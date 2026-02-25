Prens ile parlayan Giray Altınok, yeni dizisi Gustav için etkileyici bir kadro topluyor

Gustav, Bir Vampir Hikâyesi Anlatacak
Bir vampir hikâyesi anlatacak diziye adını veren Gustav’ı Giray Altınok canlandıracak. Oyuncu kadrosunda ona Bülent Emin Yarar, Özge Özpirinçci, Haluk Bilginer, Uğur Polat, Alican Yücesoy, Kerem Can, Başak Parlak, Ayşe Tunaboylu, Şevket Süha Tezel ve Özgecan Koyunoğlu eşlik edecek..Yarın sete çıkacak dizinin yönetmeni Umut Aral (Aşk 101, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?) olacak.
Prens ile saray dizilerine hicivsel bir bakış getiren Altınok, Gustav ile bir benzerini vampir hikâyelerine yapacak gibi görünüyor.