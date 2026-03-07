Gimbal kameralı Honor Robot Phone ve katlanabilir Magic V6 | Honor Stand Turu

Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026 turumuzda Honor standını geziyoruz. Honor Robot Phone ve Honor Magic V6 fuarın en dikkat çeken ürünlerinden oldu.

MWC 2026'da en dikkat çeken ürünlerden biri gimbal kameralı Honor Robot Phone oldu. Ayroca Honor Magic V6, katlanabilir ekranlı telefon pazarına incelik, performans ve dayanıklılığıyla iddialı bir giriş yapıyor.

Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026 gezimiz devam ediyor. Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası ile teknolojik cihazları indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bahar Fırsatları, 18 Mart'a kadar devam edecek.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

