Honor Robot Phone tanıtıldı: Gimbal kameralı sıra dışı telefon

Honor Robot Phone neler sunuyor?
Honor Robot Phone’un gimbal kamera sistemi, 60’tan fazla üretim sürecinden geçirilirken 100’den fazla hassas bileşenden oluşuyor. Şirket, 100’den fazla patente dayanan sistemin geleneksel gimbal çözümlerinden yüzde 65 daha küçük olduğunu ve sektördeki en küçük 4D gimbal sistem olduğunu belirtiyor. Titanyum gimbal motoru yalnızca 2,6 gram ağırlığında ve 6 mm kalınlığında. Tüm mekanizma ise telefonun 9,6 mm kalınlığındaki gövdesine sığdırılmış durumda. Telefonun toplam ağırlığı ise 248 gram.
Yapay zeka destekli nesne ve kişi takibi de sunan kamera, vlog, canlı yayın ve görüntülü görüşmeler sırasında gerçek zamanlı otomatik kadrajlama ve takip yapabiliyor. Ancak gimbal sisteminin işlevleri yalnızca fotoğraf ve video çekmekle sınırlı değil.
Honor’un Alman sinema ekipmanları üreticisi Arri ile gerçekleştirdiği ortaklığın ilk ürünü olan Robot Phone, profesyonel video özellikleriyle de öne çıkıyor. Telefon, yerleşik Log-C3 video kodlama, cihaz üzerinde LUT renk düzenleme ve Arri sinema kameralarının görünümünü taklit eden özel bir sinema modu sunuyor.
Telefonun ön tarafında 6,3 inç LTPO OLED ekran yer alıyor. 2.640 x 1.216 piksel çözünürlük sunan panel, 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızını destekliyor. Ekranın yerel tepe parlaklığı 6.800 nit seviyesine ulaşırken Honor, yansımaları azaltmak için AR kaplamasına da yer veriyor.
Performans tarafında Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi görev yapıyor. Cihaz, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla sunuluyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemi bulunuyor.
Robot Phone’un enerji ihtiyacını 7.060 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya karşılıyor. Telefon 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.
Honor Robot Phone, gümüş ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Modelin uluslararası pazarlara çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Honor Robot Phone özellikleri
- Ekran: 6.31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 6800 nit (pik), LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Bellek: 12 GB, 16 GB RAM
- Depolama: 512 GB, 1 TB
- Arka kamera: 200 MP, f/1.6 (gimbal kamera) + 200 MP, f/2.6 (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.0 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 50 MP
- Batarya: 7060 mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz şarj
- Yazılım: Android 16, MagicOS 10
- Boyut ve ağırlık: 151.4 x 72.9 x 9.6 mm, 248 gr
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler