    • Batarya: 7060 mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 16, MagicOS 10
    • Boyut ve ağırlık: 151.4 x 72.9 x 9.6 mm, 248 gr
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler
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