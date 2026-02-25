Prens ile parlayan Giray Altınok, yeni dizisi Gustav için etkileyici bir kadro topluyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hem yaratıcısı olduğu hem de başrolünü üstlendiği Prens dizisiyle son yılların en başarılı yerli dizilerinden birine imza atan Giray Altınok, şimdi de Disney+ için yeni bir dizi hazırlıyor. Gustav adını taşıyan bu dizi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte oyuncu kadrosunda yer alacak isimler de belli oldu. Prens ile kredisini artıran Altınok, yeni dizisi için etkileyici bir kadro topluyor.

Gustav, Bir Vampir Hikâyesi Anlatacak

Bir vampir hikâyesi anlatacak diziye adını veren Gustav’ı Giray Altınok canlandıracak. Oyuncu kadrosunda ona Bülent Emin Yarar, Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu eşlik edecek..Yarın sete çıkacak dizinin yönetmeni Umut Aral (Aşk 101, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?) olacak.

Prens ile saray dizilerine hicivsel bir bakış getiren Altınok, Gustav ile bir benzerini vampir hikâyelerine yapacak gibi görünüyor.

