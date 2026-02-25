Giriş
    Prens ile parlayan Giray Altınok, yeni dizisi Gustav için etkileyici bir kadro topluyor

    Prens dizisiyle parlayan Giray Altınok, Disney+ için Gustav adlı yeni bir dizi hazırlıyor. Bir vampir hikâyesi anlatacak dizi, Haluk Bilginer'in de yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

    Prens ile parlayan Giray Altınok, yeni dizisi Gustav için etkileyici bir kadro topluyor Tam Boyutta Gör
    Hem yaratıcısı olduğu hem de başrolünü üstlendiği Prens dizisiyle son yılların en başarılı yerli dizilerinden birine imza atan Giray Altınok, şimdi de Disney+ için yeni bir dizi hazırlıyor. Gustav adını taşıyan bu dizi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de belli oldu. Prens ile kredisini artıran Altınok, yeni dizisi için etkileyici bir kadro topluyor.

    Gustav, Bir Vampir Hikâyesi Anlatacak

    Bir vampir hikâyesi anlatacak diziye adını veren Gustav’ı Giray Altınok canlandıracak. Oyuncu kadrosunda ona Bülent Emin Yarar, Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu eşlik edecek..Yarın sete çıkacak dizinin yönetmeni Umut Aral (Aşk 101, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?) olacak.

    Prens ile saray dizilerine hicivsel bir bakış getiren Altınok, Gustav ile bir benzerini vampir hikâyelerine yapacak gibi görünüyor.

    Giray Altınok, Gustav dizisi için etkileyici bir kadro topluyor Tam Boyutta Gör

